Trung Quốc đã công bố những hình ảnh chi tiết hiếm hoi về UAV chiến đấu tàng hình GJ-11, mẫu máy bay không đuôi có khoang vũ khí bên trong, tầm bay ước tính khoảng 4.000 km và có thể hoạt động ở độ cao hàng chục nghìn mét.

Máy bay GJ-11 do Trung Quốc sản xuất.

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) ngày 9/11 phát hình ảnh mới về GJ-11, còn được gọi là Xuanlong, cho thấy máy bay từ nhiều góc độ cùng một số chi tiết trước đây ít xuất hiện công khai.

Video được phát trước dịp kỷ niệm 77 năm thành lập Không quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) ngày 11/11. GJ-11 được Trung Quốc phát triển trong nước và được xác nhận đưa vào biên chế từ tháng 11/2025.

GJ-11 sử dụng thiết kế cánh bay không đuôi, trong đó thân và cánh gần như hòa thành một khối. Cửa hút khí được bố trí phía trên thân, phần đuôi làm phẳng và vòi xả động cơ được che chắn nhằm hạn chế tín hiệu radar cũng như dấu hiệu hồng ngoại.

Máy bay còn sử dụng lớp phủ giúp giảm phản xạ radar. Phía dưới mũi xuất hiện một cửa sổ quang học đa diện có hình dáng tương tự hệ thống cảm biến quang - điện tử trên tiêm kích tàng hình J-20, song chức năng cụ thể chưa được công bố.

Một số tài liệu nghiên cứu công khai ước tính GJ-11 có thể đạt tốc độ khoảng 980 km/h, trần bay khoảng 18.000 m và tầm bay tối đa khoảng 4.000 km. Với thiết kế cánh bay và động cơ phản lực, GJ-11 được định hướng cho khả năng tàng hình, thời gian hoạt động dài và tấn công chính xác hơn là cơ động như tiêm kích có người lái.

Một trong những chi tiết đáng chú ý nhất trong video mới là hai khoang vũ khí nằm bên trong thân. Cửa khoang có mép răng cưa, thiết kế thường được sử dụng trên máy bay tàng hình để hạn chế phản xạ radar từ các khe và mép kết cấu.

Việc giấu tên lửa hoặc bom bên trong thân cũng giúp máy bay tránh các giá treo và vũ khí bên ngoài làm tăng diện tích phản xạ radar.

CCTV cho biết các khoang này có thể chứa nhiều loại vũ khí chính xác đối đất, nhưng không công bố cụ thể chủng loại và số lượng. Mô hình GJ-11 từng xuất hiện tại Triển lãm Hàng không Trung Quốc năm 2021 cũng cho thấy 2 khoang vũ khí bên trong chứa nhiều bom dẫn đường.

GJ-11 lần đầu xuất hiện công khai trong lễ duyệt binh tại Bắc Kinh năm 2019. Đến triển lãm hàng không năm 2021, cấu hình khoang vũ khí của máy bay được giới thiệu rõ hơn. Tháng 11/2025, Không quân Trung Quốc công bố video cho thấy GJ-11 cất cánh và bay cùng các máy bay chiến đấu có người lái.

Video mới nhất tiếp tục cho thấy GJ-11 đã tiến xa hơn giai đoạn trưng bày nguyên mẫu. Theo CCTV, máy bay đã thực hiện nhiệm vụ tấn công bằng đạn thật. 2 nữ nhân viên vận hành Shi Xiaoran và Fu Ting hoàn thành quá trình chuyển loại trong khoảng 5 tháng trước khi tham gia nhiệm vụ.

Trong lần tấn công thử nghiệm được công bố, mây dày ban đầu khiến GJ-11 khó xác định mục tiêu. Máy bay sau đó vòng lại, tìm thấy mục tiêu, phóng vũ khí và đánh trúng. CCTV không tiết lộ thời gian thử nghiệm hay loại vũ khí được sử dụng.

Ngoài tấn công mục tiêu mặt đất, GJ-11 được định hướng thực hiện nhiệm vụ trinh sát và chế áp hệ thống phòng không. Máy bay cũng có thể hoạt động phối hợp với tiêm kích có người lái, đảm nhận vai trò trinh sát phía trước, mang thêm vũ khí hoặc thực hiện một số nhiệm vụ có mức độ rủi ro cao.

Trạm chỉ huy và đội vận hành GJ-11 có thể được vận chuyển bằng máy bay tới khu vực triển khai, giúp hệ thống linh hoạt hơn khi hoạt động xa căn cứ thường trực.