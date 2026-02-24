Máy bay tiếp nhiên liệu KC-135 Stratotanker tại sân bay Ben Gurion của Israel, ngày 23/2/2026.

Một bức ảnh được đăng tải trên mạng xã hội hôm 23/2 cho thấy, ít nhất hai máy bay tiếp nhiên liệu KC-135 Stratotanker tại sân bay Ben Gurion của Israel.

Một trong số đó, mang số hiệu đuôi “58-0052”, được cho là đã được điều động từ căn cứ không quân Moron ở Tây Ban Nha đến căn cứ không quân Al Udeid ở Qatar trước khi bay đến Israel.

Theo Liên minh Theo dõi Không quân Quân sự (một nhóm gồm khoảng 30 nhà phân tích nguồn mở thường xuyên phân tích hoạt động bay của quân đội và chính phủ), hơn 85 máy bay chở nhiên liệu và hơn 170 máy bay chở hàng đã tiến vào khu vực Trung Đông kể từ giữa tháng 2/2026, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cân nhắc liệu có nên tiến hành hành động quân sự chống lại Iran hay không.

Sự xuất hiện bất ngờ của máy bay quân sự Mỹ tại sân bay Ben Gurion diễn ra chỉ vài ngày sau khi Axios đưa tin rằng, Mỹ và Israel đang lên kế hoạch cho một cuộc tấn công kéo dài nhiều tuần nhằm vào Cộng hòa Hồi giáo Iran.

Trong cuộc chiến 12 ngày với Iran hồi tháng 6 năm ngoái, Không quân Israel bị hạn chế bởi phi đội máy bay tiếp nhiên liệu nhỏ. Họ chỉ vận hành bảy chiếc KC-707-300 đã lỗi thời, có khả năng tiếp nhiên liệu cho máy bay chiến đấu.

Vì vậy, nếu Israel có kế hoạch tham gia cuộc tấn công của Mỹ vào Iran, việc các máy bay tiếp nhiên liệu của Mỹ hỗ trợ sẽ rất hợp lý, cho phép nhiều máy bay chiến đấu của Israel tham gia hơn.

Trước đó, cùng ngày, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã phát biểu trước toàn thể Knesset (Quốc hội Israel) rằng, Tel Aviv chưa bao giờ mạnh mẽ hơn lúc này.

Trong một động thái dường như là lời cảnh báo gửi tới Iran, Thủ tướng Israel nhấn mạnh rằng, mối quan hệ cá nhân giữa ông và Tổng thống Trump, cũng như giữa quân đội Israel và Mỹ, chưa bao giờ tốt đẹp hơn thế.

"Nếu chính quyền Iran phạm phải sai lầm nghiêm trọng nhất trong lịch sử của mình, và tấn công Israel, chúng tôi sẽ đáp trả bằng sức mạnh mà họ thậm chí không thể tưởng tượng nổi”, ông Netanyahu cảnh báo.

Việc triển khai máy bay quân sự của Mỹ tại sân bay Ben Gurion và lời cảnh báo mới nhất của Thủ tướng Netanyahu có thể là những dấu hiệu của một cuộc tấn công sắp xảy ra nhằm vào Iran, không chỉ từ phía Mỹ mà còn từ phía Israel.

Trong khi Israel cho đến nay vẫn khẳng định chỉ đáp trả khi bị Iran tấn công, thì Thủ tướng Netanyahu hoàn toàn có thể biện minh cho việc tham gia cuộc tấn công của Mỹ vào Cộng hòa Hồi giáo Iran như một động thái phủ đầu.

Mặt khác, mọi dấu hiệu đều cho thấy Tehran đang lường trước một cuộc tấn công từ cả hai phía.