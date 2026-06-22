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Phát hiện loài vật quý hiếm sau 25 năm gây chấn động giới khoa học: ‘Bí ẩn vùng Caribe’ vẫn trên bờ vực tuyệt chủng

Thiên Di
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Một loài cáo quý hiếm từng được cho là đã tuyệt chủng đã được phát hiện gần một đường cao tốc ở Cozumel, Mexico.

Cáo Cozumel chỉ sống trên đảo Cozumel, gần Cancún - một thành phố của Mexico nằm trên bán đảo Yucatán giáp biển Caribe. Giới khoa học có rất ít thông tin về loài săn mồi bí ẩn này. Chúng nhỏ hơn khoảng 20% đến 40% so với họ hàng cáo xám trên đất liền.

Các quan chức vườn quốc gia và bảo tàng đã phát hiện và bắt được một con cáo Cozumel đực vào năm 2023. Sau khi đánh giá sức khỏe, họ đã thả nó trở lại tự nhiên. Các nhà nghiên cứu chia sẻ lại ảnh chụp trên tạp chí Neotropical Biology and Conservation vào tháng 5 vừa qua.

Mặc dù vẫn còn cá thể cáo Cozumel xuất hiện, loài này được cho là đang trên bờ vực tuyệt chủng. Những bức ảnh được công bố nhấn mạnh sự cấp thiết của việc nghiên cứu và bảo vệ chúng.

Tác giả chính của nghiên cứu Travis Bayer cho biết: “Thách thức lớn nhất là chúng ta hầu như không biết gì về cáo Cozumel, bao gồm cả quy mô quần thể còn lại, sự phân bố và môi trường sống của chúng”.

Cáo Cozumel là một ví dụ về hiện tượng lùn hóa trên đảo, một quá trình tiến hóa trong đó các loài động vật lớn tiến hóa thành nhỏ dần sau khi sinh sống tại đảo, nơi có nguồn tài nguyên và không gian sống hạn chế.

Bằng chứng khảo cổ học cho thấy cáo Cozumel đã sống trên đảo ít nhất 5.000 năm. Lần gần nhất người ta nhìn thấy cáo Cozumel là vào năm 2001. Các lần nhìn thấy gần đây và trong quá khứ cho thấy cáo Cozumel có thể có phạm vi sinh sống cực kỳ hạn chế ở phía nam của hòn đảo, nơi thiên nhiên ngày càng bị đe dọa bởi sự phát triển, quỹ đất thay đổi, các loài xâm lấn và thiên tai.

Các nhà nghiên cứu khuyến nghị tiến hành khảo sát để xác định sự phân bố và quy mô hiện tại của quần thể cáo Cozumel để bảo vệ chúng, giảm thiểu sự xung đột giữa con người và động vật hoang dã.

Theo LiveScience

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