Khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia Hoa Bình tại Quảng Tây vừa công bố phát hiện một loài rắn mới mang tên "Rắn hai đầu Quảng Tây" (Calamaria guangxiensis). Phát hiện này là kết quả từ chuyến khảo sát khoa học tổng hợp của đội ngũ chuyên gia tại khu vực rừng lá rộng có độ cao khoảng 760 mét so với mực nước biển.

Theo báo cáo nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí phân loại động vật quốc tế, loài rắn này có kích thước nhỏ với chiều dài cơ thể trưởng thành chỉ khoảng 22 cm. Đặc điểm nhận dạng nổi bật của chúng là phần lưng có màu nâu nhạt, điểm xuyết 7 đường vân dọc màu sẫm không liên tục. Viền vảy của chúng có hiệu ứng loang màu đặc biệt, tạo thành hoa văn dạng lưới rất dễ phân biệt.

Về tập tính sinh thái, rắn hai đầu Quảng Tây là loài rắn không độc, tính tình hiền lành và di chuyển khá chậm chạp. Chúng chủ yếu hoạt động về đêm và ẩn mình trong các lớp lá khô, đất mùn hoặc khe đá vào ban ngày. Thức ăn chính của loài này là giun đất và các loại ấu trùng côn trùng.

Điểm thú vị nhất ở loài rắn này chính là hành vi phòng ngự độc đáo. Khi cảm thấy bị đe dọa hoặc hoảng sợ, chúng sẽ cuộn tròn cơ thể thành hình số "8". Đồng thời, chúng sẽ dựng đứng phần đuôi có hình dáng tròn tù lên để giả làm đầu, tạo ra ảo giác "hai đầu" nhằm đánh lạc hướng và gây nhầm lẫn cho kẻ thù.

Các chuyên gia nhận định, việc phát hiện ra loài rắn mới này có ý nghĩa quan trọng trong việc nghiên cứu đa dạng sinh học tại địa phương. Điều này cũng cho thấy giá trị sinh thái to lớn của khu bảo tồn Hoa Bình vẫn còn nhiều tiềm năng cần được tiếp tục khai thác và bảo vệ trong tương lai.

Nguồn: ETtoday