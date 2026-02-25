Phát hiện loài ếch mới tại Vườn Quốc gia Vũ Quang

Kết quả nghiên cứu cho thấy loài này thuộc nhóm Amolops monticola, có kích thước nhỏ đến trung bình, đặc trưng bởi chi sau dài, da lưng nhẵn, màu sắc cơ thể thích nghi với môi trường suối rừng núi, con đực có túi thanh âm ngoài.

Loài mới được xác định dựa trên sự kết hợp giữa các đặc điểm hình thái và phân tích di truyền phân tử, cho thấy sự khác biệt rõ rệt so với các loài cùng chi đã biết.

Phân tích gen ty thể cũng khẳng định loài mới có khoảng cách di truyền đáng kể so với các loài gần gũi, củng cố giá trị phân loại độc lập.

Việc phát hiện loài Amolops mới tiếp tục khẳng định Vườn quốc gia Vũ Quang là khu vực có tính đa dạng sinh học cao, đặc biệt về lưỡng cư, đồng thời nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác bảo tồn hệ sinh thái rừng và sinh cảnh suối đầu nguồn tại khu vực Bắc Trung Bộ.

Loài ếch mới được phát hiện tại Vườn Quốc gia Vũ Quang. Ảnh: A.V.Pham

Kết quả nghiên cứu cung cấp cơ sở khoa học quan trọng cho công tác quản lý, bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển bền vững Vườn quốc gia Vũ Quang trong thời gian tới.

Vườn quốc gia Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh được công nhận là Công viên Di sản ASEAN, một trong những khu rừng đặc dụng có giá trị đa dạng sinh học cao bậc nhất Bắc Trung Bộ với hàng nghìn loài động, thực vật, trong đó có nhiều loài quý hiếm được ghi trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Vũ Quang đặc biệt nổi tiếng là nơi phát hiện loài Sao la vào năm 1992 – một trong những phát hiện động vật học quan trọng của thế kỷ XX. Ngoài ra còn có các loài linh trưởng, thú móng guốc lớn, chim đặc hữu và nhiều loài gỗ quý. Nhờ đó, khu vực này trở thành nơi ưu tiên bảo tồn, góp phần quan trọng bảo vệ đa dạng sinh học và cân bằng sinh thái của khu vực Bắc Trung Bộ.