Phát hiện lỗ hổng trong liên lạc vệ tinh gây chấn động toàn cầu

Nhóm nghiên cứu đã mua một máy thu vệ tinh giá khoảng 800 USD (có thể dễ dàng tìm thấy trên thị trường) và chỉ thu tín hiệu từ bầu trời trong suốt 3 năm qua. Kết quả phát hiện cho thấy, gần một nửa số thông tin liên lạc từ vệ tinh có lỗ hổng không được mã hóa.

Thế giới đang ngày càng phụ thuộc vào các vệ tinh để phục vụ liên lạc toàn cầu.

Những thông tin này bao gồm các cuộc gọi và tin nhắn riêng tư của khách hàng T-Mobile, dữ liệu Wi-Fi trên máy bay, cũng như các lệnh quan trọng cho lưới điện và giàn khoan dầu. Đáng chú ý, nhóm nghiên cứu còn thu được thông tin liên lạc của quân đội và cảnh sát tiết lộ vị trí và chi tiết nhiệm vụ của họ.

Tất cả những thông tin này đều lơ lửng trên không trung và hoàn toàn không được bảo vệ. Điều này đặt ra một câu hỏi lớn về tính an toàn của hệ thống liên lạc vệ tinh mà chính phủ, các công ty điện thoại và các tập đoàn lớn đang dựa vào.

Bất kỳ ai cũng có thể nghe lén vệ tinh

Nghiên cứu cho thấy bất kỳ ai có một ít tiền và kiến thức đều có thể dễ dàng nghe lén thông tin trên quy mô toàn cầu. Mối nguy hiểm không chỉ nằm ở việc ai đó có thể đọc tin nhắn cá nhân mà còn ở khả năng lợi dụng lỗ hổng này để theo dõi hoạt động quân sự, phá hoại cơ sở hạ tầng quan trọng hoặc đánh cắp dữ liệu nhạy cảm.

Thậm chí, các nhà nghiên cứu ước tính rằng họ chỉ quan sát được khoảng 15% tổng lưu lượng vệ tinh, có nghĩa vấn đề có thể còn nghiêm trọng hơn nhiều. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến an ninh quốc gia mà còn đến quyền riêng tư cá nhân của mỗi người. Các cuộc gọi điện thoại, tin nhắn văn bản và dữ liệu Wi-Fi trên máy bay thường xuyên được truyền qua các vệ tinh này mà không được mã hóa, khiến cho dữ liệu của người dùng dễ dàng bị đánh cắp.

Tin tốt là sau khi nghiên cứu được công bố, các công ty như T-Mobile và AT&T đã bắt đầu gấp rút mã hóa tín hiệu của họ. Tuy nhiên, nhiều công ty khác vẫn chưa thực hiện điều này. Để tăng cường nhận thức, nhóm nghiên cứu đã phát hành công cụ của họ ra công chúng nhằm giúp mọi người có thể tự kiểm tra.

Đáng lo ngại hơn, các chuyên gia tin rằng các cơ quan tình báo có thể đã biết về vấn đề này từ nhiều năm trước và có thể đang lợi dụng nó để thu thập dữ liệu. Nếu không có một nỗ lực toàn cầu nhằm khắc phục lỗ hổng này, một lượng lớn dữ liệu nhạy cảm của chúng ta sẽ tiếp tục bị rò rỉ ra ngoài, miễn phí cho bất kỳ ai muốn tìm hiểu.