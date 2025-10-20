Công trình Việt Nam được triển khai theo diện "khẩn cấp", có sự góp sức từ Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ

Đáp án đúng là: A. 2015
Giải thích: Vào năm 2015, đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây hoàn thành xây dựng và chính thức được đưa vào khai thác. Đây là tuyến đường huyết mạch kết nối TP.HCM với các tỉnh miền Đông Nam Bộ, góp phần giảm ùn tắc, tai nạn giao thông, nâng cao tốc độ chạy xe và đẩy mạnh giao thương, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội khu vực. Với tỉnh Đồng Nai, khoảng 31km của tuyến này là những km đường cao tốc đầu tiên trên địa bàn tỉnh, đánh dấu mốc quan trọng trong hệ thống hạ tầng giao thông.
Đáp án đúng là: B. 55 km - 20.630 tỷ đồng
Giải thích: Đường cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây có chiều dài toàn tuyến 55km với tổng mức đầu tư 20.630 tỷ đồng. Đây là dự án lớn trên nền địa chất, thủy văn phức tạp, bao gồm nhiều hạng mục công nghệ cao như xây dựng 32 cầu (dài 17,5km), 4 nút giao, 1 trung tâm điều hành với hệ thống ITS, 3 trạm thu phí và 1 trạm dừng nghỉ. Tuyến đường không chỉ là huyết mạch kinh tế mà còn áp dụng các biện pháp tiên tiến để xử lý đất yếu, đảm bảo chất lượng và hiệu quả lâu dài.
Đáp án đúng là: A. Cọc đất gia cố xi măng và bơm hút chân không
Giải thích: Dự án gặp địa chất phức tạp với đất yếu trên chiều dài 18km, độ lún lên đến 2,4m. Các công nghệ tiên tiến như cọc đất gia cố xi măng (hơn 200 nghìn mét dài) và bơm hút chân không (hàng trăm nghìn m²) được áp dụng lần đầu tại Việt Nam, giúp nâng cao hiệu quả, rút ngắn thời gian thi công so với phương pháp truyền thống. Những biện pháp này kết hợp với hơn 400 nghìn mét dài bấc thấm, đảm bảo nền đường vững chắc, an toàn cho lưu thông cao tốc.
Đáp án đúng là: B. 18 km
Giải thích: Với nền địa chất, thủy văn phức tạp, dự án xử lý đất yếu trên 18km bằng các biện pháp công nghệ cao như cọc đất gia cố xi măng, bơm hút chân không và bấc thấm. Khối lượng công việc khổng lồ bao gồm hơn 6,5 triệu m³ đào đắp, gần 850 nghìn m³ cấp phối đá dăm, gần 700 nghìn tấn bê tông nhựa, giúp nền đường chịu lực tốt, giảm lún và đảm bảo tốc độ xe an toàn lên đến 100km/h.
Đáp án đúng là: A. Dầm hộp đúc hẫng cân bằng
Giải thích: Cầu Long Thành dài 2,35km là một trong những cây cầu lớn nhất Việt Nam, sử dụng kết cấu dầm hộp đúc hẫng cân bằng bê tông cốt thép dự ứng lực, với tĩnh không thông thuyền cao 30,5m. Công nghệ này cho phép thi công hiệu quả trên sông Đồng Nai rộng lớn, kết hợp hơn 3.200 phiến dầm BTCT dự ứng lực, hơn 270 nghìn mét dài cọc khoan nhồi và hơn 80 nghìn tấn thép, đảm bảo độ bền và an toàn cao.
Đáp án đúng là: B. Từ cầu dây văng sang dầm hộp bê tông cốt thép dự ứng lực
Giải thích: Do địa chất phức tạp, dự án điều chỉnh thiết kế cầu Long Thành từ kết cấu cầu dây văng sang dầm hộp bê tông cốt thép dự ứng lực, giúp giảm chi phí khoảng 2.000 tỷ đồng so với ban đầu. Điều chỉnh này vẫn đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật cao, phù hợp với điều kiện thi công, và được thực hiện bởi các nhà thầu từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ – những quốc gia dẫn đầu về công nghệ xây dựng cầu đường.
Đáp án đúng là: B. Tại trung tâm điều hành với 4 nút giao, 3 trạm thu phí và 1 trạm dừng nghỉ
Giải thích: Hệ thống ITS (Intelligent Transportation System) được tích hợp tại 01 trung tâm điều hành, hỗ trợ quản lý thông minh cho 4 nút giao, 03 trạm thu phí và 01 trạm dừng nghỉ. Công nghệ này giúp giám sát thời gian thực, giảm ùn tắc, tai nạn giao thông, nâng cao tốc độ chạy xe và tiết kiệm chi phí vận chuyển. Tổng mức đầu tư 20.630 tỷ đồng cho toàn tuyến 55km nhấn mạnh vai trò của ITS trong việc kết nối TP.HCM với các tỉnh Đông Nam Bộ, thúc đẩy kinh tế - xã hội khu vực.