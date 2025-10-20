Công trình Việt Nam được triển khai theo diện "khẩn cấp", có sự góp sức từ Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ

Câu hỏi 1/7 Hỏi 1: Đường cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây hoàn thành xây dựng và đưa vào khai thác vào năm nào? A 2015 B 2010 C 2020 D 2005 Đáp án đúng là: A. 2015 Giải thích: Vào năm 2015, đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây hoàn thành xây dựng và chính thức được đưa vào khai thác. Đây là tuyến đường huyết mạch kết nối TP.HCM với các tỉnh miền Đông Nam Bộ, góp phần giảm ùn tắc, tai nạn giao thông, nâng cao tốc độ chạy xe và đẩy mạnh giao thương, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội khu vực. Với tỉnh Đồng Nai, khoảng 31km của tuyến này là những km đường cao tốc đầu tiên trên địa bàn tỉnh, đánh dấu mốc quan trọng trong hệ thống hạ tầng giao thông.

Câu hỏi 2/7 Hỏi 2: Chiều dài toàn tuyến đường cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây là bao nhiêu km, với tổng mức đầu tư khoảng bao nhiêu tỷ đồng? A 40 km - 15.000 tỷ đồng B 55 km - 20.630 tỷ đồng C 70 km - 25.000 tỷ đồng D 30 km - 10.000 tỷ đồng Đáp án đúng là: B. 55 km - 20.630 tỷ đồng Giải thích: Đường cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây có chiều dài toàn tuyến 55km với tổng mức đầu tư 20.630 tỷ đồng. Đây là dự án lớn trên nền địa chất, thủy văn phức tạp, bao gồm nhiều hạng mục công nghệ cao như xây dựng 32 cầu (dài 17,5km), 4 nút giao, 1 trung tâm điều hành với hệ thống ITS, 3 trạm thu phí và 1 trạm dừng nghỉ. Tuyến đường không chỉ là huyết mạch kinh tế mà còn áp dụng các biện pháp tiên tiến để xử lý đất yếu, đảm bảo chất lượng và hiệu quả lâu dài.

Câu hỏi 3/7 Hỏi 3: Dự án đường cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây đã áp dụng công nghệ xử lý đất yếu tiên tiến nào, lần đầu tiên được sử dụng tại Việt Nam? A Cọc đất gia cố xi măng và bơm hút chân không B Cọc bê tông cốt thép thông thường C Đắp đất nén thủ công D Sử dụng cát san lấp Đáp án đúng là: A. Cọc đất gia cố xi măng và bơm hút chân không Giải thích: Dự án gặp địa chất phức tạp với đất yếu trên chiều dài 18km, độ lún lên đến 2,4m. Các công nghệ tiên tiến như cọc đất gia cố xi măng (hơn 200 nghìn mét dài) và bơm hút chân không (hàng trăm nghìn m²) được áp dụng lần đầu tại Việt Nam, giúp nâng cao hiệu quả, rút ngắn thời gian thi công so với phương pháp truyền thống. Những biện pháp này kết hợp với hơn 400 nghìn mét dài bấc thấm, đảm bảo nền đường vững chắc, an toàn cho lưu thông cao tốc.

Câu hỏi 4/7 Hỏi 4: Công nghệ xử lý đất yếu được áp dụng trên chiều dài bao nhiêu km của dự án đường cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây? A 10 km B 18 km C 25 km D 5 km Đáp án đúng là: B. 18 km Giải thích: Với nền địa chất, thủy văn phức tạp, dự án xử lý đất yếu trên 18km bằng các biện pháp công nghệ cao như cọc đất gia cố xi măng, bơm hút chân không và bấc thấm. Khối lượng công việc khổng lồ bao gồm hơn 6,5 triệu m³ đào đắp, gần 850 nghìn m³ cấp phối đá dăm, gần 700 nghìn tấn bê tông nhựa, giúp nền đường chịu lực tốt, giảm lún và đảm bảo tốc độ xe an toàn lên đến 100km/h.

Câu hỏi 5/7 Hỏi 5: Kết cấu công nghệ chính của cầu Long Thành vượt sông Đồng Nai trong dự án là gì? A Dầm hộp đúc hẫng cân bằng B Cầu dây văng C Cầu vòm thép D Cầu bê tông liền khối Đáp án đúng là: A. Dầm hộp đúc hẫng cân bằng Giải thích: Cầu Long Thành dài 2,35km là một trong những cây cầu lớn nhất Việt Nam, sử dụng kết cấu dầm hộp đúc hẫng cân bằng bê tông cốt thép dự ứng lực, với tĩnh không thông thuyền cao 30,5m. Công nghệ này cho phép thi công hiệu quả trên sông Đồng Nai rộng lớn, kết hợp hơn 3.200 phiến dầm BTCT dự ứng lực, hơn 270 nghìn mét dài cọc khoan nhồi và hơn 80 nghìn tấn thép, đảm bảo độ bền và an toàn cao.

Câu hỏi 6/7 Hỏi 6: Dự án đã điều chỉnh kết cấu công nghệ của cầu Long Thành từ loại nào sang loại nào để tối ưu chi phí? A Từ dầm hộp sang cầu vòm B Từ cầu dây văng sang dầm hộp bê tông cốt thép dự ứng lực C Từ bê tông liền khối sang dây văng D Từ thép sang bê tông thông thường Đáp án đúng là: B. Từ cầu dây văng sang dầm hộp bê tông cốt thép dự ứng lực Giải thích: Do địa chất phức tạp, dự án điều chỉnh thiết kế cầu Long Thành từ kết cấu cầu dây văng sang dầm hộp bê tông cốt thép dự ứng lực, giúp giảm chi phí khoảng 2.000 tỷ đồng so với ban đầu. Điều chỉnh này vẫn đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật cao, phù hợp với điều kiện thi công, và được thực hiện bởi các nhà thầu từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ – những quốc gia dẫn đầu về công nghệ xây dựng cầu đường.