Phát hiện làng tỷ phú biệt lập có mật độ của cải cực cao, không chính quyền, không cảnh sát, đường sá khó khăn nhưng giới siêu giàu vẫn đổ xô đến mua nhà

Vào cuối buổi chiều tháng 11, quán Buck’s Coffee Cafe ở Cashiers, bang North Carolina của Mỹ, vẫn đông đúc người ra vào. Đây là nơi gặp gỡ quen thuộc của cư dân địa phương, từ đầu bếp, nhà phát triển bất động sản đến những người thừa kế các gia tộc giàu có.

Quán nằm ngay giao lộ giữa đường cao tốc North Carolina 107 và quốc lộ 64, được xem như tòa thị chính không chính thức của thị trấn. Hai chiếc Porsche đậu trước cửa cũng phản ánh phần nào tầng lớp của chủ nhà tại Cashiers.

Thị trấn nhỏ trên dãy núi Blue Ridge này không có thị trưởng, không có lực lượng cảnh sát và thậm chí không có hệ thống cấp nước công cộng. Theo dữ liệu Altrata, dân số thường trú chỉ khoảng 825 người, nhưng có ít nhất bốn tỷ phú sở hữu nhà tại đây.

Mật độ tài sản của Cashiers thuộc nhóm cao nhất nước Mỹ. Từ hơn một thế kỷ qua, khu vực này luôn hấp dẫn giới nhà giàu tìm đến nghỉ hè nhờ khí hậu mát mẻ và cảnh quan nguyên sơ. Họ thường sống trong sáu cộng đồng sân golf tư nhân quanh giao lộ trung tâm, nơi được xem như “trái tim” của Cashiers.

Mặc dù giá nhà đã tăng gần gấp đôi trong 5 năm, cư dân vẫn nhất quyết phản đối phát triển ồ ạt để giữ lại vẻ yên bình. Chính sự kín đáo ấy càng khiến nơi đây trở thành điểm đến của các gia đình tỷ phú như Ken Langone của Home Depot, gia đình Ingram ở Nashville hay gia tộc McIlhenny của thương hiệu Tabasco.

Nhiều người còn cho rằng 4 tỷ phú được báo chí nhắc đến chỉ là con số tối thiểu, bởi Cashiers vốn thu hút những người “không thích tiệc tùng, chỉ muốn yên tĩnh”.

Từ thế kỷ 19, chính trị gia Wade Hampton III đã xây dựng nhà nghỉ hè đầu tiên ở Cashiers. Đến thập niên 1980, các cộng đồng sân golf hiện đại dần xuất hiện, tạo thành một mạng lưới câu lạc bộ trải dài từ Highlands đến Cashiers.

Không giống thị trấn Highlands sầm uất bên cạnh, Cashiers không có phố lớn, không có các thương hiệu cao cấp. Thậm chí, đường đi khó và sân bay gần nhất cách hơn 45 phút. Nhưng chính sự tách biệt ấy lại giữ được bản sắc “nguyên sơ” của khu vực này.

Sự hiện diện của các tỷ phú không làm thay đổi văn hóa địa phương. Quản lý Slab Town Pizza kể rằng các golfer nổi tiếng vẫn đến ăn uống như những thực khách bình thường.

Tỷ phú doanh nhân Ken Langone (đồng sáng lập chuỗi bán lẻ đồ gia dụng lớn Home Depot) cho biết ông yêu sự bình dị của cộng đồng. “Tôi đến đó và họ coi tôi như mọi người khác”, ông nói. Gia đình Ingram, gia tộc McIlhenny hay nhiều doanh nhân khác cũng chọn Cashiers vì lý do tương tự.

Thị trường bất động sản cao cấp tại đây bùng nổ từ đầu những năm 2000 khi Mountaintop Golf & Lake Club ra đời, thu hút thêm nhiều người giàu có trên khắp nước Mỹ.

Trong giai đoạn đại dịch Covid, giá nhà tại Cashiers tăng gần 89%, từ 1,05 triệu USD lên 1,98 triệu USD. Nhiều thương vụ vượt 7 triệu USD xuất hiện thường xuyên. Một căn nhà tại Mountaintop từng lập kỷ lục với mức 11,11 triệu USD, còn bất động sản rộng 6,5 mẫu tại Cullasaja Club gần đây bán được 12 triệu USD.

Một căn nhà tại Mountaintop từng lập kỷ lục với mức 11,11 triệu USD

Tuy vậy, sự nổi tiếng nhanh chóng cũng kéo theo nhiều thay đổi. Giao thông mùa hè thường xuyên ùn tắc. Nhà ở cho người lao động ngày càng khan hiếm, buộc nhiều người phải sống xa hàng chục cây số. Một số cư dân muốn Cashiers trở thành thị trấn tự quản để có nguồn thu thuế đầu tư vào hạ tầng. Nhưng những người khác lo việc phát triển quá mức sẽ phá vỡ sự yên bình mà họ đang cố giữ.

Trước đây, người dân từng bỏ phiếu phản đối mô hình thị trấn để tránh gánh nặng thuế và duy trì quyền tự chủ.

Các nhà hảo tâm đã đứng ra tài trợ cho trường học, đội cứu hỏa, thư viện và công viên. Khi có nhà phát triển muốn xây khách sạn giá rẻ gần giao lộ trung tâm, cư dân đã mua lại khu đất và biến nơi này thành Công viên Village Green để giữ cảnh quan cho người địa phương.

Những tranh luận về tương lai của Cashiers vẫn tiếp diễn. Nhiều người muốn giữ nguyên vẻ đẹp tự nhiên và nếp sống truyền thống. Những người khác cho rằng một mức tăng trưởng nhất định là cần thiết để đáp ứng nhu cầu nhà ở, dịch vụ và tạo việc làm.

Dù quan điểm khác nhau, điểm chung của cộng đồng nhỏ bé này vẫn là mong muốn duy trì sự cân bằng giữa việc thu hút người giàu và bảo vệ bản sắc nguyên sơ, điều đã làm nên sức hút đặc biệt của Cashiers suốt hơn một thế kỷ.

Theo WSJ