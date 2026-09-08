Phát hiện khối sắt khổng lồ nặng 111 tấn khởi hành từ Trung Quốc cùng nhiều phương tiện hộ tống, vượt gần 20.000 km để thực hiện nhiệm vụ quan trọng
Như Quỳnh |
Một số phương tiện có chiều dài tới 23 m, đòi hỏi quá trình vận chuyển được tính toán kỹ lưỡng từ cảng xuất phát ở Trung Quốc cho tới điểm tập kết.
Theo An ninh tiền tệ Copy link
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