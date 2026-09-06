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Phát hiện khối kim loại nặng 2.000 tấn được tháo rời, đi quãng đường 2.200 km cùng đoàn xe hộ tống, chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ đặc biệt

Khánh Vy
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Cỗ máy khổng lồ được chia làm 12 bộ phận, vận chuyển bằng đường bộ, đường biển và đường sông để thực hiện nhiệm vụ đặc biệt.

- Ảnh 1.

Một máy khoan hầm nặng khoảng 2.000 tấn, đường kính 10 m vừa được vận chuyển từ Italy đến vùng ngoại ô Paris, Pháp, sau hành trình hơn 2.200 km bằng đường bộ, đường biển và đường sông. Thiết bị sẽ được sử dụng để đào khoảng 7 km đường hầm cho tuyến đường sắt số 15 phía Tây thuộc mạng lưới Grand Paris Express.

Mang tên Houda, máy khoan hầm đã được tân trang tại Italy trước khi đưa trở lại Pháp. Thay vì vận chuyển nguyên khối, 12 bộ phận nặng nhất của thiết bị được tháo rời và vận chuyển riêng. Trong đó, đầu cắt có trọng lượng khoảng 170 tấn, còn bộ truyền động chính nặng khoảng 130 tấn.

Theo NGE và Webuild, hai đơn vị tham gia dự án, các bộ phận này được đưa từ cảng Civitavecchia, gần Rome, bằng đường biển tới Pháp, sau đó tiếp tục di chuyển trên sông Seine đến cảng Gennevilliers. Việc lựa chọn đường thủy giúp tránh phải vận chuyển những cấu kiện siêu trường, siêu trọng qua dãy Alps.

Sau khi lắp ráp hoàn chỉnh, Houda sẽ dài hơn 100 m. Thiết bị được đưa vào dự án tuyến 15 phía Tây trong khuôn khổ hợp đồng trị giá 1,38 tỷ euro, bao gồm xây dựng đường hầm, 4 nhà ga cùng các hạng mục phụ trợ.

Houda sẽ không đào toàn bộ 7 km theo một mạch. Từ khu vực công trình dịch vụ Les Cabœufs ở Gennevilliers, máy sẽ thực hiện hai chặng theo các hướng khác nhau.

Ở chặng đầu tiên, thiết bị đào khoảng 1,2 km từ Gennevilliers tới Saint-Ouen. Sau đó, máy được chuẩn bị để đổi hướng và tiếp tục đào khoảng 5,8 km từ Gennevilliers tới Courbevoie.

Trong quá trình này, Houda sẽ đi qua vị trí của các nhà ga tương lai gồm Les Grésillons, Les Agnettes, Bois-Colombes và Bécon-les-Bruyères, đồng thời đào hầm xuyên qua sông Seine hai lần.

Điểm đáng chú ý là Houda không phải máy mới được chế tạo riêng cho dự án. Thiết bị từng tham gia xây dựng Grand Paris Express từ năm 2020, khi đào 5,8 km đường hầm cho tuyến 16, đoạn giữa Aulnay Val Francilia và Sevran-Livry.

- Ảnh 2.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ trước, máy được tháo dỡ và đưa trở lại Italy để tân trang, thay thế một số bộ phận và tích hợp thêm công nghệ giám sát, bảo trì. Theo NGE và Webuild, phương án này giúp tiết kiệm khoảng 12 tháng so với việc chế tạo một máy khoan hầm hoàn toàn mới.

Trong nhiệm vụ mới, Houda dự kiến đào và loại bỏ khoảng 500.000 m³ đất đá. Khoảng 80% khối lượng này sẽ được vận chuyển bằng đường thủy nhằm hạn chế số lượng xe tải hoạt động trên đường phố khu vực Paris.

Các đơn vị thực hiện dự án ước tính phương án này có thể giúp giảm khoảng 64.000 chuyến xe tải. Một phần vật liệu đào lên cũng được đưa vào các quy trình tái chế.

Đường hầm sẽ sử dụng khoảng 23.000 đoạn cấu kiện đúc sẵn để làm lớp lót. Trong đó, khoảng 79% được dự kiến sản xuất bằng bê tông cốt sợi. Theo các nhà quản lý dự án, giải pháp này có thể giảm khoảng một nửa lượng thép sử dụng so với phương pháp truyền thống.

Việc tái sử dụng Houda cũng được xem là một phần trong định hướng giảm tiêu thụ tài nguyên và lượng phát thải liên quan đến xây dựng, đồng thời tận dụng một thiết bị đã được đầu tư cho hệ thống Grand Paris Express.

Tags

Express

Paris

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