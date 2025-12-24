Ngày 22/12, theo báo Tuổi Trẻ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM đang phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM xác minh, làm rõ dấu hiệu vi phạm trong hoạt động kinh doanh linh kiện xe máy điện.

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế tiếp nhận thông tin về việc cửa hàng đại lý xe điện trên đường Lâm Văn Bền (phường Tân Hưng) mua bán linh kiện xe máy điện có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Cơ quan chức năng kiểm tra kho hàng. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Đại diện cửa hàng cho biết ngày 28/11, một người tên T. gọi điện chào hàng ký gửi 30 dây kết nối pin và 5 cục sạc.

Qua kiểm tra của đơn vị chuyên môn, các linh kiện này không tương thích với thông số kỹ thuật của xe máy điện chính hãng.

Bộ sạc có điện áp đầu ra không phù hợp, dẫn đến nguy cơ sạc ép dòng gây phồng pin, cháy nổ. Chỉ số chống nước, chống bụi của các thiết bị này chỉ đạt mức IP22, thấp hơn nhiều so với tiêu chuẩn IP65, khiến bụi và nước dễ lọt vào mạch gây chập điện khi sạc ngoài trời. Ngoài ra, lực cắm rút của dây điện không đạt chuẩn, dễ dẫn đến tình trạng quá nhiệt tại giắc cắm.

Ngày 19/12, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM kiểm tra kho hàng số 6 nằm trong khuôn viên đường Âu Cơ (phường Tân Bình) do ông N.A.Q. (31 tuổi) làm chủ.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện 385 sản phẩm phụ tùng xe điện (cục sạc xe điện các loại, dây sạc, tay thắng, ổ khóa, kèn xe...) và 220 sản phẩm đồ chơi trẻ em không có hóa đơn chứng từ, không tem mác, nghi vấn có xuất xứ từ Trung Quốc. Tổng cộng số hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ đã bị tạm giữ, ước tính trị giá khoảng 200 triệu đồng.

Cục sạc xe điện không rõ nguồn gốc bị thu giữ. Ảnh: Tuổi Trẻ

Theo báo Pháp luật TP.HCM, làm việc với cơ quan công an, người liên quan tên LTT khai nhận đã mua các thiết bị sạc không nhãn mác từ một công ty tại đường Đồng Đen (quận Tân Bình cũ). Sau đó, ông T mang số hàng này về một cửa hàng trên đường Lê Văn Khương (quận 12 cũ) để "gia công" lại dòng điện rồi bán ra thị trường.

Hiện toàn bộ số hàng không hóa đơn, chứng từ đã được lực lượng chức năng niêm phong để xử lý theo quy định.

Theo cơ quan chức năng, việc mua bán, tàng trữ hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp là hành vi vi phạm pháp luật, sẽ bị xử lý hành chính hoặc hình sự tùy mức độ.

Hiện vụ việc đang được Phòng PC03 tiếp tục điều tra, mở rộng kiểm tra các kho hàng liên quan để làm rõ nguồn gốc hàng hóa.