Có bị cáo được trả tự do tại tòa

Sau 10 ngày xét xử và nghị án, chiều nay (24/12), TAND TP Hà Nội đã đưa ra phán quyết cuối cùng, tuyên phạt bị cáo Phạm Việt Cường mức án 7 năm tù; bị cáo Phạm Tấn Hoàng 3 năm tù về tội “Nhận hối lộ”. Cả hai bị cáo đều là cựu Thẩm phán cao cấp, Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng (nay là Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại Đà Nẵng.

Cùng tội danh, bị cáo Nguyễn Tấn Đức (cựu Chánh Tòa Hình sự TAND tỉnh Đắk Lắk) lĩnh 3 năm tù; bị cáo Vũ Văn Tú (cựu Thẩm phán TAND tỉnh Đắk Lắk) 2 năm tù.

Riêng bị cáo Nguyễn Thị Nga (cựu Phó Trưởng phòng Giám đốc kiểm tra về dân sự, lao động, kinh doanh thương mại, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng) bị phạt 6 năm 6 tháng tù về tội “Môi giới hối lộ”.

Trong khi đó, ông Lê Phước Thạnh (cựu Kiểm sát viên cao cấp, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát án hành chính, kinh doanh thương mại Viện KSND Cấp cao tại Đà Nẵng) bị phạt 3 năm tù về tội "Nhận hối lộ"; 5 năm 6 tháng tù tội “Môi giới hối lộ”. Tổng hợp mức án là 8 năm 6 tháng tù.

Các bị cáo còn lại lĩnh mức án thấp nhất từ 9 tháng 1 ngày tù (bằng thời hạn tạm giam, được trả tự do); 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; đến cao nhất 5 năm tù.

Các bị cáo nghe tòa tuyên án.

Hành vi của các bị cáo ảnh hưởng đến quá trình thực thi công lý

Khi tuyên án, Hội đồng xét xử đánh giá, hành vi của 28 bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, làm bức xúc dư luận trong nhân dân, ảnh hưởng đến quá trình thực thi công lý.

"Hành vi đó làm suy thoái về đạo đức, lối sống và cách hành xử của một bộ phận cán bộ, đảng viên trong khối các cơ quan tư pháp, làm giảm niềm tin, uy tín của Đảng và các cấp chính quyền", bản án nêu.

Do đó, việc khởi tố, truy tố, đưa các bị cáo ra xét xử và áp dụng hình phạt nghiêm minh tương xứng với tính chất, mức độ, hậu quả hành vi của từng người là cần thiết, nhằm trừng trị các cá nhân có hành vi đi ngược lợi ích của Nhà nước, của nhân dân và xã hội; đấu tranh chống và phòng ngừa tội phạm nói chung, các tội phạm về tham nhũng, chức vụ nói riêng.

Về các tình tiết giảm nhẹ, Hội đồng xét xử đánh giá, quá trình điều tra và tại phiên tòa, về cơ bản các bị cáo đều thành khẩn khai nhận hành vi vi phạm đã thực hiện, nhận thức được sai lầm. Tất cả các bị cáo đã khai báo thành khẩn, có thái độ ăn năn hối cải.

Tòa xác định, từ tháng 3/2022 – 5/2024, 28 bị cáo đưa, nhận hối lộ tổng số tiền hơn 11,4 tỷ đồng, để giải quyết nhiều vụ án hình sự, dân sự, kinh doanh thương mại theo hướng có lợi cho người đưa hối lộ.

Như cựu Phó Chánh án Phạm Việt Cường, với vai trò là Thẩm phán cao cấp, thành viên của Ủy ban thẩm phán TAND Cấp cao, được phân công thực hiện nhiệm vụ Chủ toạ phiên toà xét xử phúc thẩm và giải quyết theo thủ tục giám đốc thẩm các vụ án hình sự, dân sự, kinh doanh thương mại, song lại có hành vi nhận tổng số tiền 970 triệu đồng, trong 2 vụ án hình sự và 3 vụ án dân sự.

Cựu Phó Chánh án Phạm Tấn Hoàng , đã nhận tổng cộng 220 triệu đồng, trong 1 vụ án hình sự và 1 vụ án dân sự.

Ông Nguyễn Tấn Đức, cựu Thẩm phán, cựu Chánh tòa Tòa Hình sự TAND tỉnh Đắk Lắk, bị cáo buộc nhận hối lộ 315 triệu đồng, trong đó nhận 45 triệu đồng để ra quyết định hoãn phiên tòa, nhận 270 triệu đồng để giúp hai bị cáo trong vụ đánh bạc hưởng án treo.

Ông Vũ Văn Tú, cựu Thẩm phán TAND tỉnh Đắk Lắk, đồng phạm với ông Đức trong việc nhận hối lộ số tiền 270 triệu đồng.

Riêng bị cáo Nguyễn Thị Nga, cựu Phó trưởng phòng giám đốc kiểm tra về dân sự, lao động, kinh doanh thương mại TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, đã nhận môi giới hối lộ hơn 8,6 tỷ đồng để móc nối, can thiệp đến 15 vụ án ở các tỉnh thành. Nga là người môi giới hối lộ nhiều lần, số tiền nhiều nhất.

Còn bà Nguyễn Thị Minh Phương, cựu thư ký, cựu Trưởng phòng hành chính tư pháp thuộc Văn phòng TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, bị cáo buộc đã nhận môi giới hối lộ số tiền 900 triệu đồng để tác động đến 3 vụ án khác nhau.