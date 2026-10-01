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Phát hiện “kho báu” trị giá 12.000 tỷ USD trải dài qua 10 quốc gia

Khánh Linh
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Một nghiên cứu mới cho thấy việc phục hồi các rạn hàu có thể mang lại giá trị kinh tế và môi trường khổng lồ, từ lọc nước, hấp thụ carbon đến bảo vệ bờ biển.

Các nhà khoa học vừa xác định những vùng biển có tiềm năng phục hồi rạn hàu với tổng giá trị dịch vụ hệ sinh thái ước tính lên tới 12.000 tỷ USD tại 10 quốc gia. Phát hiện này thu hút sự chú ý khi khoảng 85% diện tích rạn hàu trên thế giới đã biến mất.

Theo nghiên cứu công bố trên tạp chí khoa học Frontiers in Marine Science, các rạn hàu không chỉ là môi trường sống của nhiều loài sinh vật biển mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện chất lượng nước, lưu trữ carbon và bảo vệ đường bờ biển.

Hàu có khả năng lọc các hạt lơ lửng trong nước, trong khi cấu trúc rạn giúp điều hòa chất dinh dưỡng và tạo nơi cư trú cho cá cùng nhiều sinh vật khác. Các rạn hàu cũng góp phần làm giảm năng lượng sóng, qua đó hạn chế xói lở bờ biển.

Để đánh giá tiềm năng phục hồi, nhóm nghiên cứu sử dụng công nghệ học máy nhằm xác định những khu vực có điều kiện phù hợp với sự phát triển của hàu. Các yếu tố được phân tích gồm nhiệt độ nước, độ mặn, ánh sáng, hàm lượng dinh dưỡng và lượng oxy hòa tan.

Kết quả cho thấy khoảng 295.000 km2 diện tích biển tại 10 quốc gia có tiềm năng hình thành hoặc phục hồi rạn hàu. Những nước được khảo sát gồm Mỹ, Australia, Chile, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Argentina, Pháp, Đức và Italy.

Tuy nhiên, các rạn hàu hiện hữu mới chỉ chiếm khoảng 10% diện tích môi trường sống phù hợp được xác định tại những quốc gia này. Đáng chú ý, chỉ 23% diện tích có tiềm năng nằm trong các khu bảo tồn biển.

Riêng tại Mỹ, nếu toàn bộ khu vực phù hợp được khai thác để phục hồi rạn hàu, lượng nước có thể được lọc ước tính lên tới 77,58 triệu tỷ lít.

Trên phạm vi các khu vực nghiên cứu, những rạn hàu được phục hồi có thể hấp thụ và lưu trữ tới 12,3 triệu tấn carbon mỗi năm. Tại Mỹ, giá trị hằng năm của các dịch vụ lọc nước, loại bỏ nitơ và lưu trữ carbon được ước tính đạt 25,1 tỷ USD.

Để lượng hóa lợi ích, các nhà khoa học sử dụng chỉ số tổng sản phẩm hệ sinh thái (GEP), phản ánh giá trị mà thiên nhiên tạo ra thông qua những dịch vụ như làm sạch nước, lưu trữ carbon và bảo vệ bờ biển.

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Dù vậy, con số 12.000 tỷ USD là giá trị tiềm năng được ước tính bằng mô hình, không phải khoản doanh thu hay lợi ích kinh tế chắc chắn có thể thu về. Hiệu quả thực tế còn phụ thuộc vào khả năng phục hồi rạn hàu, điều kiện môi trường từng khu vực và công tác bảo tồn lâu dài.

Biến đổi khí hậu cũng là một thách thức khi có thể khiến một số vùng biển không còn phù hợp với sự phát triển của hàu, đồng thời tạo ra điều kiện thuận lợi tại những khu vực khác.

Theo Frontiers in Marine Science

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phục hồi

lọc nước

bảo vệ bờ biển

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