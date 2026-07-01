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Phát hiện kho báu mới ngoài khơi Việt Nam

Thu Phương
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Báo cáo cập nhật của PVEP cho thấy, các chương trình thăm dò - thẩm lượng đã mang lại kết quả. Nổi bật là giếng RDM-1X tại Lô 11-2 phát hiện dầu khí tại cấu tạo Rồng Đôi Mới, xác định khoảng 242,5 bộ khối khí (BCF) tại chỗ, gia tăng trữ lượng phần PVEP khoảng 1,36 triệu tấn quy dầu.

Phát hiện kho báu mới ngoài khơi Việt Nam - Ảnh 1.

Thông tin từ Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP), trong các tháng đầu năm 2026, PVEP đã hoàn thành thi công 5 giếng thăm dò - thẩm lượng, đang triển khai khoan 2 giếng và chuẩn bị triển khai 7 giếng còn lại trong những tháng cuối năm.

Kế hoạch thăm dò - thẩm lượng năm 2026 được triển khai đúng tiến độ với việc hoàn thành thẩm định, phê duyệt 13/14 chương trình thiết kế kỹ thuật và 11/14 báo cáo sử dụng vốn; 11/14 giếng khoan đã được bố trí giàn khoan, giếng còn lại đang thực hiện đấu thầu.

Báo cáo cập nhật của PVEP cho thấy, các chương trình thăm dò - thẩm lượng đã mang lại kết quả.

Nổi bật là giếng RDM-1X tại Lô 11-2 phát hiện dầu khí tại cấu tạo Rồng Đôi Mới , xác định khoảng 242,5 bộ khối khí (BCF) tại chỗ, gia tăng trữ lượng phần PVEP khoảng 1,36 triệu tấn quy dầu; đồng thời bổ sung sản lượng khai thác khoảng 40 triệu bộ khối khí và 2.000 thùng condensate mỗi ngày.

Bên cạnh đó, các giếng TGT-18X tại Lô 16-1, DH-32XP tại Lô 05-1(a) và HSV-2X tại Lô 15-2/17 cũng ghi nhận những kết quả tốt về gia tăng trữ lượng và lưu lượng khai thác, mở ra triển vọng tiếp tục phát triển tại các khu vực hiện hữu.

Nhờ đó, trong 6 tháng đầu năm, gia tăng trữ lượng của PVEP đạt 1,58 triệu tấn quy dầu, tương đương 34% kế hoạch năm.

Phần lớn các phát hiện mới đều có khả năng sớm đưa vào phát triển khai thác, góp phần bổ sung nguồn trữ lượng, bù đắp suy giảm sản lượng tự nhiên và nâng cao hiệu quả đầu tư của các dự án.

Việc duy trì hiệu quả công tác thăm dò - thẩm lượng tạo nền tảng để PVEP duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân tối thiểu trên 10% mỗi năm trong giai đoạn phát triển mới.

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kho báu

PVEP

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dầu

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