Phát hiện khách ôm túi đựng hơn 300 triệu đồng tiền mặt, tài xế nhận cuộc gọi lạ liền quay đầu đưa thẳng đến đồn công an

Sáng 4/4, một tài xế họ Phó nhận cuốc xe chở nam thanh niên mang theo túi nilon đen lớn. Khi được hỏi, người này thẳng thắn cho biết bên trong là tiền mặt.

Từng tiếp xúc với nhiều thông tin cảnh báo lừa đảo, ông Phó lập tức nảy sinh nghi ngờ, nhẹ nhàng khuyên nhủ hành khách: “Có phải anh đang gặp lừa đảo không? Tiền đã đưa đi rồi thì rất khó lấy lại. Hay tôi đưa anh về nhà nhé?” . Tuy nhiên, nam thanh niên vẫn kiên quyết đến điểm đã định. Tôn trọng quyết định của khách, ông Phó không hỏi thêm và tiếp tục hành trình.

Cùng thời điểm, công an địa phương nhận được cảnh báo từ ngân hàng về một trường hợp rút tiền mặt số lượng lớn có biểu hiện bất thường. Người rút tiền là anh Trần. Khi được liên hệ qua đường dây chống lừa đảo, anh cho biết mình rút tiền để “trả nợ hộ”. Dù vậy, qua trao đổi, cảnh sát nhận thấy nhiều dấu hiệu đáng ngờ. Khi bị hỏi liệu có ai yêu cầu mang tiền đến địa điểm cụ thể để “sửa dữ liệu” hay “khắc phục lỗi hệ thống”, anh Trần tỏ ra chần chừ, né tránh.

Nhận định tình huống khẩn cấp, cảnh sát lập tức thuyết phục anh quay lại đồn công an, song sau đó anh bất ngờ ngừng phản hồi. Từ những thông tin đã thu thập, lực lượng chức năng xác định anh đang di chuyển bằng xe công nghệ, nhanh chóng lần ra biển số và liên hệ với tài xế. Nắm rõ sự việc, ông Phó không chần chừ, lập tức quay đầu xe, đưa hành khách đến đồn công an, đồng thời kiên trì thuyết phục người này hợp tác.

Tại đồn công an, ban đầu anh Trần vẫn không muốn nói rõ sự thật. Chỉ sau khi được cảnh sát kiên trì giải thích và tuyên truyền về các thủ đoạn lừa đảo, anh mới thừa nhận toàn bộ. Anh Trần, chưa đến 30 tuổi, làm nghề sản xuất mì tươi tại Hàng Châu hơn 10 năm. Số tiền hơn 85.000 NDT (khoảng hơn 320 triệu đồng) mang theo là toàn bộ khoản tích cóp sau nhiều năm lao động.

Túi tiền thanh niên họ Trần mang theo

Theo lời khai, khoảng một tháng trước, khi về quê, anh tải một ứng dụng lạ quảng cáo có thể “làm nhiệm vụ để được hẹn hò miễn phí”. Từ tò mò ban đầu, anh bị dẫn dắt tham gia các “nhiệm vụ đặt hàng giả” dưới sự hướng dẫn của bộ phận “chăm sóc khách hàng”, liên tục chuyển tiền với tổng số khoảng 100.000 NDT (khoảng 385 triệu đồng).

Dù bắt đầu nghi ngờ, anh Trần vẫn nuôi hy vọng gỡ lại số tiền đã mất. Các đối tượng tiếp tục dụ dỗ anh rút tiền mặt, trực tiếp mang đến một địa điểm tại Chư Kỵ với lời hứa sẽ “sửa dữ liệu” và hoàn trả cả vốn lẫn lợi nhuận qua “kênh nội bộ”.

Cảnh sát cho biết, nếu số tiền này được giao đi, thiệt hại của nạn nhân sẽ tiếp tục gia tăng. Các đối tượng thường lợi dụng hình thức giao tiền mặt trực tiếp hoặc thông qua xe công nghệ để né tránh sự kiểm soát của hệ thống ngân hàng.

Sau khi được giải thích, anh Trần đã nhận ra mình bị lừa. Lực lượng chức năng sau đó hộ tống anh đến ngân hàng để nộp lại toàn bộ số tiền vào tài khoản. Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra.

Cơ quan chức năng địa phương cũng nhấn mạnh mọi người cần đặc biệt cảnh giác với các yêu cầu giao tiền mặt trực tiếp, nhờ vận chuyển tiền, vàng hoặc tài sản có giá trị qua dịch vụ gọi xe, chuyển phát, cũng như các đề nghị nạp tiền, chuyển khoản dưới danh nghĩa “hẹn hò miễn phí”, “sửa dữ liệu” hay “mở khóa tài khoản”, bởi đây đều là những thủ đoạn lừa đảo phổ biến nhằm chiếm đoạt tài sản.

Theo Guangming.com