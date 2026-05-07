Vụ việc xảy ra tại quận Hồng Sơn, thành phố Vũ Hán, Trung Quốc. Theo truyền thông địa phương, trước Tết Nguyên đán, ông Ngô – chủ một tiệm vàng trên địa bàn – nhận được cuộc gọi hỏi giá vàng từ một phụ nữ họ Vương. Sau đó, hai người kết bạn WeChat để tiện trao đổi giao dịch.

Ngày 26/2/2026, bà Vương bắt đầu bày tỏ ý định mua vàng và yêu cầu ông Ngô cung cấp số tài khoản ngân hàng với lý do người thân của bà sẽ chuyển tiền thanh toán. 2 ngày sau, tài khoản của tiệm vàng nhận được 78.000 NDT (hơn 301 triệu đồng). Tuy nhiên, bà Vương cho biết chỉ mua khoảng 50 gram vàng, trị giá khoảng 59.000 NDT. Với số tiền dư 19.000 NDT, người phụ nữ này không yêu cầu hoàn trả mà bảo chủ tiệm vàng giữ lại làm tiền đặt cọc cho giao dịch tiếp theo.

Vì những giao dịch vàng có giá trị lớn đều phải xác minh danh tính khách hàng theo quy định, ông Ngô đã nhắc bà Vương mang theo giấy tờ tùy thân khi đến nhận hàng. Thế nhưng lúc tới cửa hàng lấy vàng, người phụ nữ này lại liên tục tìm cách né tránh với lý do “quên mang CCCD” và thậm chí “không nhớ số giấy tờ”. Những biểu hiện bất thường này khiến chủ tiệm vàng bắt đầu nghi ngờ.

Đến ngày 2/3/2026, bà Vương bất ngờ đặt thêm đơn hàng vàng trị giá tới 1 triệu NDT (hơn 3,8 tỷ đồng) và yêu cầu giao ngay trong chiều cùng ngày. Đối diện đơn hàng lớn từ “trên trời rơi xuống”, ông Ngô không hề vui mừng. Nhớ lại những buổi tuyên truyền chống lừa đảo của cảnh sát khu vực, ông càng tin rằng giao dịch này có vấn đề nên lập tức trình báo cơ quan chức năng.

Sau khi tiếp nhận thông tin, cảnh sát đồn Trác Đao Tuyền thuộc Công an quận Hồng Sơn nhanh chóng vào cuộc điều tra. Qua truy vết dòng tiền, lực lượng chức năng phát hiện khoản tiền 78.000 NDT trước đó được chuyển từ một người đàn ông họ Hoàng ở tỉnh Quảng Đông. Người này cũng vừa trình báo với cảnh sát địa phương rằng mình là nạn nhân của một vụ lừa đảo viễn thông.

Khi xác minh thêm, cảnh sát địa phương phát hiện ông Hoàng hoàn toàn không có quan hệ họ hàng với bà Vương như lời người phụ nữ này từng nói. Nhận đây là cái bẫy của nhóm tội phạm lừa đảo, rửa tiền, đội chống gian lận thuộc Công an quận Hồng Sơn lập tức phối hợp triển khai kế hoạch bắt giữ.

Các trinh sát bí mật mai phục quanh tiệm vàng, chờ người tới nhận hàng. Tuy nhiên, vào khoảng 18h ngày 2/3/2026, bà Vương bất ngờ thông báo hoãn thời gian nhận vàng. Sáng hôm sau, theo hướng dẫn của cảnh sát, ông Ngô tiếp tục giữ liên lạc bình thường với khách hàng, đồng thời chuẩn bị sẵn hơn 820 gram vàng theo yêu cầu.

Sau khi chủ tiệm gửi ảnh cân và đóng gói vàng, tài khoản cửa hàng nhanh chóng nhận được khoản chuyển khoản 1 triệu NDT từ một phụ nữ họ Tạ ở Thâm Quyến. Lần này, bà Vương giải thích rằng đây là tiền của “con dâu”, còn bản thân chỉ thay mặt đi nhận hàng. Đúng 15h cùng ngày, một người phụ nữ xuất hiện tại tiệm vàng và lập tức bị cảnh sát khống chế.

Ban đầu, bà Vương tỏ ra kích động, liên tục khẳng định mình chỉ giúp người thân lấy vàng. Tuy nhiên, khi bị yêu cầu chứng minh mối quan hệ với người chuyển tiền, bà lập tức im lặng.

Tại cơ quan điều tra, bà Vương khai gần đây tham gia một “dự án xóa đói giảm nghèo” trên mạng. Những người tự xưng là nhân viên dự án nói tài khoản ngân hàng của bà đang có “khoản nợ chưa xử lý”, khiến 1,6 triệu NDT tiền hỗ trợ không thể giải ngân. Muốn nhận được khoản tiền này, bà phải tới tiệm vàng lấy vàng để hoàn tất “xác minh năng lực tài chính”. Tin lời, bà làm theo hướng dẫn và dự định mang số vàng tới giao cho “chuyên viên phụ trách dự án”.

Từ lời khai này, cảnh sát lập tức tương kế tựu kế, đưa bà Vương tới địa điểm giao nhận để tiếp tục giăng bẫy. Tại hiện trường, một người đàn ông đeo khẩu trang liên tục quan sát bà Vương đã lọt vào tầm ngắm của lực lượng chức năng. Khi tiếp cận, cảnh sát phát hiện người này đang sử dụng phần mềm nhắn tin nước ngoài và lập tức bắt giữ.

Nghi phạm họ Lý nhanh chóng thừa nhận mình đóng giả “chuyên viên hỗ trợ giảm nghèo”, chuyên làm nhiệm vụ nhận vàng để phục vụ hoạt động rửa tiền. Theo kế hoạch, số vàng sau khi nhận sẽ được mang tới chôn dưới một cây cầu trên đường Thanh Vương. Tiếp tục lần theo dấu vết, cảnh sát địa phương phục kích tại điểm chôn giấu và bắt giữ thêm một nghi phạm khác tới nhận vàng để vận chuyển đi Trịnh Châu.

Dù đường dây đã bị triệt phá, các điều tra viên vẫn chưa thể yên tâm vì lo ngại người phụ nữ họ Tạ – chủ tài khoản chuyển 1 triệu NDT – cũng đang là nạn nhân của một vụ lừa đảo khác. Sau nhiều lần phối hợp với cảnh sát địa phương và liên tục gọi điện thuyết phục, sáng 4/3/2026, lực lượng chức năng cuối cùng cũng liên lạc được với bà Tạ.

Lúc đó, người phụ nữ này mới bàng hoàng nhận ra bản thân đã sập bẫy lừa đảo tình cảm kết hợp đầu tư tài chính rất phổ biến thời gian gần đây. Đáng nói, trước khi được cảnh sát cảnh báo, bà Tạ còn chuẩn bị chuyển thêm 1 triệu NDT nữa để tiếp tục mua vàng “đầu tư”. Nhờ sự can thiệp kịp thời, tổng cộng 2 triệu NDT tiền tiết kiệm của nạn nhân đã được bảo toàn.

Hiện 3 nghi phạm đã bị cơ quan công an xử lý theo quy định pháp luật Trung Quốc. Công tác hoàn trả tiền cho các nạn nhân cũng đang được triển khai.

(Theo Công an thành phố Vũ Hán)