Tờ The Paper đưa tin, người phụ nữ họ Trương sống tại huyện Dương Khúc, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc đến ngân hàng để rút tiền trong thẻ ATM. Trong lúc giao dịch, bà phát hiện trên mặt bàn của cây ATM có một phong bao đỏ, bên trong chứa một lượng tiền mặt lớn. Nhận thấy đây có thể là tài sản của người khác bỏ quên, bà Trương không do dự mà lập tức gọi điện báo cảnh sát địa phương.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, các cán bộ trực ban của Đồn công an Hoàng Trại, Dương Khúc nhanh chóng có mặt tại ngân hàng nói trên Trước sự chứng kiến của người báo tin, lực lượng công an đã kiểm tra và kiểm đếm số tiền trong phong bao. Kết quả cho thấy, bên trong có tổng cộng 10.001 NDT (hơn 38 triệu đồng) tiền mặt.

Do thời điểm đó đã ngoài giờ làm việc, nhân viên ngân hàng không còn ở lại, nên cảnh sát chưa thể xác minh ngay chủ nhân của số tiền. Phong bao được đưa về đồn công an để tiếp tục xử lý theo quy trình. Đại diện đồn công an, họ cho rằng trong tối ngày hôm đó sẽ có người đến báo mất tiền, nhưng suốt đêm, không có cuộc gọi nào liên quan đến vụ việc.

Sáng sớm hôm sau, các cán bộ công an quay trở lại ngân hàng để tiếp tục xác minh. Qua việc trích xuất camera giám sát, họ phát hiện 30 phút trước khi bà Trương đến rút tiền, có một người phụ nữ trung niên bước vào khu vực ATM. Tuy nhiên, điều kỳ là là người này không thực hiện bất kỳ giao dịch nào rồi vội vàng rời đi, để lại 1 phong bì đỏ trên trên khay tiền của máy ATM. Phía công an cho rằng có khả năng người này định rút tiền nhưng lại quên mang theo thẻ ngân hàng.

Trong nhiều ngày tiếp theo, lực lượng công an tiến hành tìm kiếm theo nhiều hướng khác nhau. Qua điều tra, họ xác định người phụ nữ sau khi rời ngân hàng đã ghé vào một cửa hàng tại quảng trường Tân Dương, huyện Dương Khúc. 4 ngày sau khi xảy ra vụ việc, cảnh sát tìm đến cửa hàng này và được chủ cửa hàng cho biết, người phụ nữ trong camera chính là chị gái của mình - bà Vương.

Cảnh sát ngay lập tức liên hệ với bà Vương. Chỉ đến khi nghe thông báo từ công an, bà Vương mới biết rằng số tiền mình làm mất đã được tìm thấy. Qua điện thoại, các cán bộ xác minh với bà về thời gian, số tiền bị mất cũng như cách gói tiền. Các thông tin hoàn toàn trùng khớp, khẳng định bà chính là chủ nhân của phong bao tiền.

Bà Vương cho biết, hôm đó bà đến ngân hàng nhưng vì quên mang thẻ nên rời đi ngay. Sau đó, bà phát hiện tiền bị mất nhưng do công việc bận rộn, lại đi qua nhiều nơi nên không nghĩ rằng mình đã để tiền ngay tại cây ATM. “Mấy ngày liền tôi tìm khắp chỗ làm, về nhà cũng tìm, nhưng cứ nghĩ là không thể tìm lại được,” bà Vương chia sẻ. Trong tâm trạng buồn bã và lo lắng, bà Vương cũng không nghĩ đến việc báo công an.

Sau khi công an đã xác nhận rõ ràng chủ nhân của số tiền, bà Vương cùng người thân đến Đồn công an Hoàng Trại, huyện Dương Khúc, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc để nhận lại số tiền. Bà Vương liên tục gửi lời cảm ơn tới lực lượng công an và cả bà Trương - người đã trung thực báo cảnh sát khi nhặt được tiền.

Thông qua sự việc, cơ quan chức năng tại Trung Quốc cũng nhắc nhở mọi người, khi gặp các trường hợp tương tự, nên báo cảnh sát kịp thời để được hỗ trợ. Ngoài ra, mọi người cần cẩn trọng hơn, chú ý kiểm tra lại tư trang kỹ càng trước khi rời khỏi ngân hàng hoặc các bốt ATM.