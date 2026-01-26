Phát hiện hơn 23 triệu đồng tiền mặt nằm chơ vơ ở khay tiền của cây ATM bị lấy mất, công an đề nghị ngân hàng hỗ trợ xác minh

Tháng 7/2017, một sự cố tưởng chừng nhỏ trong quá trình giao dịch tại cây ATM đã khiến một nữ khách hàng ở thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc, suýt mất trắng 6.300 NDT (hơn 23 triệu đồng).

Theo thông tin từ Dongbei Net, sự việc xảy ra vào ngày 21/7/2017. Nhân vật trong câu chuyện là bà Trương, một người dân sinh sống tại thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ. Sáng hôm đó, bà Trương đến một chi nhánh ngân hàng trên đường Dân Hàng để chuyển tiền cho con dâu với số tiền dự định là 50.000 NDT (hơn 188 triệu đồng) thông qua máy ATM.

Trong lần nộp tiền đầu tiên, bà Trương đưa vào máy 10.000 NDT (hơn 37 triệu đồng). Tuy nhiên, hệ thống ATM chỉ nhận diện được 6.300 NDT, còn lại 3.700 NDT còn lại bị máy từ chối và trả ngược lại. Do vội vàng và có phần lúng túng khi thao tác, bà Trương đã không nhấn nút “xác nhận” hoàn tất giao dịch. Bà cầm lại số tiền bị máy trả ra rồi rời khỏi ngân hàng, bắt taxi đến một chi nhánh khác để thực hiện chuyển tiền tại quầy giao dịch.

Chỉ đến khi kiểm tra tài khoản sau đó, bà Trương mới phát hiện số tiền 6.300 NDT trước đó không hề được chuyển đến tài khoản người nhận. Nhớ lại toàn bộ quá trình thao tác, bà Trương nhận ra rất có thể mình đã mắc lỗi khi sử dụng ATM và số tiền này chưa hề được chuyển đi.

Tuy nhiên, khi quay lại chi nhánh ngân hàng ban đầu để kiểm tra, người phụ nữ này phát hiện số tiền đã không còn trong máy nên đã trình báo sự việc với Công an đồn Dân Hàng. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, các cán bộ công an tại đây đã nhanh chóng phối hợp với ngân hàng trích xuất camera giám sát để xác minh.

Qua hình ảnh camera, lực lượng chức năng xác định rằng ngay sau khi bà Trương rời đi, một người đàn ông mặc áo xám đã đến sử dụng cây ATM này. Số tiền 6.300 NDT chưa được hoàn tất giao dịch của bà Trương đã bị người đàn ông này phát hiện và lấy đi. Sau khi cầm số tiền, người này nhanh chóng rời khỏi ngân hàng.

Trong suốt 5 ngày tiếp theo, công an địa phương đã tiến hành nhiều biện pháp nghiệp vụ để xác minh danh tính người đàn ông nói trên. Khi lực lượng chức năng đang chuẩn bị liên hệ làm việc thì bất ngờ, chính người đàn ông này lại chủ động đến đồn công an Dân Hàng trình báo.

Tại đây, người đàn ông cho biết mình đã nhặt được 6.300 NDT tại cây ATM vào ngày xảy ra sự việc. Tuy nhiên, do ngay trong ngày hôm đó anh phải vội vàng ra sân bay để đi công tác nên chưa kịp báo công an. Sau khi trở về, nhớ lại sự việc, anh đã quyết định mang số tiền đến giao nộp cho cơ quan chức năng.

Ngay lập tức, công an đã liên hệ với bà Trương để làm thủ tục nhận lại tài sản. Nhận lại đầy đủ 6.300 NDT sau nhiều ngày lo lắng, bà Trương không giấu được sự xúc động và bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới lực lượng công an cũng như người đã tự giác giao nộp lại số tiền.

Từ vụ việc trên, lực lượng công an Trung Quốc khuyến cáo người dân khi sử dụng máy ATM cần hết sức cẩn trọng, thao tác chậm rãi và kiểm tra kỹ các bước giao dịch. Chỉ nên rời khỏi cây ATM sau khi đã xác nhận chắc chắn rằng tiền đã được nộp hoặc rút thành công, nhằm tránh những rủi ro đáng tiếc có thể xảy ra.

(Theo rmzxw.com)