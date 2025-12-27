Phát hiện hơn 11.000 kg hóa chất không rõ nguồn gốc ở Cà Mau

Ngày 26-12, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Cà Mau cho biết vừa phát hiện hơn 11.000 kg hóa chất công nghiệp chưa rõ nguồn gốc xuất xứ.

Theo thông tin ban đầu, trước đó, lực lượng Phòng Cảnh sát Kinh tế đã phối hợp cùng các đơn vị liên quan kiểm tra hộ kinh doanh T.T.M. ở phường Hiệp Thành và Công ty TNHH C.T. tại xã Vĩnh Hậu, tỉnh Cà Mau.

Qua kiểm tra, công an phát hiện 3 loại hóa chất công nghiệp với 144 sản phẩm tương đương 5.275 kg. Chủ hộ là ông T.T.M. chưa cung cấp được giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp.

Hóa chất công nghiệp ghi nhận tại hộ kinh doanh T.T.M. Ảnh: Công an tỉnh Cà Mau

Kiểm tra tại Công ty TNHH C.T. do ông P.V.C làm giám đốc, lực lượng chức năng phát hiện 6 loại hóa chất công nghiệp với 169 sản phẩm, tương đương 6.060 kg; 6 loại thuốc thú y, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản với 714 sản phẩm.

Tại thời điểm kiểm tra, ông C. chưa cung cấp được giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp; chưa cung cấp được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, giấy chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy và quyết định lưu hành đối với 6 loại thuốc thú y, sản phẩm xử lý cải tạo môi trường trong nuôi trồng thủy sản.

Lực lượng làm nhiệm vụ đã tiến hành niêm phong, tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để xác minh và xử lý.



