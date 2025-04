Ngày 24/4/2023, một vụ trộm táo tợn xảy ra tại cửa hàng vàng ở Kim Sơn, Thượng Hải, Trung Quốc đã khiến chủ cửa hàng rơi vào cảnh đau đớn tột cùng. Chỉ trong vòng 11 giờ, cảnh sát đã phá án thành công, bắt giữ nghi phạm và thu hồi toàn bộ tang vật trị giá hơn 3 triệu NDT (khoảng 10,7 tỷ đồng). Vụ việc phơi bày thủ đoạn tinh vi của tội phạm, như một lời cảnh tỉnh mọi người cẩn thận với tài sản quý giá của mình.

Sáng sớm hôm ấy, vào khoảng 7h30, bà Hồ – chủ của một cửa hàng vàng tỉnh dậy và phát hiện cảnh tượng kinh hoàng: 11 quầy trưng bày vàng bạc, trang sức trong cửa hàng bị trộm cạy phá, toàn bộ tài sản bên trong bốc hơi không dấu vết. Giá trị tài sản bị mất ước tính lên tới hơn 3 triệu NDT, tương đương hàng nghìn món trang sức quý giá. Bà Hồ đau đớn đến mức phải nhờ người dìu đỡ khi chứng kiến cảnh tượng này.

Điều kỳ lạ là cửa hàng được trang bị hệ thống kỹ thuật phòng chống trộm hiện đại, có khả năng gửi cảnh báo ngay lập tức đến điện thoại của bà Hồ nếu có kẻ đột nhập. Tuy nhiên, trong đêm xảy ra vụ án, bà không nhận được bất kỳ tín hiệu nào từ hệ thống. Sự bất thường này khiến cơ quan điều tra nghi ngờ đây không phải một vụ trộm thông thường.

Tiệm vàng của bà Hồ bị trộm khoắng sạch hơn 1.000 món trang sức vàng bạc

Nhờ hệ thống camera giám sát và quá trình điều tra nhanh chóng, cảnh sát sớm tìm được hình ảnh nghi phạm. Qua phân tích, danh tính kẻ tình nghi được xác định là người đàn ông họ Đường (47 tuổi), từng bị tòa án ở một tỉnh khác tại Trung Quốc kết án 12 năm tù vì tội cướp giật. Với tiền án nghiêm trọng, người họ Đường này trở thành mục tiêu số một trong cuộc truy lùng của lực lượng chức năng.

Chỉ 8 giờ sau vụ trộm, cảnh sát đã bắt giữ ông Đường tại một khu công nghiệp ở thị trấn Đình Lâm. Khi bị thẩm vấn, ông ta tỏ thái độ bất hợp tác, kiên quyết phủ nhận mọi liên quan đến vụ trộm. Đáng chú ý, số vàng bạc bị đánh cắp vẫn biệt tăm, không có dấu hiệu được tìm thấy trên người nghi phạm hay tại nơi hắn bị bắt.

Trong phòng thẩm vấn, các điều tra viên đã tiến hành một cuộc đấu trí căng thẳng với người đàn ông họ Đường. Sau nhiều giờ đối đầu, dưới áp lực từ các bằng chứng không thể chối cãi, Đường cuối cùng cũng chịu khuất phục. Hắn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, đồng thời tiết lộ một chi tiết gây sốc, toàn bộ số vàng bạc trị giá hơn 3 triệu NDT đã bị hắn ném xuống một con sông tại thị trấn Đình Lâm. Con sông này dài hàng trăm mét, rộng hơn 10 mét, với độ sâu tối đa lên tới 3 mét. Việc tìm kiếm tang vật dưới lòng sông là một thách thức lớn với cơ quan chức năng.

Sau hơn 30 phút sử dụng thiết bị chuyên dụng để lặn và tìm kiếm dưới lòng sông, cơ quan chức năng đã mò được toàn bộ số vàng bạc bị đánh cắp và được đưa lên bờ. Trong số đó có hơn 1.000 món trang sức quý giá, từ nhẫn, dây chuyền đến bông tai. Khi chứng kiến số tài sản tưởng chừng đã mất vĩnh viễn được thu hồi, bà Hồ không kìm được xúc động.

Các tang vật tìm thấy dưới lòng sông

Sau khi xét xử, tòa án Thượng Hải nhận định bị cáo Đường đã trộm cắp tài sản của người khác nhằm mục đích chiếm hữu trái phép, số tiền cực kỳ lớn. Hành vi này của bị cáo đã cấu thành tội trộm cắp tài sản. Tòa án đã ra phán quyết bị cáo Đường bị kết án 11 năm tù và nộp phạt 50.000 NDT (178 triệu đồng) về tội trộm cắp.

Phía tòa án cũng nói thêm, số lượng đồ trang sức bằng vàng và bạc bị Đường đánh cắp thuộc mức rất cao so với trung bình các vụ trộm cắp ở Thượng Hải. Mặc dù Đường tỏ ra hối hận về hành động của mình tại tòa, cho rằng bản thân say rượu và không có ý định trộm cắp nhiều tài sản như vậy, nhưng người đàn ông này vẫn phải chịu hoàn toàn trách nhiệm pháp lý về hành vi của mình.

Điều 18, khoản 4 Bộ luật hình sự Trung Quốc quy định” “Người say rượu mà phạm tội vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự”. Việc say rượu có thể làm suy yếu khả năng kiểm soát hành vi của mình ở một mức độ nào đó, nhưng không có nghĩa là hoàn toàn mất đi lý trí. Do đó, người say rượu vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự và đây không phải là tình tiết có thể được dùng để giảm nhẹ hoặc giảm hoàn toàn hình phạt.

(Theo The Paper)