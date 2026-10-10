Phát hiện hình ảnh rùng rợn trên Google Maps: Hàng trăm "hình nộm không đầu" đứng kín cánh đồng

Hình ảnh rùng rợn này đã được nhiều người phát hiện trên Google Maps

Một tác phẩm nghệ thuật sắp đặt kỳ quái nằm tại một cánh đồng hoang vắng ở vùng nông thôn Phần Lan gần đây đã gây bão mạng xã hội sau khi có người vô tình phát hiện ra nó trong lúc tìm kiếm trên Google Maps.

Nhiều người có thói quen lúc rảnh rỗi là sử dụng các công cụ miễn phí như Google Maps và rốt cuộc lại đi quá sâu vào những khám phá bất ngờ ngoài dự tính. Đó có lẽ là cách một số người phát hiện ra "The Silent People" (Những người lặng yên), một tác phẩm nghệ thuật sắp đặt trông rất đáng sợ. Vì khó có thể biết sự thật ngay từ đầu, hình ảnh này khiến họ phải đau đầu suy nghĩ về lý do tại sao ai đó lại lấp đầy một cánh đồng bằng hàng trăm bù nhìn và mặc quần áo cho chúng như người thật.

Ảnh: Timo Newton-Syms

Nhìn từ xa, tác phẩm "The Silent People" trông giống như một đội quân đứng im phăng phắc, tất cả đều hướng về một phía. Chỉ khi nhìn lại gần, bạn mới nhận ra nó được tạo thành từ các khung gỗ khoác lên mình quần áo của con người và phần đầu làm bằng than bùn, thứ mô phỏng tóc người một cách kinh ngạc. Ngay cả khi biết đó là một tác phẩm nghệ thuật, bạn vẫn cảm thấy bất an khi nhìn gần một nghìn hình nhân bất động, còn việc hoàn toàn không biết gì về nó rồi đột nhiên tìm thấy trên Google Maps thực sự có thể làm một người hoảng sợ.

Đừng hỏi làm thế nào ai đó lại vô tình bắt gặp một tác phẩm sắp đặt tương đối hẻo lánh nằm trên Quốc lộ 5, bên ngoài Suomussalmi, thuộc vùng nông thôn Phần Lan, nhưng họ bằng cách nào đó đã làm được. Nhiều người trong số họ đã đăng tải phát hiện của mình lên mạng xã hội, đó là lý do tác phẩm kỳ quái của nghệ sĩ Reijo Kela bắt đầu nhận được sự chú ý lớn trên mạng.

Được ra mắt từ năm 1988, "The Silent People", hay "Hiljainen kansa" trong tiếng Phần Lan, ban đầu nằm tại một cánh đồng ở Lassila, một khu phố của Helsinki. Sau đó, nó được chuyển đến Quảng trường Quảng trường Thượng viện Helsinki, rồi đến bờ sông Jalonuoma tại Ämmänsaari, và cuối cùng dừng chân ở cánh đồng trống bên ngoài Suomussalmi vào năm 1994.

Điều thú vị là Xưởng thanh niên Suomussalmi chịu trách nhiệm bảo trì "The Silent People", họ thay quần áo cho các hình nhân gỗ mỗi năm hai lần bằng trang phục thu thập từ quyên góp, điều này bằng cách nào đó càng làm cho điểm thu hút độc lạ này trở nên đáng sợ hơn.

Và nếu bạn tò mò về điều mà Reijo Kela muốn gửi gắm qua "The Silent People", bạn có thể tiếp tục vò đầu bứt tóc, bởi ông không sẵn lòng tiết lộ câu trả lời. Mọi người đã suy đoán về ý nghĩa của tác phẩm sắp đặt này trong nhiều thập kỷ, nhưng cho đến nay chúng ta chỉ có các giả thuyết. Phiên bản phổ biến nhất là các hình nhân đại diện cho những người đã thiệt mạng trong một trận chiến khốc liệt diễn ra gần đó trong Chiến tranh Mùa đông 1939-1940 giữa Phần Lan và Liên Xô.

Nguồn: Odditycentral