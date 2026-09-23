Phát hiện hình ảnh mới nghi là quái vật hồ Loch Ness trên Google Maps

Sổ đăng ký Quan sát Quái vật Loch Ness chính thức đang xem xét các hình ảnh này.

Hình ảnh từ Google Earth đã ghi lại một khối kỳ lạ ở hồ Loch Ness (Scotland), khiến một du khách đi đến kết luận rằng đó là một "gia đình nhỏ" của sinh vật huyền thoại quái vật hồ Loch Ness.

Tuần trước, cô Julie Fraser đã phát hiện ra ba hình ảnh bí ẩn này từ không gian và đã báo cáo chúng cho Sổ đăng ký Quan sát Quái vật Loch Ness Chính thức (The Official Loch Ness Sightings Register). Hiện cô đang chờ xác nhận xem đây có phải là lần quan sát "được xác nhận" thứ 17 về con quái vật huyền thoại này trong năm nay hay không, theo báo Inverness Courier đưa tin.

Hình ảnh được cho là Quái vật Loch Ness được phát hiện từ không gian. (Nguồn: Google Maps)

"Tôi đang lên kế hoạch cho một chuyến đi đến Inverness vào cuối năm nay và chỉ đang dùng thử [Google Earth] thì tình cờ phát hiện ra ba vật thể này," cô chia sẻ với tờ báo.

"Khi nhìn kỹ hơn và phóng to hình ảnh — chúng không giống thuyền, mà nhìn như cá voi hoặc một sinh vật tương tự có phần lưng uốn cong," cô giải thích.

Fraser chỉ ra rằng bức ảnh không cho thấy vết nước hình chữ V phía sau ba hình khối đó, khác hẳn với hình ảnh một chiếc thuyền du lịch gần đó đang rẽ nước chạy qua hồ. Đây là chi tiết mà cô tin rằng đã loại trừ khả năng đó là một con tàu đang di chuyển.

Cô cũng chỉ ra nhãn thời gian năm 2026 được gắn trong hình ảnh, cùng với những hàng cây vẫn còn đầy lá, làm bằng chứng cho thấy đây là những hình ảnh mới gần đây.

Hình ảnh được cho là Quái vật Loch Ness được nhìn thấy từ không gian tại hồ Loch Ness. (Nguồn: Google Maps)

"Tôi không phải là kẻ gàn dở," Fraser khẳng định.

"Tôi có thể không quen thuộc với khu vực này bằng người dân địa phương, nhưng nó chắc chắn trông giống như một điều gì đó rất đáng chú ý đối với tôi," cô nói thêm.

Fraser cho biết Sổ đăng ký Quan sát Quái vật Loch Ness Chính thức kể từ đó đã liên hệ với cô và xác nhận rằng họ đang xem xét các hình ảnh này.

"Ý nghĩ về một gia đình nhỏ của Nessie thật sự rất thú vị," Fraser nói đùa.

Nếu được xác nhận, phát hiện của cô sẽ đánh dấu lần quan sát thứ ba được ghi nhận qua kỹ thuật số kể từ tháng 1. Đây là một năm bùng nổ đối với quái vật huyền thoại này, khi đã có 14 lần chạm trán trực tiếp và 2 lần nhìn thấy qua webcam, theo sổ đăng ký chính thức.

Nguồn: NYPost