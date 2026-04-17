Phát hiện hàng trăm người tụ tập ở một con sông tìm thứ bé như hạt gạo, kiếm hơn 3 triệu đồng trong 1 tuần

Tại vùng núi Hindu Kush hiểm trở ở phía đông Afghanistan, hàng trăm người đàn ông lùng sục dòng sông Kunar đầy đá để tìm kiếm các hạt vàng quý giá, tạo dựng kế sinh nhai trong bối cảnh kinh tế khó khăn.

Gần làng Kharwalu thuộc tỉnh Kunar – nơi nổi tiếng với những ngôi nhà xây bằng gạch bùn và những thửa ruộng bậc thang trồng lúa mì – người dân đào bới những đoạn lòng sông khô cạn trước khi dùng nước sông để rửa sạch những rổ cát đá mà họ đào được.

Delawar, 45 tuổi, đã gia nhập nhóm người tìm vàng này sau khi bỏ công việc xây dựng cách nhà ở Kabul 7 giờ đi xe.

“Không có nhiều cơ hội việc làm ở Afghanistan. Bằng cách này, chúng tôi tự tạo việc làm cho mình”, người bố của 8 đứa con, chia sẻ.

“Những hạt vàng chúng tôi tìm thấy thường nhỏ hơn một hạt lúa mì”, Delawar nói thêm.

Tại Ghaziabad gần đó, hàng trăm người dùng cuốc đào bới sườn núi, vác những bao tải nặng xuống dốc dựng đứng để sàng lọc vàng.

Nhiều người khác thì dùng những chiếc can nhựa màu vàng có cán dài bằng gỗ để đổ nước sông lên các tấm sàng. Sau hai lần sàng lọc nữa, những cục vàng thỉnh thoảng sẽ xuất hiện trong các chậu kim loại.

Gul Ahmad Jan, 35 tuổi, cho rằng công việc này có thể mang lại thu nhập cao.

“Chúng tôi có thể thu được khoảng 1 gam vàng” trị giá khoảng 125 USD (3,3 triệu VNĐ) chỉ trong một tuần, Jan nói.

Tài nguyên thiên nhiên của Afghanistan phần lớn vẫn chưa được khai thác trong suốt nhiều thập kỷ xung đột, mặc dù hoạt động đãi vàng đã diễn ra ở đây hơn 10 năm nay.

Một báo cáo của Liên Hợp Quốc vào cuối năm ngoái cho thấy cuộc khủng hoảng kinh tế ngày càng trầm trọng ở Afghanistan, với tỷ lệ thất nghiệp lên tới 75% và hơn 90% dân số sống dưới mức nghèo khổ.

Báo cáo cho biết, thu nhập bình quân đầu người giảm, GDP thu hẹp và viện trợ nhân đạo bị cắt giảm đã tạo nên một bức tranh ảm đạm về nền kinh tế của đất nước. GDP của Afghanistan đã giảm 6,5% trong nửa đầu năm 2025, trong khi thu nhập bình quân đầu người hàng tháng giảm xuống còn khoảng 100 USD.