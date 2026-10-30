Tham vọng vượt công trình lớn nhất thế giới của Trung Quốc, láng giềng Việt Nam chi 40 tỷ USD xây siêu công trình gây choáng

Thông tin mới về siêu cảng container tự động 40 tỷ USD.

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Mới đây, ngày 29/10/2026, PSA Singapore công bố phát triển các giải pháp vận hành cảng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Trọng tâm là tăng cường giám sát hệ thống công nghệ thông tin, phát hiện sớm và giảm thiểu nguy cơ sự cố có thể làm gián đoạn hoạt động khai thác, trong đó có hệ thống điều hành cảng (Terminal Operating System – TOS).

Động thái này cho thấy tham vọng của Tuas không dừng ở tự động hóa cần cẩu hay phương tiện vận chuyển container, mà còn hướng tới nâng cao khả năng giám sát và duy trì hoạt động ổn định của toàn bộ hệ thống số. Trong một cảng vận hành dựa nhiều vào công nghệ, bảo đảm các hệ thống điều phối hoạt động liên tục cũng quan trọng không kém việc mở rộng công suất bốc dỡ hàng hóa.

Trước đó, vào ngày 6/8, PSA cho biết cảng Tuas đã đạt một cột mốc quan trọng khi xử lý 25 triệu TEU (đơn vị tương đương container 20 feet) kể từ khi cảng bắt đầu vận hành vào tháng 9/2022. Thành tựu này cho thấy hoạt động tại cảng tiếp tục được mở rộng, đồng thời nhấn mạnh vai trò ngày càng quan trọng của Tuas Port như một mắt xích quan trọng trong thương mại toàn cầu. Đây là cảng container tự động hóa hoàn toàn lớn nhất thế giới.

Trong bối cảnh thương mại hàng hải tiếp tục thay đổi trước những biến động, Tuas Port tiếp tục đóng vai trò là cửa ngõ quan trọng, góp phần duy trì dòng chảy hàng hóa ổn định, đáng tin cậy và hiệu quả. Là một trụ cột trong chiến lược “Node to Network” của PSA Group, cảng kết nối năng lực trung chuyển của PSA tại Singapore với mạng lưới hệ sinh thái cảng rộng khắp toàn cầu của tập đoàn, mang đến cho khách hàng sự linh hoạt lớn hơn, khả năng kết nối tốt hơn và các giải pháp chuỗi cung ứng đầu - cuối hiệu quả hơn.

Tổng Giám đốc Tập đoàn PSA International, cho biết: “Khi các mô hình thương mại toàn cầu ngày càng trở nên phức tạp, việc phối hợp chặt chẽ giữa các cảng và các mắt xích trong chuỗi cung ứng trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. Hệ sinh thái cảng tích hợp của Tuas Port được thiết kế để bảo đảm khả năng thích ứng lâu dài cho chuỗi cung ứng, đồng thời tinh gọn các dịch vụ khai thác cảng và logistics, giúp khách hàng vận chuyển hàng hóa linh hoạt hơn, có khả năng chống chịu tốt hơn và tự tin hơn".

"Với định hướng quản trị có trách nhiệm, chúng tôi sẽ tiếp tục củng cố mạng lưới các hệ sinh thái cảng của tập đoàn, tận dụng đổi mới sáng tạo và số hóa để thúc đẩy dòng chảy thương mại vượt ra ngoài Singapore, đồng thời củng cố vị thế của Singapore là trung tâm trung chuyển hàng hải hàng đầu thế giới", Tổng Giám đốc Tập đoàn PSA International chia sẻ thêm.

Hiện Tuas Port có 14 bến đang khai thác và dự kiến nâng lên 18 bến vào năm 2027. PSA tiếp tục thúc đẩy các công nghệ bền vững và thông minh nhằm nâng cao các tiêu chuẩn về hiệu quả vận hành, chất lượng dịch vụ và môi trường.

The independent Singapore cho biết, cảng Tuas tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ tự động hóa với mức đầu tư khoảng 40 tỷ USD.

Một trong những hạng mục gây ấn tượng nhất tại Tuas Port là tuyến rào chắn khổng lồ được tạo nên từ 221 khối caisson bê tông cốt thép. Theo Maritime and Port Authority of Singapore (MPA), mỗi khối có kích thước điển hình dài 39,9 m, rộng 28 m và cao 28,15 m, nặng khoảng 15.000 tấn - tương đương chiều cao một tòa nhà 10 tầng.

Đặt nối tiếp, 221 caisson tạo thành tuyến tường dài khoảng 8,6 km, đóng vai trò kết cấu quan trọng để hình thành khu cảng trên phần đất lấn biển. Các caisson được chế tạo ngay tại công trường, sau đó vận chuyển và lắp đặt ngoài biển. MPA cho biết khối caisson thứ 221, cũng là khối cuối cùng của giai đoạn này, được lắp đặt vào tháng 4/2019, đánh dấu việc hoàn tất tuyến tường chắn của Tuas Port Phase 1.

Nhưng những khối bê tông khổng lồ này không đơn giản được đặt trực tiếp lên đáy biển tự nhiên. Hồ sơ kỹ thuật công bố tại Coastal Engineering Proceedings cho biết lớp đất yếu bên dưới caisson được nạo vét tới khi gặp lớp đất có khả năng chịu tải, tạo thành rãnh nền móng. Độ sâu rãnh thay đổi theo điều kiện địa chất và có thể lên tới khoảng 30 m. Sau đó, rãnh được lấp bằng cát chất lượng tốt, đầm chặt rồi phủ lớp đá tạo thành bệ móng để đặt caisson. Vì vậy, con số 30 m ở đây là độ sâu xử lý nền móng, không phải chiều sâu mà toàn bộ khối caisson chìm dưới mặt biển.

Một ngày làm việc điển hình tại cảng Tuas sẽ là các khu vực rộng lớn của cảng hầu như không có bóng người, nhưng các phương tiện dẫn đường tự động (AGV) vẫn di chuyển khắp nơi. Những phương tiện màu vàng không người lái này, di chuyển với tốc độ lên đến 25 km/h, được giám sát và vận hành từ xa thông qua hệ thống RFID. Chuyển động của chúng được theo dõi qua các bộ phát đáp ngầm, cho phép quản lý chính xác mà không cần sự can thiệp của con người.

Các AGV hoạt động từ sáu đến tám giờ chỉ với một lần sạc, nhờ vào các phiên sạc 20 phút tại các trạm sạc hoàn toàn tự động phân bố khắp cảng. Hệ thống này đảm bảo hoạt động liên tục 24/7 mà không cần lao động thủ công, đánh dấu một bước tiến quan trọng hướng tới môi trường cảng hiệu quả, hoạt động suốt ngày đêm.

Với lịch sử là một trung tâm thương mại quan trọng kết nối Đông và Tây, Singapore tiếp tục củng cố vị trí của mình trong thương mại hàng hải toàn cầu.

Theo hãng tư vấn Alphaliner, top 5 cảng container lớn nhất thế giới gồm có cảng Thượng Hải (Trung Quốc), Singapore và Ningbo-Zhousan (Trung Quốc), hai cảng Qingdao và Shenzhen (đều ở Trung Quốc). Với công suất dự kiến của siêu cảng Tuas của Singapore, khi đi vào hoạt động, cảng này sẽ vượt qua cảng lớn nhất thế giới của Trung Quốc, đồng thời thiết lập kỷ lục thế giới mới.

Việc mở rộng này không chỉ về quy mô, dự án cảng Tuas cũng giải quyết các yêu cầu thay đổi của hoạt động cảng hiện đại, bao gồm các thách thức về môi trường, an ninh và công nghệ. Tự động hóa và AI dự kiến sẽ đóng vai trò then chốt trong việc giảm thiểu sự can thiệp của con người, trong khi hệ thống "Quản lý Giao thông Tàu thế hệ mới" được hỗ trợ bởi AI sẽ giúp giám sát lưu lượng thực tế và ngăn ngừa tắc nghẽn.

Là một phần trong cam kết của Singapore đạt được mức phát thải khí nhà kính ròng bằng 0 vào năm 2050, cảng đang áp dụng các thiết bị điện hóa như AGV, giúp giảm khoảng 50% lượng khí thải carbon so với các hệ thống chạy bằng diesel truyền thống. PSA International, nhà điều hành được chính phủ hỗ trợ, cũng đang hợp tác với các công ty khởi nghiệp để tiếp tục đổi mới, nhằm thương mại hóa tài sản trí tuệ và thúc đẩy phát triển công nghệ thông qua các quan hệ đối tác nghiên cứu.

Tuyên bố của Singapore vào năm 2022 rằng "Tuas sẽ là cảng của tương lai" thể hiện tham vọng của Singapore. Cảng này không chỉ là một kỳ quan logistics mà còn là một phần quan trọng trong chiến lược của quốc gia để duy trì vị thế dẫn đầu trong thương mại toàn cầu giữa bối cảnh thay đổi của ngành vận tải biển quốc tế.