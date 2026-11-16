Phát hiện hàng loạt “cá zombie” trên sông Mê Kông

Những phát hiện này làm dấy lên lo ngại về ô nhiễm kim loại nặng.

Nhiều cá thể cá xuất hiện các vết phồng rộp sưng tấy, lở loét và biến đổi màu sắc ở vây được phát hiện trên sông Mê Kông (khu vực thuộc Thái Lan), làm dấy lên những lo ngại về mối liên hệ tiềm ẩn với thạch tín (asen) và các kim loại nặng khác được tìm thấy trong nguồn nước.

Nhà hoạt động môi trường Aombun Thipsuna đã chia sẻ hình ảnh về những con cá chiên (pla khae) bị ảnh hưởng vào hôm qua, ngày 14 tháng 11. Một số người dân địa phương đã gọi những con cá có vẻ ngoài bất thường này là “cá zombie”. Bà Aombun tin rằng tình trạng ô nhiễm kim loại nặng có thể đang làm suy yếu hệ miễn dịch của loài cá này, khiến chúng dễ mắc bệnh hơn. Tuy nhiên, nguyên nhân chính xác dẫn đến các triệu chứng trên vẫn chưa được xác nhận.

Những con "cá zombie" được tìm thấy

Chia sẻ với trang tin Ejan, bà cho biết ngư dân địa phương đã bắt đầu phát hiện những con cá có biểu hiện bất thường tương tự kể từ giai đoạn sau đại dịch Covid-19. Bà cũng liên kết các ghi nhận này với kết quả quan trắc chất lượng nước của Cục Kiểm soát Ô nhiễm Khu vực 9 tại Udon Thani, đơn vị từng ghi nhận nồng độ kim loại nặng trên sông Mê Kông gia tăng liên tục kể từ năm 2023.

Theo bà Aombun, mức độ ô nhiễm tăng vọt trong giai đoạn từ năm 2024 đến năm 2026. Bà cho biết các kết quả đo lường thạch tín mới nhất vào tháng 8 vừa qua cao gấp ba đến bốn lần mức giới hạn tiêu chuẩn là 0,01 miligam/lít tại các khu vực thuộc hai tỉnh Loei và Nong Khai.

Bà Aombun cùng các ngư dân địa phương đã thu thập gần 60 mẫu cá để đưa đi xét nghiệm tại Đại học Naresuan. Trong số đó, khoảng sáu con đã phát triển các vết phồng rộp và lở loét rõ rệt, trong khi 30 đến 40 con khác xuất hiện các triệu chứng ban đầu bao gồm tấy đỏ ở vây, đuôi và nổi các nốt rộp nhỏ.

Bày tỏ lo ngại tình trạng này có thể trở nên tồi tệ hơn nếu số cá nhiễm bệnh vẫn ở lại dưới sông, bà Aombun cho biết một số cá thể cá pla khae, loài cá có giá trị kinh tế cao trên sông Mê Kông có thể đạt trọng lượng lên tới 60 kg – đang bị bệnh nặng hoặc chết trước khi đạt đến độ tuổi trưởng thành. Bà cũng cảnh báo nguồn nước sông bị ô nhiễm có thể gây ra rủi ro lớn cho hoạt động sản xuất nông nghiệp và đời sống của các cộng đồng dân cư phụ thuộc vào dòng sông này.

Bà Aombun thông tin thêm rằng có gần 2.500 trạm bơm dọc theo dòng sông qua bảy tỉnh vùng Đông Bắc Thái Lan đang lấy nước phục vụ tưới tiêu nông nghiệp, và nông sản trồng từ nguồn nước này được phân phối đến các chợ đầu mối lớn như chợ Si Mum Mueang và Talad Thai. Bên cạnh đó, bà cũng nêu lên mối lo ngại về nguồn nước sinh hoạt cộng đồng khi cho biết kết quả kiểm tra tại một số khu vực thuộc hai huyện Sangkhom và Phon Phisai của tỉnh Nong Khai cho thấy chất lượng nước không đạt tiêu chuẩn.

Nhà hoạt động này cáo buộc các hoạt động khai thác khoáng sản có sự tham gia của các nhà đầu tư nước ngoài ở các quốc gia láng giềng là một trong những nguồn phát thải kim loại nặng đổ ra sông Mê Kông. Theo lập luận của bà, tình trạng ô nhiễm xâm nhập vào dòng sông từ khu vực thượng nguồn có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến các cộng đồng ở vùng Đông Bắc Thái Lan, đặc biệt là những người phụ thuộc vào nguồn nước này cho canh tác và sinh hoạt hằng ngày.

Hiện tại, các nhóm bảo vệ môi trường đang phối hợp với học sinh từ 14 trường học ven sông Mê Kông và Đại học Naresuan để tiến hành xét nghiệm các mẫu đất, nước và cá, đồng thời công bố kết quả trực tuyến. Họ cũng đang kêu gọi thống đốc của bảy tỉnh vùng Đông Bắc phối hợp hành động, mặc dù bà Aombun thừa nhận nguồn kinh phí hạn hẹp vẫn là một trở ngại lớn khi chi phí xét nghiệm thạch tín lên tới khoảng 1.200 baht (hơn 900 ngàn VNĐ) cho mỗi mẫu.

Nguồn: The Thaiger