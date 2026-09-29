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Phát hiện hang động nhiều tầng trong rừng nguyên sinh ở Nghệ An

NGUYỄN VƯƠNG
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Tại khu rừng nguyên sinh ở xã Tam Thái (Nghệ An), lực lượng chức năng phát hiện một hang động rộng 2.000-3.000 m2, có 3-4 tầng cùng nhiều nhũ đá bề mặt ánh kim.

Lãnh đạo UBND xã Tam Thái (tỉnh Nghệ An ), cho biết, khoảng ba tuần trước, trong đợt tuần tra, lực lượng chuyên trách thuộc Trạm Quản lý bảo vệ rừng Tam Hợp (Ban Quản lý rừng phòng hộ Tương Dương) phát hiện hang động tại cánh rừng nguyên sinh thuộc khoảnh 4 (tiểu khu 666, bản Xốp Nặm, xã Tam Thái).

Phát hiện hang động Nghệ An với 3 - 4 tầng tuyệt đẹp giữa rừng nguyên sinh - Ảnh 1.

Khu vực bên ngoài hang động mới được phát hiện trong rừng nguyên sinh ở xã Tam Thái, Nghệ An. (Ảnh: Lữ Viên)

Lòng hang rộng khoảng 2.000-3.000 m2, sâu 150-250 m, cách khu dân cư ở bản Xốp Nặm khoảng 4 km, cách quốc lộ 7 hơn 30 km.

Theo anh Lữ Sinh Viên - cán bộ Trạm Quản lý bảo vệ rừng Tam Hợp, không gian hang khá thoáng, bên trong có 3-4 tầng, xung quanh nhiều vách đá dựng đứng và hệ thống thạch nhũ hình thù đa dạng.

Một số khối nhũ xếp chồng lên nhau, hiện lên với những đường nét như dải răng cưa, khi rọi đèn pin vào có ánh kim lấp lánh.

Bên trong hang không có nước, song trước cửa có một điểm chứa ít nước. Đoàn công tác đi sâu hàng trăm mét nhưng chưa khảo sát hết. Hiện khu vực này gần như còn nguyên trạng, ít chịu tác động của con người.

Phát hiện hang động Nghệ An với 3 - 4 tầng tuyệt đẹp giữa rừng nguyên sinh - Ảnh 2.

Những khối thạch nhũ ánh kim trong hàng động khá đẹp mắt. (Ảnh: Lữ Viên)

Theo lãnh đạo UBND xã Tam Thái, sắp tới địa phương sẽ phối hợp với Ban Quản lý rừng phòng hộ Tương Dương và cơ quan chuyên môn khảo sát, làm rõ đặc điểm địa chất, cảnh quan và giá trị tự nhiên của hang.

Trước mắt, khu vực hang được bảo vệ để hạn chế tác động đến hiện trạng. Sau khi có kết quả khảo sát, địa phương sẽ xem xét phương án bảo tồn và nghiên cứu khả năng phát huy giá trị hang động gắn với du lịch sinh thái nếu đủ điều kiện.

Được biết, khu vực xã Tam Thái (tỉnh Nghệ An) có nhiều hang động nhỏ nằm rải rác trong các khu rừng, nhưng chưa được khảo sát, đo đạc đầy đủ. Hang mới phát hiện tại khu vực bản Xốp Nặm được đánh giá là hang lớn nhất được biết đến trên địa bàn hiện nay.

Tags

rừng nguyên sinh

tam thai

Nghệ An

thạch nhũ

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