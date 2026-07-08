Phát hiện hai 'quái vật sắt' cao bằng tòa nhà 18 tầng dựng giữa biển, liên tục thực hiện một nhiệm vụ quan trọng

Hệ thống này cho phép các cấu kiện được sản xuất ngay gần khu vực lắp đặt, giúp giảm quãng đường vận chuyển, tối ưu hậu cần và hạn chế tác động đến hoạt động khai thác của cảng.

Ảnh minh họa

Tập đoàn xây dựng ACCIONA của Tây Ban Nha đã đưa vào vận hành đồng thời hai ụ nổi Kugira chuyên sản xuất các cấu kiện bê tông cốt thép cỡ lớn cho các dự án cảng biển, đánh dấu bước phát triển mới trong phương pháp thi công hạ tầng hàng hải theo mô-đun.

Tháng 5/2026, ACCIONA cho biết đã bắt đầu sản xuất các thùng bê tông nổi phục vụ đê chắn sóng Ravenna (Ý) bằng ụ nổi Kugira II, trong khi Kugira I tiếp tục hoạt động tại Valencia. Trước đó, công nghệ này đã được triển khai tại cảng ngoài khơi A Coruña (Tây Ban Nha) và nhiều dự án ở Brazil.

Tên gọi "Kugira", có nghĩa là "cá voi" trong tiếng Nhật, phản ánh quy mô của công trình. Ụ nổi cao 56 m, tương đương một tòa nhà 18 tầng, được thiết kế như một "nhà máy nổi" có thể sản xuất trực tiếp trên mặt nước các thùng bê tông cốt thép dùng để xây dựng cầu cảng, bến tàu và đê chắn sóng.

Khác với phương pháp truyền thống phải chế tạo trên đất liền rồi vận chuyển đến công trường, hệ thống này cho phép các cấu kiện được sản xuất ngay gần khu vực lắp đặt, giúp giảm quãng đường vận chuyển, tối ưu hậu cần và hạn chế tác động đến hoạt động khai thác của cảng.

Tại dự án ở A Coruña, ACCIONA đã chế tạo sáu thùng bê tông cốt thép dài 60 m, rộng 24 m, mỗi khối nặng khoảng 15.000 tấn. Đây là những kết cấu rỗng có nhiều khoang bên trong, sau khi được lai dắt đến vị trí lắp đặt sẽ được bơm nước để đánh chìm có kiểm soát, sau đó lấp đầy bằng vật liệu dạng hạt nhằm tạo thành một phần cố định của công trình cảng.

Quy trình thi công bắt đầu bằng việc xây dựng phần đáy, sau đó các vách được dựng bằng công nghệ ván khuôn trượt, cho phép đổ bê tông liên tục trong khi kết cấu dần được hạ xuống nước theo từng giai đoạn. Sau khi hoàn thiện, toàn bộ khối bê tông có thể được tàu kéo đưa đến vị trí lắp đặt hoặc vận chuyển bằng tàu chuyên dụng nếu cần di chuyển trên quãng đường dài.

Theo ACCIONA, cảng ngoài A Coruña được lựa chọn nhờ đáp ứng yêu cầu về độ sâu mớn nước khoảng 30 m - điều kiện mà chỉ một số ít cảng tại Tây Ban Nha có. Dự án được triển khai từ tháng 10/2021 và hoàn thành trong quý I/2022, tạo khoảng 300 việc làm trực tiếp và gián tiếp trong giai đoạn thi công.

Sau khi hoàn tất việc chế tạo, sáu thùng bê tông được tàu chở hàng bán chìm Boka Vanguard - một trong những tàu vận tải hạng nặng lớn nhất thế giới - tiếp nhận vào tháng 5/2022 để vận chuyển hơn 9.000 hải lý đến Đông Nam Á, phục vụ một dự án tại Philippines.

Theo các tài liệu kỹ thuật của ngành cảng biển, các thùng bê tông cốt thép này là những mô-đun cơ sở hạ tầng có thể ghép nối thành cầu cảng, bến tàu, bến neo hoặc đê chắn sóng. Việc sản xuất theo mô-đun giúp tiêu chuẩn hóa chất lượng, rút ngắn thời gian thi công và tạo điều kiện kiểm soát tốt hơn trong quá trình lắp đặt.

ACCIONA cho biết công nghệ ụ nổi Kugira đã được sử dụng tại nhiều cảng ở Tây Ban Nha như Escombreras, Tarragona, Los Mármoles, Algeciras, Barcelona và Ferrol, đồng thời tham gia các dự án tại Brazil. Mô hình "nhà máy nổi" này được xem là giải pháp phù hợp cho các công trình hàng hải quy mô lớn, nơi các yếu tố như độ sâu, thủy triều, sóng, tải trọng và điều kiện vận chuyển đóng vai trò quyết định trong quá trình thi công.



