HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Phát hiện giao dịch lên tới gần 100 triệu đồng, Công an ra quyết định khởi tố Nguyễn Văn Ngọc SN 1989

Hà Giang
|

Hiện, Công an phường Thành Vinh tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối tượng Nguyễn Văn Ngọc tại Cơ quan Công an (Ảnh: Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Nghệ An)

Mới đây, Công an tỉnh Nghệ An thông tin, ngày 29/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Ngọc (sinh năm 1989, trú tại phường Trường Vinh) về tội đánh bạc bằng hình thức trực tuyến, với số tiền giao dịch lên tới gần 100 triệu đồng.

Trước đó, qua nắm tình hình, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm trên không gian mạng, Công an phường Thành Vinh phát hiện Nguyễn Văn Ngọc có biểu hiện tham gia hoạt động đánh bạc trực tuyến.

Quá trình xác minh, Công an phường xác định đối tượng này sử dụng mạng Internet để truy cập vào trang đánh bạc, đăng ký tài khoản, nạp tiền và tham gia đặt cược vào nhiều trò chơi mang tính chất được thua bằng tiền.

Hình thức đánh bạc mà Nguyễn Văn Ngọc tham gia gồm: tài xỉu, xóc đĩa, bắn máy bay và một số trò chơi trực tuyến khác. Đây là những trò chơi thường được đối tượng tổ chức đánh bạc biến tướng dưới dạng giải trí, quảng cáo có thưởng nhằm lôi kéo người tham gia. Tuy nhiên, bản chất là hoạt động đánh bạc trái phép, tiềm ẩn nhiều hệ lụy về an ninh, trật tự và gây ảnh hưởng xấu đến đời sống kinh tế, gia đình, xã hội.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an phường Thành Vinh tiến hành bắt giữ Nguyễn Văn Ngọc về hành vi đánh bạc. Bước đầu, Công an phường xác định số tiền đối tượng này sử dụng để tham gia đánh bạc là gần 100 triệu đồng.

Hiện, Công an phường Thành Vinh tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Sau sự việc này, Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao nhận thức, tuyệt đối không tham gia đánh bạc, cá cược trực tuyến dưới bất kỳ hình thức nào.

Hiện nay, đối tượng tổ chức đánh bạc trên không gian mạng thường sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi như lập website, ứng dụng, hội nhóm trên mạng xã hội, tài khoản ảo, đường link mời gọi tham gia trò chơi có thưởng, cam kết “rút tiền nhanh”, “thắng lớn”, “tỷ lệ trả thưởng cao” để dụ dỗ người chơi.

Công an tỉnh Nghệ An nhấn mạnh, người dân cần hiểu rõ, mọi hoạt động đặt cược được thua bằng tiền hoặc hiện vật trên trang mạng, ứng dụng không được cơ quan có thẩm quyền cho phép đều là hành vi vi phạm pháp luật.

Việc tham gia đánh bạc trực tuyến không chỉ có nguy cơ bị xử lý hình sự, xử phạt hành chính mà còn có thể dẫn đến mất tài sản, nợ nần, bị lừa đảo, bị đánh cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng và dữ liệu quan trọng khác.

Đồng thời, lực lượng chức năng cũng đề nghị người dân không chia sẻ, phát tán đường link đánh bạc, không cho mượn, cho thuê tài khoản ngân hàng, ví điện tử, số điện thoại, căn cước công dân để phục vụ các giao dịch bất minh.

Mọi hành vi tiếp tay, che giấu, môi giới, quảng cáo, tổ chức hoặc tham gia đánh bạc trên không gian mạng đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Bắt tạm giam Bùi Thị Huyền Trang SN 2007
Tags

báo công an

Tin nóng trong ngày

báo mới

Công an tỉnh Nghệ An

nguyễn văn ngọc

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Chính thức: Vận hành những cây số đầu tiên của cao tốc ‘rừng - biển’ đẹp hàng đầu Việt Nam

Chính thức: Vận hành những cây số đầu tiên của cao tốc ‘rừng - biển’ đẹp hàng đầu Việt Nam

01:20
Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

01:31
Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

01:02
Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

01:38
2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

01:45
Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

01:02
"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

01:06
Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

01:02
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại