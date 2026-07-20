Phát hiện giao dịch chuyển khoản 392 triệu đồng đến tài khoản của Nông Thị Trang SN 1994, công an lập tức vào cuộc điều tra

Phát hiện số tiền chuyển đến tài khoản của mình nhưng không rõ danh tính người gửi, người phụ nữ ở Lào Cai nhanh chóng trình báo công an.

Theo thông tin từ Công an xã Văn Lãng, ngày 13/7/2026, đơn vị tiếp nhận trình báo của chị Nông Thị Trang (SN 1994, trú xã Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn) về việc tài khoản ngân hàng của chị bất ngờ nhận được số tiền 392.000.000 đồng do người khác chuyển nhầm.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Văn Lãng đã nhanh chóng xác minh, phối hợp với ngân hàng và các đơn vị liên quan làm rõ chủ tài khoản chuyển tiền nhầm là chị Ngô Thùy Dung (SN 1996, trú tỉnh Thái Nguyên). Sau khi xác định rõ thông tin, lực lượng Công an đã hướng dẫn các bên thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định để hoàn trả số tiền cho người chuyển nhầm.

Đến ngày 14/7/2026, chị Ngô Thùy Dung đã nhận lại đầy đủ số tiền 392 triệu đồng. Xúc động trước tinh thần trách nhiệm của lực lượng Công an và sự trung thực của người nhận tiền, chị đã gửi thư cảm ơn đến Ban Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn, Công an xã Văn Lãng và chị Nông Thị Trang.

Công an xã Văn Lãng phối hợp hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục hoàn trả số tiền chuyển khoản nhầm

Trong thư cảm ơn, chị Ngô Thùy Dung cho biết, do sơ suất trong quá trình thực hiện giao dịch chuyển khoản vào ngày 10/7/2026, chị đã nhập nhầm số tài khoản người nhận, dẫn đến số tiền 392.000.000 đồng được chuyển vào tài khoản ngân hàng của chị Nông Thị Trang. Sau khi phát hiện sự việc, chị vô cùng lo lắng và đã đến Công an xã Văn Lãng trình báo, đề nghị hỗ trợ xác minh.

Theo nội dung bức thư, Công an xã Văn Lãng đã nhanh chóng tiếp nhận thông tin, tiến hành xác minh và chủ động phối hợp với Ngân hàng BIDV - Phòng Giao dịch Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn để làm rõ giao dịch, đồng thời hướng dẫn các bên thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

Chị Ngô Thùy Dung bày tỏ sự cảm kích trước sự phối hợp trách nhiệm, kịp thời của lực lượng Công an và ngân hàng, cũng như tinh thần trung thực, thiện chí của chị Nông Thị Trang trong việc phối hợp hoàn trả số tiền chuyển nhầm. Nhờ đó, chị đã nhanh chóng nhận lại toàn bộ số tiền bị chuyển nhầm, khắc phục được hậu quả do sơ suất của bản thân.

Trong thư, chị cũng đánh giá cao tinh thần tận tâm, trách nhiệm của cán bộ Công an xã Văn Lãng, cho rằng sự hỗ trợ của lực lượng Công an không chỉ giúp giải quyết vụ việc nhanh chóng mà còn lan tỏa những giá trị tốt đẹp về tinh thần trách nhiệm, trung thực, nhân văn và thượng tôn pháp luật trong cộng đồng.

Thư cảm ơn của chị Ngô Thùy Dung gửi Công an tỉnh Lạng Sơn và Công an xã Văn Lãng

Khép lại bức thư, chị Ngô Thùy Dung gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn, Công an xã Văn Lãng, đồng thời chúc cán bộ, chiến sĩ luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Việc Công an xã Văn Lãng nhanh chóng xác minh, hỗ trợ hoàn trả thành công số tiền chuyển khoản nhầm có giá trị lớn một lần nữa khẳng định tinh thần trách nhiệm, gần dân, sát dân của lực lượng Công an cơ sở. Đồng thời, vụ việc cũng lan tỏa thông điệp về sự trung thực, trách nhiệm của người dân trong việc phối hợp với cơ quan chức năng giải quyết các vụ việc phát sinh từ giao dịch ngân hàng, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân và xây dựng những giá trị tích cực trong đời sống xã hội.

Theo Công an tỉnh Lạng Sơn