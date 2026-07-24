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Phát hiện giao dịch chuyển khoản 200 triệu đồng từ MB Bank sang tài khoản Techcombank của Triệu Thị Nhé SN 1996, công an lập tức vào cuộc điều tra

Nguyên An
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Bỗng dưng có số tiền lớn chuyển đến tài khoản của mình nhưng không rõ nguồn gốc, người phụ nữ ở Lạng Sơn đã nhanh chóng trình báo công an.

Phát hiện giao dịch chuyển khoản 200 triệu đồng từ MB Bank sang tài khoản Techcombank của Triệu Thị Nhé SN 1996, công an lập tức vào cuộc điều tra - Ảnh 1.

Theo thông tin từ Công an xã Thiện Hòa (tỉnh Lạng Sơn), khoảng 15h19 ngày 10/7/2026, trong quá trình thực hiện giao dịch trên ứng dụng ngân hàng, anh Nguyễn Hoàng (SN 1989, quê xã Phong Doanh, Ninh Bình; hiện cư trú tại Hà Nội) đã sơ suất chuyển nhầm 200 triệu đồng vào tài khoản Techcombank mang tên chị Triệu Thị Nhé.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, anh Nguyễn Hoàng đã liên hệ với Ngân hàng TMCP Quân đội (MB Bank) - Chi nhánh Điện Biên Phủ (Hà Nội) để báo cáo và đề nghị hỗ trợ xử lý. Sau khi phối hợp xác minh với Ngân hàng Techcombank, ngân hàng xác định tài khoản nhận tiền đứng tên chị Triệu Thị Nhé (SN 1996), trú tại xã Thiện Hòa, tỉnh Lạng Sơn.

Trong khi đó, ngay khi phát hiện tài khoản của mình bất ngờ nhận được khoản tiền lớn từ người không quen biết, chị Triệu Thị Nhé đã chủ động đến Công an xã Thiện Hòa trình báo, đề nghị hỗ trợ xác minh nguồn gốc số tiền và hướng dẫn xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Phát hiện giao dịch chuyển khoản 200 triệu đồng từ MB Bank sang tài khoản Techcombank của Triệu Thị Nhé SN 1996, công an lập tức vào cuộc điều tra - Ảnh 2.

Chị Triệu Thị Nhé thực hiện thủ tục hoàn trả số tiền chuyển nhầm tại ngân hàng

Sau khi tiếp nhận thông tin từ các bên, Công an xã Thiện Hòa đã nhanh chóng tiến hành xác minh, làm rõ người chuyển, người nhận và nội dung giao dịch. Qua kiểm tra, lực lượng công an xác định đây là vụ việc chuyển khoản nhầm, đồng thời tuyên truyền, giải thích các quy định của pháp luật liên quan đến nghĩa vụ hoàn trả tài sản do người khác giao nhầm hoặc chiếm hữu không có căn cứ pháp luật. Cán bộ Công an xã cũng hướng dẫn chị Triệu Thị Nhé thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn trả số tiền cho người chuyển nhầm.

Ngày 13/7/2026, chị Triệu Thị Nhé đã đến Ngân hàng Techcombank thực hiện thủ tục chuyển trả đầy đủ số tiền 200 triệu đồng cho anh Nguyễn Hoàng, khép lại vụ việc trong sự đồng thuận và hợp tác của các bên.

Phát hiện giao dịch chuyển khoản 200 triệu đồng từ MB Bank sang tài khoản Techcombank của Triệu Thị Nhé SN 1996, công an lập tức vào cuộc điều tra - Ảnh 3.

Chứng từ xác nhận việc hoàn trả số tiền 200 triệu đồng cho người chuyển nhầm

Cảm kích trước tinh thần trung thực của chị Triệu Thị Nhé và sự hỗ trợ tận tình, trách nhiệm của Công an xã Thiện Hòa, anh Nguyễn Hoàng đã gửi hai bức thư đến Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn. Một bức thư là thư cảm ơn gửi Giám đốc Công an tỉnh và tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an xã Thiện Hòa; bức còn lại là thư đề nghị biểu dương gương "Người tốt, việc tốt" đối với chị Triệu Thị Nhé.

Phát hiện giao dịch chuyển khoản 200 triệu đồng từ MB Bank sang tài khoản Techcombank của Triệu Thị Nhé SN 1996, công an lập tức vào cuộc điều tra - Ảnh 4.

Thư đề nghị biểu dương“người tốt việc tốt” đối với tinh thần trung thực của chị Triệu Thị Nhé

Trong thư, anh Nguyễn Hoàng bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới Thiếu tá Nông Văn Quân - Trưởng Công an xã Thiện Hòa cùng tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an xã đã tận tình hướng dẫn, giải thích các quy định của pháp luật, phối hợp xác minh và vận động người nhận tiền chuyển nhầm hoàn trả tài sản. Theo anh Hoàng, sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng công an không chỉ giúp anh nhanh chóng nhận lại số tiền bị chuyển nhầm mà còn góp phần lan tỏa ý thức chấp hành pháp luật, sự trung thực và trách nhiệm trong cộng đồng.

Phát hiện giao dịch chuyển khoản 200 triệu đồng từ MB Bank sang tài khoản Techcombank của Triệu Thị Nhé SN 1996, công an lập tức vào cuộc điều tra - Ảnh 5.

Phát hiện giao dịch chuyển khoản 200 triệu đồng từ MB Bank sang tài khoản Techcombank của Triệu Thị Nhé SN 1996, công an lập tức vào cuộc điều tra - Ảnh 6.

Thư cảm ơn của anh Nguyễn Hoàng gửi Công an tỉnh Lạng Sơn và Công an xã Thiện Hòa

Đối với chị Triệu Thị Nhé, anh Nguyễn Hoàng cho rằng việc chủ động trình báo, hợp tác với cơ quan công an và tự nguyện hoàn trả toàn bộ số tiền không thuộc về mình là hành động đẹp, thể hiện phẩm chất đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm với xã hội và sự tôn trọng pháp luật. Anh đánh giá đây là tấm gương sáng về lối sống trung thực, xứng đáng được biểu dương, nhân rộng trong cộng đồng.

Bên cạnh đó, anh Nguyễn Hoàng cũng đề nghị Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn xem xét khen thưởng, biểu dương Công an xã Thiện Hòa vì tinh thần tận tụy, trách nhiệm, gần dân, luôn đặt quyền lợi chính đáng của người dân lên hàng đầu. Theo anh, hình ảnh của cán bộ, chiến sĩ Công an xã Thiện Hòa đã thể hiện rõ tinh thần "Vì Nhân dân phục vụ", xứng đáng là tấm gương "Người tốt, việc tốt".

Việc chủ động trình báo, phối hợp hoàn trả tài sản của chị Triệu Thị Nhé cùng sự hỗ trợ tận tình của Công an xã Thiện Hòa là hành động đẹp, góp phần lan tỏa những giá trị về sự trung thực, trách nhiệm và tinh thần thượng tôn pháp luật trong cộng đồng; đồng thời tiếp tục xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an gần dân, vì Nhân dân phục vụ.

(Theo Công an tỉnh Lạng Sơn)﻿

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