Phát hiện gần 1 km quặng kim loại chiến lược

Koryx Copper công bố kết quả khoan tại dự án đồng Haib ở Namibia, nổi bật với lỗ khoan dài 969 m xuyên qua lớp quặng hóa, củng cố triển vọng mở rộng tài nguyên.

Koryx Copper vừa công bố kết quả của 19 lỗ khoan mới tại dự án đồng Haib ở miền Nam Namibia, với tổng chiều dài 8.586 m. Đáng chú ý nhất là lỗ khoan HM167, cắt qua 969 m quặng hóa tính từ bề mặt, với hàm lượng trung bình 0,23% đồng, 84 ppm molypden và 0,021 gram vàng/tấn.

Đây là đoạn quặng hóa liên tục dài nhất từng được Koryx ghi nhận tại Haib. Kết quả mới nằm trong chương trình khoan thăm dò tổng cộng 52.000 m mà Koryx đang triển khai nhằm nâng cấp và mở rộng mô hình tài nguyên hiện tại. Công ty dự kiến hoàn tất chương trình này trong quý III/2026, trước khi công bố bản cập nhật tài nguyên vào cuối năm.

Bên cạnh HM167, một số lỗ khoan khác cũng cho kết quả đáng chú ý. Lỗ HM185 ghi nhận 236 m quặng với hàm lượng 0,51% đồng, nằm trong đoạn rộng 413 m có hàm lượng trung bình 0,37% đồng. Theo Koryx, đây là một trong những đoạn giao cắt có hàm lượng kim loại tốt nhất từng được ghi nhận tại Haib.

Lỗ HM177 cũng cho thấy quặng đồng hàm lượng cao nằm gần bề mặt, với đoạn dài 30 m đạt 1,06% đồng từ độ sâu 8 m. Trong đó có hai đoạn dài 2 m đạt hàm lượng đồng trên 4%.

Một số kết quả khác cho thấy tiềm năng mở rộng khu vực khoáng hóa vượt ra ngoài mô hình tài nguyên hiện tại. Lỗ HM173 phát hiện quặng đồng hàm lượng cao kéo dài về phía tây xa hơn phạm vi mô hình; HM171 cũng ghi nhận các khu vực có hàm lượng cao hơn nằm ngoài phạm vi tài nguyên. Trong khi đó, HM162 gặp đoạn quặng dài 56 m với hàm lượng 0,35% đồng tại một khu vực khoáng hóa trước đó chưa được đưa vào mô hình. Ngược lại, HM181 giúp xác định giới hạn phía nam của Mục tiêu 1.

Những lỗ khoan thăm dò liên tục báo tin vui về đồng.

Những kết quả này sẽ được sử dụng để phục vụ bản cập nhật tài nguyên dự kiến công bố cuối năm 2026. Đây cũng là cơ sở cho nghiên cứu khả thi sơ bộ (PFS) dự kiến hoàn thành trong quý IV, trong bối cảnh Koryx đang tiếp tục các nghiên cứu luyện kim và thủ tục xin giấy phép khai thác.

Theo báo cáo tài nguyên tháng 3, Haib hiện có 744 triệu tấn tài nguyên được xác định, với hàm lượng 0,28% đồng, 63 ppm molypden và 0,02 gram vàng/tấn. Quy mô này tương đương 4,61 tỷ pound đồng, 103,6 triệu pound molypden và 487.900 ounce vàng.

Ngoài ra, dự án còn có 579 triệu tấn tài nguyên ước tính, với hàm lượng 0,24% đồng, 66 ppm molypden và 0,02 gram vàng/tấn, tương đương 3,05 tỷ pound đồng, 84,5 triệu pound molypden và 380.200 ounce vàng.

Các chuyên gia phân tích cho rằng kết quả khoan mới đang củng cố cơ sở để nâng cấp độ tin cậy của nguồn tài nguyên. Rene Cartier của BMO Capital Markets nhận định những kết quả này có thể mở ra thêm dư địa tăng sản lượng khi Koryx cập nhật mô hình tài nguyên. BMO hiện xếp hạng Koryx ở mức "vượt trội" mang tính đầu cơ, với giá mục tiêu 6 USD/cổ phiếu.

Trước đó, BMO lưu ý tác động của chương trình khoan bổ sung có thể không hoàn toàn theo một chiều. Một số lỗ khoan mở rộng phạm vi khoáng hóa vượt ra ngoài các vùng quặng hiện hữu, trong khi một số lỗ khác có thể khiến các vùng quặng bị thu hẹp cục bộ khi cách diễn giải địa chất được điều chỉnh. Bạc cũng được đánh giá là một sản phẩm phụ tiềm năng của dự án.

Trong khi đó, Ron Stewart, chuyên gia phân tích của Red Cloud Securities, đánh giá tích cực về kết quả mới nhất, đặc biệt là đoạn giao cắt dài 969 m tại HM167. Theo ông, kết quả này tiếp tục củng cố quy mô và tính liên tục của thân quặng Haib, đồng thời hỗ trợ quá trình chuyển đổi tài nguyên sang các nhóm có độ tin cậy cao hơn.

Về triển vọng khai thác, đánh giá kinh tế sơ bộ năm 2025 của Haib dự kiến một mỏ lộ thiên quy mô lớn có thể sản xuất trung bình 88.000 tấn đồng mỗi năm trong vòng 23 năm. Dự án cần khoản vốn đầu tư ban đầu khoảng 1,56 tỷ USD, tương đương 2,16 tỷ CAD. Giá trị hiện tại ròng sau thuế, với tỷ lệ chiết khấu 8%, được ước tính ở mức 1,35 tỷ USD, trong khi tỷ suất hoàn vốn nội bộ đạt 20% nếu tính theo giá đồng 9.500 USD/tấn.