Binh lính Ba Lan đứng gác bên hàng rào biên giới trên biên giới Ba Lan-Belarus, tại Krynki, Ba Lan, ngày 31/8/2025. (Ảnh: EPA)

Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan Marcin Kierwiński đã cung cấp thông tin về việc phát hiện đường hầm trong một bài đăng trên nền tảng mạng xã hội X.

"Các sĩ quan của Lực lượng Biên phòng Podlaskie đã phát hiện một đường hầm dưới hàng rào chắn trên biên giới Ba Lan - Belarus. Đường hầm bắt đầu và kết thúc cách biên giới khoảng 20 mét. Nhờ các hệ thống điện tử tiên tiến trên hàng rào chắn, biên giới Ba Lan - Belarus được bảo vệ hiệu quả" - Bộ trưởng Marcin Kierwiński viết.

Đây là đường hầm thứ hai được đào dưới biên giới Ba Lan - Belarus được phát hiện trong năm nay. Đường hầm đầu tiên nằm trong khu vực đồn biên phòng ở Narewka. Theo giới chức địa phương, cả hai đường hầm đều được phát hiện bằng hệ thống điện tử tiên tiến mới được lắp đặt gần đây trong khu vực.

Vào tháng 7, một phần đáng kể biên giới Ba Lan - Belarus đã được hiện đại hóa, lắp đặt các camera nhiệt tiên tiến và hiện đại nhất.

Kể từ đầu năm 2025, Ba Lan đã ghi nhận hơn 26.700 trường hợp cố gắng vượt biên trái phép vào nước này (Ảnh: Podlaski Oddział SG/X)

Lực lượng Biên phòng Podlaskie đã báo cáo hơn 60 vụ vượt biên trái phép được ghi nhận trong ngày 16/10, và hơn 26.700 vụ kể từ tháng 1 năm nay.

Biên giới Ba Lan - Belarus đã là tâm điểm của cuộc khủng hoảng di cư và nhân đạo ở sườn phía Đông của Liên minh châu Âu kể từ năm 2021. Chính phủ Ba Lan tuyên bố đây là một phần của chiến lược chiến tranh hỗn hợp rộng lớn hơn nhằm gây bất ổn trong khu vực. Ba Lan và các đồng minh đã cáo buộc chính phủ Belarus kích động cuộc khủng hoảng bằng cách đưa người di cư từ Trung Đông và châu Phi đến Belarus và vận chuyển họ đến biên giới Ba Lan.

Trong nhiều năm qua, Ba Lan đã phải đối mặt với sự chỉ trích từ một số tổ chức quốc tế về phản ứng của nước này đối với các vụ vượt biên trái phép. Những người chỉ trích này đặc biệt nhấn mạnh đến việc sử dụng phương pháp "đẩy lùi" bị cáo buộc để đưa người di cư trở lại Belarus mà không cho phép họ xin tị nạn.