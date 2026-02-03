Phát hiện đường dây rửa tiền, buôn người quy mô 16 tỷ USD qua Telegram: Nạn nhân sập bẫy chỉ vì 1 chiêu trò tinh vi

Các mạng lưới rửa tiền sử dụng tiếng Trung đã luân chuyển tổng cộng khoảng 16,1 tỷ USD tiền phi pháp thông qua các giao dịch tiền mã hóa trong năm 2025, theo một báo cáo mới công bố của công ty phân tích dữ liệu blockchain Chainalysis. Những mạng lưới này, được gọi là CMLNs, chiếm khoảng 1/5 toàn bộ hệ sinh thái tiền mã hóa phi pháp trong năm 2025, với quy mô ước tính hơn 82 tỷ USD.

Theo báo cáo, các tổ chức tội phạm này chủ yếu hoạt động thông qua nhiều kênh và nhóm chat trên nền tảng nhắn tin Telegram, nơi những kẻ rửa tiền công khai quảng bá dịch vụ tới khách hàng tiềm năng. Các bài đăng thường kèm theo hình ảnh những chồng tiền mặt lớn cùng các “lời chứng thực” công khai, nhằm chứng minh khả năng thanh khoản và chất lượng dịch vụ.

Những kênh này, được gọi là các nền tảng “bảo chứng”, đóng vai trò như trung tâm tiếp thị hoặc dịch vụ ký quỹ không chính thức, kết nối người bán với khách hàng. Dù không trực tiếp kiểm soát giao dịch, Chainalysis cho biết đây là đầu mối chính để sắp xếp các thỏa thuận phi pháp.

Ngoài rửa tiền, hoạt động trên các nền tảng này còn bao gồm nhiều hình thức tội phạm khác như buôn người hay mua bán thiết bị Starlink phục vụ các trung tâm lừa đảo tại Đông Nam Á, theo ông Andrew Fierman, Trưởng bộ phận Tình báo An ninh Quốc gia của Chainalysis. Khách hàng của các mạng lưới này trải dài từ các băng nhóm tội phạm có tổ chức cho tới những thực thể nhà nước đang bị trừng phạt, Fierman cho biết.

“Chúng tôi đã chứng kiến từ dòng tiền liên quan đến các vụ tấn công mạng nguy hiểm cùng hàng loạt hoạt động phi pháp khác,” Fierman nói với CNBC.

Theo Mark Button, giáo sư tội phạm học tại Đại học Portsmouth (Anh), các nền tảng Telegram kiểu này là mô hình phổ biến toàn cầu đối với các mạng lưới tội phạm ngầm, tương tự những gì ông từng nghiên cứu tại Ấn Độ và Tây Phi.

Báo cáo xác định sáu kỹ thuật chính được các mạng lưới rửa tiền sử dụng tiếng Trung áp dụng để hợp thức hóa dòng tiền, trong đó tài sản số và tiền mã hóa đóng vai trò trung tâm nhờ khả năng chuyển tiền kín đáo.

Theo Fierman, tiền mã hóa hấp dẫn tội phạm nhờ tính thanh khoản cao, dễ sử dụng và mức độ ẩn danh tương đối, đặc biệt đối với những đối tượng muốn tránh nguy cơ bị phong tỏa tài khoản trên các nền tảng tài chính truyền thống.

Các stablecoin như USDT do Tether phát hành hay USDC của Circle được thiết kế để giữ giá ổn định, thường neo theo đồng USD. So với Bitcoin hay Ethereum, mức biến động thấp giúp giảm chi phí giao dịch.

Theo Button, nhiều nhóm tội phạm có tổ chức sử dụng dịch vụ rửa tiền bằng tiền mã hóa đồng thời chuyển tiền qua các doanh nghiệp có vẻ hợp pháp.

“Sòng bạc từ lâu đã là công cụ kinh điển để rửa tiền,” ông nói, cho biết các băng nhóm thường hợp thức hóa tiền phi pháp thông qua doanh thu bị thổi phồng.

Từ ít nhất năm 2022, Đông Nam Á đã nổi lên như một trung tâm của các sòng bạc liên quan đến tội phạm có tổ chức, theo báo cáo năm 2024 của United Nations Office on Drugs and Crime. Dù nghiên cứu tập trung vào các mạng lưới sử dụng tiếng Quan Thoại làm ngôn ngữ chính, nhiều giao dịch lại bắt nguồn từ ngoài Trung Quốc, đặc biệt là Campuchia và Myanmar, nơi các băng nhóm vận hành những trung tâm lừa đảo quy mô lớn, Fierman cho biết.

“Trung Quốc thực tế đã làm rất mạnh tay trong việc trấn áp các loại hình lừa đảo này, bởi họ không chấp nhận tội phạm có tổ chức,” Button nhận định.

Được biết, Trung Quốc có luật chống rửa tiền nghiêm ngặt và đã cấm giao dịch tiền mã hóa từ năm 2021, với lý do liên quan đến tội phạm có tổ chức. Nhiều nhóm tội phạm Trung Quốc vì thế đã dịch chuyển hoạt động sang Đông Nam Á, nơi khung pháp lý lỏng lẻo hơn và tình trạng tham nhũng địa phương tạo điều kiện cho chúng hoạt động. Dù các cơ quan chức năng đang nỗ lực trấn áp các mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia, việc thực thi vẫn gặp nhiều khó khăn do quy mô lớn, nguồn lực dồi dào và tính chất xuyên biên giới phức tạp của các tổ chức này.

“Đây là những tổ chức rất lớn, được hậu thuẫn mạnh mẽ. Không phải vài kẻ tội phạm hoạt động trong một căn hộ nhỏ,” Button nhấn mạnh.

Chainalysis ước tính, trong năm 2025, các mạng lưới rửa tiền sử dụng tiếng Trung đã rửa khoảng 44 triệu USD mỗi ngày.

Theo: CNBC