Phát hiện đỉnh núi cao 1.931 m ở Việt Nam, từng lạnh -9°C, mùa đông phủ băng trắng đẹp như châu Âu

Đỉnh núi này có mùa đông rất khác thường, từng ghi nhận mức nhiệt xuống sâu dưới 0°C.

Nằm giữa vùng núi Đông Bắc, đỉnh núi cao gần 2.000 m này vào phần lớn thời gian trong năm được bao phủ bởi rừng, mây và sương. Nhưng khi những đợt không khí lạnh mạnh tràn xuống, cảnh vật có thể thay đổi gần như hoàn toàn chỉ sau một đêm.

Cây cối, hàng rào, mặt đất và những bụi cỏ bị phủ bởi một lớp băng trắng. Nhìn từ xa, cả vùng núi có thời điểm mang dáng vẻ khiến nhiều người liên tưởng tới mùa đông tại châu Âu.

Đó là Phia Oắc, hay Phja Oắc theo cách viết của nhiều tài liệu địa phương, thuộc tỉnh Cao Bằng.

Đỉnh núi này có mùa đông rất khác thường, từng ghi nhận mức nhiệt xuống sâu dưới 0°C. (Ảnh: (Ảnh: Viet Feeling Travel)

Đỉnh núi nằm ở độ cao 1.931 m so với mực nước biển, thuộc không gian Vườn quốc gia Phia Oắc - Phia Đén. Đây là một trong những khu vực núi cao đặc biệt của vùng Đông Bắc với khí hậu lạnh, độ ẩm lớn và nhiều hệ sinh thái rừng đặc trưng.

Từng lạnh tới -9°C, cảnh vật trắng như mùa đông châu Âu

Điểm khiến Phia Oắc trở nên khác biệt rõ nhất là mùa đông.

Ngày 8/1/2021, nhiệt độ đo được tại khu vực đỉnh núi từng xuống -9°C. Băng giá khi đó phủ kín cành cây và mặt đất, tạo nên những mảng trắng kéo dài trên vùng núi cao.

TTXVN/VietnamPlus khi giới thiệu cảnh tượng này đã trực tiếp ví khung cảnh Phia Oắc phủ trắng băng giá giống phong cảnh ở châu Âu.

Hiện tượng này không chỉ xuất hiện một lần.

Độ ẩm cao kết hợp mưa rét và gió mạnh khiến hơi nước đóng băng khi tiếp xúc với cây cối, lan can và mặt đất, phủ trắng cả khu vực. (Ảnh: Viet Feeling Travel)

Đầu tháng 1/2026, Phia Oắc tiếp tục ghi nhận một đợt băng giá khi nhiệt độ tại khu vực đỉnh giảm xuống khoảng -3°C. Theo Báo Cao Bằng, độ ẩm cao kết hợp mưa rét và gió mạnh khiến hơi nước đóng băng khi tiếp xúc với cây cối, lan can và mặt đất, phủ trắng cả khu vực.

Trang thông tin quốc gia về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học cũng mô tả mùa đông tại Phia Oắc có những thời điểm tạo nên khung cảnh ấn tượng như ở châu Âu khi toàn bộ đỉnh núi được phủ một màu trắng của băng giá.

Phia Oắc có những thời điểm tạo nên khung cảnh ấn tượng như ở châu Âu khi toàn bộ đỉnh núi được phủ một màu trắng của băng giá. (Ảnh: Exo Trail)

Tuy nhiên, băng không xuất hiện cố định hằng năm hay kéo dài liên tục. Hiện tượng phụ thuộc vào nhiệt độ, độ ẩm, mưa phùn và cường độ từng đợt không khí lạnh.

Không chỉ có băng giá

Ngay cả khi không gặp băng, Phia Oắc vẫn là điểm đến đáng chú ý nhờ cảnh quan vùng núi cao.

Địa hình nơi đây gồm núi cao, những thung lũng nhỏ và hệ sinh thái rừng thay đổi theo độ cao. Một số khu vực có rừng lùn, rừng rêu cùng nhiều loài thực vật vùng núi lạnh.

Địa hình nơi đây gồm núi cao, những thung lũng nhỏ và hệ sinh thái rừng thay đổi theo độ cao. Một số khu vực có rừng lùn, rừng rêu cùng nhiều loài thực vật vùng núi lạnh. (Ảnh: Báo Cao Bằng)

Vào những ngày thời tiết phù hợp, du khách còn có thể gặp biển mây. Báo Cao Bằng mô tả đường lên đỉnh quanh co, càng lên cao sương càng dày; khi mây hạ thấp, từ các vị trí cao có thể nhìn thấy những lớp mây trắng trải giữa các dãy núi.

Một chi tiết khác ít người biết là Phia Oắc - Phia Đén từng được người Pháp lựa chọn làm nơi nghỉ dưỡng từ đầu thế kỷ XX nhờ khí hậu mát lạnh.

Giữa núi rừng vẫn còn dấu tích của một số khu biệt thự và công trình nghỉ dưỡng cũ xây bằng đá. (Ảnh: Hitour)

Đến nay, giữa núi rừng vẫn còn dấu tích của một số khu biệt thự và công trình nghỉ dưỡng cũ xây bằng đá. Những công trình này tạo thêm một lớp lịch sử khá khác biệt cho vùng núi vốn đã nổi tiếng bởi cảnh quan tự nhiên.

Muốn săn băng nên đi khi nào?

Nếu mục tiêu chính là ngắm băng giá, du khách nên theo dõi những đợt rét đậm, rét hại mạnh vào mùa đông, đặc biệt trong khoảng tháng 12 đến tháng 2.

Nếu mục tiêu chính là ngắm băng giá, du khách nên theo dõi những đợt rét đậm, rét hại mạnh vào mùa đông, đặc biệt trong khoảng tháng 12 đến tháng 2. (Ảnh: Exo Trail)

Khả năng xuất hiện băng thường cao hơn khi nhiệt độ khu vực núi cao giảm xuống dưới 0°C, đồng thời độ ẩm lớn và có mưa phùn hoặc sương dày. Tuy nhiên, không nên chỉ dựa vào dự báo nhiệt độ ở trung tâm Cao Bằng bởi nhiệt độ trên đỉnh có thể thấp hơn đáng kể. Báo Cao Bằng ghi nhận trong đợt rét đầu tháng 1/2026, nhiệt độ khu vực núi cao Phia Oắc thường thấp hơn vùng thấp khoảng 7-10°C.

Du khách nên kiểm tra dự báo thời tiết và thông tin tại địa phương ngay trước ngày khởi hành. Nếu băng hình thành, thời điểm sáng sớm thường thuận lợi hơn để quan sát bởi khi trời hửng nắng, lớp băng có thể tan khá nhanh.

Đi thế nào và cần chuẩn bị gì?

Từ Hà Nội, du khách có thể di chuyển tới Cao Bằng, sau đó đi theo hướng khu vực Nguyên Bình để tiếp cận Phia Oắc - Phia Đén.

Đường lên vùng núi có nhiều đoạn dốc và quanh co. Vào mùa đông, sương mù có thể dày, mặt đường ướt và những khu vực xuất hiện băng dễ trơn trượt. Người đi xe máy cần đặc biệt thận trọng, không nên cố lên cao khi thời tiết quá xấu hoặc tầm nhìn hạn chế.

Áo giữ nhiệt, áo khoác chống gió, găng tay, mũ, giày có độ bám tốt và áo mưa mỏng là những vật dụng nên chuẩn bị. (Ảnh: Lữ hành Việt Nam)

Áo giữ nhiệt, áo khoác chống gió, găng tay, mũ, giày có độ bám tốt và áo mưa mỏng là những vật dụng nên chuẩn bị. Điện thoại và máy ảnh cũng có thể tụt pin nhanh hơn trong điều kiện nhiệt độ thấp.

Du khách muốn ở lại qua đêm có thể lựa chọn các điểm lưu trú tại khu vực Nguyên Bình hoặc những cơ sở du lịch quanh Phia Oắc - Phia Đén, sau đó lên đỉnh vào sáng sớm tùy điều kiện thời tiết.

Ăn gì và kết hợp tham quan ở đâu?

Sau hành trình giữa trời lạnh, một số món đặc trưng của Cao Bằng phù hợp để thưởng thức gồm bánh cuốn chan canh xương, bánh áp chao, vịt quay, lợn quay và các món nóng của vùng cao. Báo Cao Bằng cũng gợi ý đây là nhóm món được nhiều du khách lựa chọn trong những chuyến đi mùa đông.

Một số món đặc trưng của Cao Bằng phù hợp để thưởng thức gồm bánh cuốn chan canh xương, bánh áp chao, vịt quay. (Ảnh: Lorca)

Nếu có thêm thời gian, du khách có thể kết hợp tuyến Phia Oắc - Phia Đén với mỏ thiếc Tĩnh Túc, các điểm gắn với lịch sử vùng Nguyên Bình, làng nghề của người Dao Tiền hoặc những khu vực săn mây lân cận.

Riêng tuyến du lịch phía tây của Công viên địa chất Non nước Cao Bằng mang chủ đề "Khám phá Phia Oắc - vùng núi của những đổi thay", tập hợp nhiều điểm về địa chất, lịch sử, khai khoáng và văn hóa bản địa.

Toàn cảnh Công viên địa chất Non nước Cao Bằng với địa hình hùng vĩ. (Ảnh: Cục Du lịch)

Ở độ cao 1.931 m, từng ghi nhận mức nhiệt -9°C và nhiều lần xuất hiện băng giá, đỉnh núi Phia Oắc mang một diện mạo rất khác khi mùa đông tới. Những lúc cả cánh rừng chuyển sang màu trắng, cảnh tượng giữa vùng Đông Bắc Việt Nam thực sự có thể khiến du khách liên tưởng tới một mùa đông xa xôi ở châu Âu.

Theo Báo Cao Bằng, TTXVN, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam