Chiều 1/12, các nhà chức trách Hong Kong (Trung Quốc) cho biết họ đã phát hiện lưới bảo vệ kém chất lượng tại khu dân cư nơi xảy ra vụ hỏa hoạn chết chóc nhất ở Hong Kong trong 7 thập kỷ vào tuần trước, đồng thời tiết lộ số người chết đã tăng lên 151.

8 khối nhà của khu nhà này đã được cải tạo từ tháng 7 năm ngoái và được che phủ bằng giàn giáo và lưới xanh. Ngọn lửa dữ dội kéo dài 43 giờ sau khi bắt đầu vào chiều thứ Tư (26/11) đã thiêu rụi 7 khối nhà.

Các cuộc điều tra sơ bộ phát hiện ra rằng sau thiệt hại do cơn bão gây ra vào tháng 7, một số lưới bên ngoài giàn giáo đã được thay thế bằng vật liệu rẻ tiền hơn, không chống cháy.

Các sĩ quan cảnh sát tìm kiếm trong các tòa nhà bị hỏa hoạn đã tìm thấy thêm 5 thi thể vào thứ Hai, nâng số người chết lên 151 từ 146.

Tổng thư ký hành chính Hong Kong Eric Chan Kwok-ki cho biết những nghi phạm đã sử dụng "phương pháp xảo quyệt" và dùng nhiều loại lưới, một số loại chống cháy và một số thì không.

Ông phát biểu tại một cuộc họp báo rằng: "Các mẫu không đạt yêu cầu được tìm thấy ở những nơi khó tiếp cận để tránh bị phát hiện".

Cảnh sát và Ủy ban Độc lập chống tham nhũng (ICAC) đã cùng nhau bắt giữ tổng cộng 14 người. Những người bị bắt bao gồm nhà thầu chính, một cố vấn kỹ thuật và một nhà thầu phụ của công ty giàn giáo, cùng những người khác.

Người đứng đầu ICAC Danny Woo Ying-ming cho biết các cuộc điều tra sơ bộ phát hiện ra rằng sau cơn bão vào tháng 7 làm hư hại một số bộ phận lưới bảo vệ trên giàn giáo, một số nghi phạm đã mua lưới thay thế theo lô từ một nhà cung cấp địa phương.

Sau vụ cháy, các nhân viên thực thi pháp luật đã lấy 20 mẫu từ tầng trên, tầng giữa và tầng dưới của 4 tòa nhà liên quan đến vụ cháy Tai Po. Trong số 20 căn, có 7 căn không đáp ứng được yêu cầu về khả năng chống cháy.

Lưới thay thế không đáp ứng được tiêu chuẩn an toàn phòng cháy chữa cháy, có giá chỉ bằng một nửa giá của loại lưới chống cháy.

Những tấm lưới bị trộn lẫn với lưới kém chất lượng, không chống cháy

Woo nói: “Những nghi phạm này đã mua 2.300 cuộn lưới không đáp ứng tiêu chuẩn an toàn phòng cháy chữa cháy với giá 54 đô la Hong Kong (180.000 đồng) một cuộn”.

“Những thứ này có thể bao phủ một diện tích khoảng 75.000 mét vuông và đủ để che phủ 8 tòa nhà [ở Wang Fuk].”

Ông cho biết sau vụ hỏa hoạn liên quan đến lưới bảo vệ khác ở Hong Kong vào cuối tháng 10, các nghi phạm lo ngại rằng chính quyền sẽ trấn áp các loại lưới được sử dụng tại đâyx: “Họ đã đến cùng một nhà cung cấp địa phương và mua 115 cuộn lưới chống cháy, với giá khoảng 100 đô la Hong Kong (340.000 đồng) một cuộn, có thể phủ kín 3.700 mét vuông”.

“Chúng được dùng để quấn quanh chân giàn giáo, với mục đích đánh lừa lớp lưới không đạt tiêu chuẩn là lưới chống cháy trong các lần kiểm tra tiếp theo.”

Ông Chan chỉ trích những nghi phạm vì "cố gắng tiết kiệm một ít tiền" và mạo hiểm đến tính mạng và sự an toàn của người dân.

Nguồn: SCMP