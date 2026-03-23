Phát hiện đầu số lừa đảo mới, công an CẢNH BÁO người dân không nghe máy kẻo mất tiền oan

Sáng 18/3/2026, Công an xã Hùng Việt phối hợp với Quỹ Tín dụng Phú Lạc (xã Hùng Việt, tỉnh Phú Thọ) đã kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo qua mạng, giúp một người dân tránh bị chiếm đoạt số tiền 40 triệu đồng.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, khoảng 10 giờ cùng ngày, Công an xã Hùng Việt nhận được tin báo từ Quỹ Tín dụng Phú Lạc về trường hợp ông L.V.V (sinh năm 1953, trú tại xã Hùng Việt) đến rút toàn bộ tiền tiết kiệm với biểu hiện tâm lý bất thường. Nhận thấy dấu hiệu nghi vấn, phía quỹ tín dụng đã nhanh chóng thông báo cho lực lượng công an địa phương.

Trước đó, vào khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, ông V nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là “Minh”, giới thiệu là cán bộ Công an tỉnh Phú Thọ. Đối tượng sử dụng số điện thoại 0354.716.975 và thông báo rằng ông V đang liên quan đến một vụ án lừa đảo tài chính đang được điều tra.

Người này cho biết số tiền tiết kiệm của ông V có dấu hiệu liên quan đến vụ việc và yêu cầu ông phải hợp tác điều tra. Để “chứng minh sự trong sạch”, ông V được yêu cầu rút toàn bộ tiền tiết kiệm rồi chuyển vào tài khoản chỉ định để phục vụ việc xác minh.

Theo hướng dẫn của kẻ lừa đảo, ông V phải rút 40 triệu đồng tại Quỹ Tín dụng Phú Lạc rồi chuyển vào tài khoản số 02676576461316, mang tên Đặng Hoàng Sơn tại ngân hàng MBBank.

Không chỉ đưa ra yêu cầu chuyển tiền, đối tượng còn liên tục gọi điện gây áp lực tâm lý, thậm chí đe dọa rằng nếu ông không làm theo hướng dẫn thì sẽ bị lực lượng công an đến bắt giữ ngay trong ngày.

Đáng chú ý, kẻ lừa đảo còn hướng dẫn ông V cách trả lời nếu có người khác hỏi đến, nhằm tránh bị phát hiện trong quá trình thực hiện giao dịch. Lo sợ trước những lời đe dọa, ông V đã đến quỹ tín dụng để làm thủ tục rút tiền theo yêu cầu.

Trong quá trình chuẩn bị chuyển khoản, đối tượng vẫn liên tục gọi điện thúc giục, khiến ông V rơi vào trạng thái hoang mang và mất bình tĩnh.

Ngay sau khi nhận được thông tin từ Quỹ Tín dụng Phú Lạc, Công an xã Hùng Việt đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xác minh sự việc.

Qua trao đổi trực tiếp với ông V, lực lượng công an xác định đây là thủ đoạn lừa đảo giả danh cơ quan chức năng đang diễn ra phổ biến trên không gian mạng. Các cán bộ đã giải thích rõ phương thức hoạt động của nhóm đối tượng, đồng thời khẳng định cơ quan công an luôn làm việc đúng quy trình, có giấy mời hoặc thông báo chính thức chứ không yêu cầu người dân chuyển tiền qua điện thoại để phục vụ điều tra.

Sau khi được trấn an và tuyên truyền, ông V đã hiểu rõ bản chất vụ việc và lập tức dừng giao dịch, qua đó bảo toàn toàn bộ số tiền tiết kiệm.

Theo cơ quan công an, thủ đoạn giả danh cán bộ công an, viện kiểm sát hoặc cơ quan chức năng để yêu cầu người dân chuyển tiền đang ngày càng tinh vi. Các đối tượng thường sử dụng số điện thoại lạ, thậm chí giả mạo số của cơ quan nhà nước để tạo lòng tin.

Sau khi liên hệ được với nạn nhân, chúng thường dựng lên các kịch bản như liên quan đến vụ án rửa tiền, lừa đảo, hoặc tài khoản ngân hàng bị sử dụng trái phép. Mục tiêu cuối cùng là khiến nạn nhân hoang mang, từ đó làm theo hướng dẫn chuyển tiền vào tài khoản do chúng kiểm soát.

Công an khuyến cáo người dân cần đặc biệt cảnh giác với những cuộc gọi tự xưng cán bộ cơ quan chức năng yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân hoặc chuyển tiền. Khi nhận được các cuộc gọi có dấu hiệu nghi vấn, người dân nên bình tĩnh, không thực hiện bất kỳ giao dịch tài chính nào và nhanh chóng liên hệ với cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ.

Vụ việc tại xã Hùng Việt tiếp tục là lời cảnh báo về các hình thức lừa đảo qua mạng đang ngày càng phổ biến. Sự chủ động của lực lượng công an cơ sở cùng sự cảnh giác của các tổ chức tín dụng đã góp phần quan trọng trong việc bảo vệ tài sản của người dân và ngăn chặn tội phạm từ sớm.