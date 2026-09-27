Trên hòn đảo cá voi này chỉ có duy nhất một khu nghỉ dưỡng, được thành lập và xây dựng cách đây 30 năm.

Nghe tới cái tên “Đảo Cá Voi”, nhiều người có thể liên tưởng tới một địa danh hư cấu chỉ xuất hiện trong phim ảnh hay những câu chuyện phiêu lưu. Thế nhưng ngay ngoài khơi miền Trung Việt Nam thực sự có một hòn đảo mang cái tên đặc biệt này. Đó là Hòn Ông, còn được biết đến với tên Whale Island - Đảo Cá Voi, nằm giữa vịnh Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa.

Không chỉ gây chú ý bởi tên gọi, hòn đảo này còn sở hữu nhiều điểm đặc biệt: không có cư dân sinh sống thường trú và chỉ mất khoảng 15–20 phút đi tàu từ đất liền để đặt chân tới, từng được Forbes đưa vào danh sách những điểm lặn biển đáng trải nghiệm và trên đảo hiện chỉ có duy nhất một khu nghỉ dưỡng đã tồn tại từ năm 1997.

Hòn Ông nhìn từ trên cao (Ảnh Đất Việt Tour)

Cách đất liền chưa đầy 20 phút đi tàu, từng được Forbes gọi tên

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Hòn Ông là một hòn đảo nhỏ, biệt lập nằm trong vịnh Vân Phong, cách Nha Trang gần 100 km. Khác với nhiều hòn đảo du lịch nổi tiếng, nơi đây không có cư dân sinh sống thường trú và đến nay vẫn giữ được những bãi biển, rừng cây cùng vùng nước xung quanh tương đối nguyên sơ.

Tên gọi Whale Island cũng gắn với những câu chuyện về cá voi tại vùng biển này. Forbes từng đề cập cá voi và cá mập voi tìm tới khu vực để kiếm ăn theo nguồn nhuyễn thể và sinh vật phù du vào một số thời điểm trong năm. Tuy nhiên, đây là động vật hoang dã nên việc bắt gặp chúng hoàn toàn phụ thuộc điều kiện tự nhiên.

Danh tiếng của Hòn Ông được biết đến rộng rãi hơn trong cộng đồng yêu thích lặn biển. Năm 2020, Forbes đưa Whale Island của Việt Nam vào "Danh sách 10 điểm đến lặn biển đẹp nhất thế giới". Tạp chí này cho biết nhiệt độ nước quanh đảo được ước tính trung bình khoảng 28 độ C, nổi bật với san hô mềm và nhiều sinh vật biển kích thước nhỏ. White Rock được giới thiệu là một trong những điểm lặn không nên bỏ qua.

Nước biển xanh trong ở Hòn Ông (Ảnh Crystal Bay)

Hòn Ông được Forbes đưa vào danh sách những điểm lặn biển đẹp nhất thế giới (Ảnh minh họa)

Điều thú vị là dù có cảm giác khá biệt lập, Hòn Ông thực tế lại không quá xa bờ. Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, hành trình từ đất liền ra đảo mất khoảng 15–20 phút đi tàu. Nếu khởi hành từ trung tâm Nha Trang, du khách có thể đi đường bộ về hướng Đầm Môn, sau đó tiếp tục bằng tàu ra đảo.

Cả hòn đảo chỉ có một khu nghỉ dưỡng

Một trong những điểm khác biệt nhất của Hòn Ông nằm ở mật độ dịch vụ du lịch rất thấp.

Theo thông tin của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và Báo Khánh Hòa, Whale Island Resort là cơ sở nghỉ dưỡng duy nhất trên đảo. Báo Khánh Hòa từng cho biết các dịch vụ lưu trú, ăn uống và trải nghiệm dành cho khách tại Hòn Ông chủ yếu được cung cấp bởi khu nghỉ dưỡng này.

Whale Island Resort bắt đầu phát triển mô hình du lịch gắn với thiên nhiên tại Hòn Ông từ năm 1997. Thay vì xây dựng những khối khách sạn lớn, khu nghỉ dưỡng hiện có 31 bungalow thuộc 6 hạng phòng, trong đó 14 bungalow hướng biển. Các công trình sử dụng những vật liệu như tre, gỗ và đá, nằm xen dưới thảm thực vật trên đảo.

Gần 30 năm trôi qua, quy mô lưu trú trên đảo vẫn khá hạn chế. Không có các dãy khách sạn nối dài, khu phố thương mại hay những khu vui chơi quy mô lớn. Chính việc không có cư dân thường trú và chỉ có một cơ sở nghỉ dưỡng khiến Hòn Ông tạo cảm giác tách biệt rõ rệt dù chỉ mất một chuyến tàu ngắn từ đất liền.

Whale Island Resort là khu nghỉ dưỡng cao cấp duy nhất trên đảo Hòn Ông (Ảnh Tripadvisors)

Mô hình hoạt động tại đây cũng được định hướng theo du lịch sinh thái. Whale Island Resort cho biết áp dụng các biện pháp hạn chế nhựa dùng một lần, sử dụng năng lượng mặt trời, giảm mật độ xây dựng và tham gia những hoạt động bảo vệ môi trường biển.

Lặn ngắm san hô, chèo kayak và trekking giữa đảo

Không có nhiều công trình giải trí nhân tạo cũng đồng nghĩa phần lớn trải nghiệm tại Đảo Cá Voi xoay quanh chính cảnh quan tự nhiên của nơi này.

Nổi bật nhất là lặn biển và snorkeling. Nước quanh Hòn Ông tương đối trong, hệ sinh thái san hô cũng chính là yếu tố giúp hòn đảo được Forbes nhắc tới. Ngoài scuba diving dành cho những người muốn khám phá vùng nước sâu hơn, khách có thể lựa chọn snorkeling ở các khu vực nước nông.

Chèo kayak cũng là hoạt động phổ biến. Từ khu vực bãi biển, du khách có thể chèo dọc theo bờ đảo, len qua những vùng nước yên tĩnh hoặc đơn giản ngắm cảnh biển từ một góc nhìn khác. Ngoài ra còn có SUP và một số hoạt động thể thao trên biển tùy điều kiện thời tiết.

Ảnh Bazan Travel

Nếu muốn rời mặt nước, du khách có thể đi bộ theo những tuyến trekking xuyên qua thảm thực vật trên đảo. Một trong những điểm được giới thiệu là khu vực Hòn Đá Lớn, từ vị trí cao có thể quan sát một phần vịnh Vân Phong và vùng biển xung quanh.

Có thể thấy, trải nghiệm đặc trưng nhất tại Hòn Ông lại không cần một lịch trình dày đặc. Du khách có thể dành cả buổi chỉ để đi bộ dưới tán cây, bơi trước bungalow, đọc sách bên bờ biển hoặc ngắm bình minh, một chuyến đi chậm, dành cho những ai yêu thiên nhiên, thích khám phá sự hoang sơ của những vùng đất chưa nhiều người biết tới.