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Phát hiện đạn quân dụng trong hành lý ký gửi ở sân bay Tân Sơn Nhất

Lương Ý
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Qua soi chiếu, Công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất phát hiện 5 viên đạn quân dụng 12,7 mm còn sử dụng được cùng 4 vỏ đạn trong hành lý ký gửi.

Ngày 15/9, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất thông tin, đơn vị đã chuyển vụ việc một hành khách mang theo 5 viên đạn vũ khí quân dụng 12,7 mm trong hành lý ký gửi cho Công an TP.HCM tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Phát hiện đạn quân dụng trong hành lý ký gửi tại sân bay Tân Sơn Nhất - Ảnh 1.

Nam hành khách cùng tang vật vỏ đạn và đạn 12 ly 7. (Ảnh: Công an cung cấp)

Trước đó, ngày 6/9, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ soi chiếu tại nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất, cán bộ Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện 9 vật phẩm nghi là đạn và vỏ đạn trong hành lý ký gửi của một hành khách.

Qua kiểm tra, lực lượng công an xác định hành lý trên thuộc về hành khách L.N.D.H. (21 tuổi), có hành trình từ TP.HCM đi Thanh Hóa.

Kiểm tra ba lô ký gửi của H., công an phát hiện 4 vật phẩm nghi là vỏ đạn và 5 vật phẩm nghi là đạn vũ khí quân dụng.

Làm việc với cơ quan chức năng, H. khai số vật phẩm trên được phát hiện trong quá trình khai thác cát tại tỉnh Vĩnh Long vào tháng 8. H. mang theo số vật phẩm này với mục đích sưu tầm.

Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất sau đó tiến hành xác minh, thu thập tài liệu, củng cố hồ sơ và phối hợp Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM giám định tang vật.

Kết quả giám định xác định 5 vật phẩm thu giữ là đạn vũ khí quân dụng 12,7mm, còn sử dụng được.

Vụ việc đã được chuyển cho Công an TP.HCM tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo thẩm quyền.

Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất khuyến cáo, theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và Luật Hàng không dân dụng, hành khách, người dân không được tự ý cất giữ, vận chuyển trái phép vũ khí, đạn và các vật phẩm nguy hiểm lên tàu bay.

Khi phát hiện vật phẩm nghi là vũ khí, đạn, vật liệu nổ hoặc công cụ hỗ trợ, người dân cần báo ngay cho cơ quan chức năng để tiếp nhận, xử lý theo quy định.

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Tags

Tân Sơn Nhất

hành lý ký gửi

công an TP.HCM

vũ khí

Thanh Hóa

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