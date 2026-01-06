Phát hiện đã chuyển khoản 100 triệu cho lừa đảo, người đàn ông lên mạng đăng bài cảnh báo, không lâu sau lại mất thêm tiền

Theo Công an tỉnh Lào Cai, "Lừa đảo chồng lừa đảo" là thuật ngữ chỉ bẫy tâm lý mà ở đó, nạn nhân vừa mất tiền trong một vụ lừa đảo trước đó lại tiếp tục bị dẫn dụ vào một vụ lừa đảo mới với lời hứa hẹn sẽ giúp lấy lại số tiền đã mất.

Điểm chung của thủ đoạn này là khai thác triệt để tâm lý hoảng sợ, mặc cảm hoặc kỳ vọng lấy lại tài sản của nạn nhân. Dữ liệu cá nhân, lịch sử giao dịch và kịch bản bị lừa trước đó được các nhóm tội phạm mua bán, chia sẻ để tiếp tục thực hiện hành vi chiếm đoạt lần hai.

Kịch bản thường thấy: Sau cú lừa đầu (đầu tư online, giả mạo người quen, trúng thưởng…), nạn nhân sẽ nhận được cuộc gọi "giải cứu" từ những người tự xưng công an, ngân hàng, chuyên gia an ninh mạng, luật sư, toà án, viện kiểm sát... Họ hứa hẹn phong tỏa tài khoản, thu hồi tiền, nhưng yêu cầu nạn nhân nộp "phí xử lý" - để rồi nạn nhân lại một lần nữa rơi vào kịch bản chiếm đoạt được dàn dựng sẵn.

Một trong những nạn nhân điển hình của kịch bản lừa đảo liên hoàn là ông T.M.T. Sau khi mất gần 100 triệu đồng do kẻ gian giả mạo người thân, ông đã lên mạng xã hội chia sẻ cảnh báo. Ngay lập tức, một tài khoản lạ tiếp cận, giới thiệu ông đến "chuyên gia an ninh mạng" có khả năng lấy lại tiền lừa đảo.

Để tạo lòng tin, đối tượng này gửi hàng loạt bằng chứng giả mạo về các vụ thu hồi thành công, sau đó yêu cầu ông chuyển 5 triệu đồng "phí dịch vụ pháp lý". Với hy vọng gỡ gạc, ông T chuyển tiền ngay lập tức. Kết quả, cả "chuyên gia" lẫn người giới thiệu đều chặn liên lạc.

Điểm chung của các vụ việc là tội phạm đã "đánh" chính xác vào tâm lý hoảng loạn và khao khát lấy lại tài sản của nạn nhân. Dữ liệu từ vụ lừa trước trở thành công cụ để chúng dàn dựng vở kịch hoàn hảo hơn cho lần sau, khiến nạn nhân vốn đã kiệt quệ lại càng lún sâu vào bi kịch.

Theo Cơ quan Công an, hiện không có luật sư hay công ty luật nào có khả năng tự thu hồi tiền bị lừa đảo qua mạng. Mọi quảng cáo kiểu này đều là lừa đảo. Thực tế, việc thu hồi tài sản vô cùng gian nan. Ngay cả khi phát hiện sớm, việc ngăn chặn dòng tiền vẫn gặp khó khăn do giao dịch điện tử diễn ra quá nhanh qua nhiều tài khoản trung gian. Hơn nữa, các đối tượng thường ẩn danh, sử dụng máy chủ đặt tại nước ngoài, gây trở ngại lớn cho công tác điều tra và truy tố.

Do đó, người dân cần cảnh giác trước những thủ đoạn trên để tránh thiệt hại về tài sản.

Theo Công an tỉnh Lào Cai