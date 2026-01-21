Phát hiện cựu phó chủ tịch marketing 48 tuổi của Mastercard hiện đi làm shipper

Jay Mandel, một chuyên gia có hàng chục năm kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing kỹ thuật số, đã bắt đầu thực hiện các chuyến giao hàng cho Uber Eats từ tháng 10 năm 2025. Quyết định này được đưa ra sau khi các vai trò tư vấn marketing và giảng viên thỉnh giảng của ông không còn tạo ra mức thu nhập đủ để trang trải cuộc sống.

Quá trình chuyển đổi sự nghiệp

Trước khi tham gia nền kinh tế tự do (gig economy), ông Mandel từng giữ các vị trí quan trọng tại các tập đoàn lớn, điển hình là 8 năm làm việc tại MasterCard với chức danh Phó chủ tịch phụ trách truyền thông mạng xã hội toàn cầu, cùng thời gian làm việc tại IBM. Hiện tại, song song với việc giao hàng, ông vẫn đang trong quá trình gây quỹ để thành lập công ty riêng.

Jay Mandel

Dù sở hữu bằng Thạc sĩ từ Đại học Columbia, ông Mandel đã mất vài tháng cân nhắc trước khi bắt đầu công việc này do những rào cản về tâm lý và sự phản đối từ người thân. Ý tưởng thực hiện công việc tự do ban đầu xuất phát từ lời khuyên của chuyên gia trị liệu nhằm giúp ông có cái nhìn đa chiều hơn về đời sống xã hội.

Đặc thù và thách thức của công việc giao hàng

Trong quá trình làm việc, ông Mandel ghi nhận sự khác biệt rõ rệt giữa môi trường công sở và công việc giao hàng. Một trong những vấn đề chính là sự thiếu hụt cơ chế ghi nhận nỗ lực cá nhân. Ông dẫn chứng trường hợp dành 20 phút để hỗ trợ khách hàng thay đổi loại bánh kem tại tiệm nhưng không nhận được sự phản hồi hoặc tiền tip bổ sung.

Ông cũng chỉ ra rằng phí dịch vụ từ các nền tảng giao hàng hiện ở mức cao, khiến khách hàng không còn cảm thấy có trách nhiệm phải trả thêm tiền tip. Ngoài ra, người lao động trong lĩnh vực này thường gặp hạn chế về quyền lựa chọn khu vực giao hàng hoặc loại đơn hàng. Tuy nhiên, ông đánh giá cao tiềm năng của dịch vụ vận chuyển vật dụng cá nhân như ba lô hay bộ sạc - và cho rằng nền tảng nên chú trọng hơn vào mảng này.

Tác động tài chính và góc nhìn hệ thống

Thu nhập từ Uber Eats mang lại cho ông Mandel vài trăm USD (khoảng vài triệu VNĐ) mỗi tuần, số tiền này được dùng để chi trả cho các hoạt động gia đình vào cuối tuần. Ông nhận định công việc này không chỉ là phương tiện tài chính mà còn là một trải nghiệm rèn luyện sự khiêm tốn, giúp ông tiếp cận được nhiều khu vực và nhà hàng mới tại New York.

Có một thực trạng xã hội là các số liệu thất nghiệp chính thức có thể chưa phản ánh đầy đủ nhóm đối tượng là các chuyên gia có tham vọng nhưng phải dựa vào công việc tự do để giải quyết khó khăn tài chính. Ông Jay Mandel nhìn nhận tình hình hiện tại của mình là hệ quả của một hệ thống kinh tế rộng lớn hơn, nơi cá nhân có ít quyền kiểm soát, thay vì coi đó là kết quả của các quyết định cá nhân sai lầm.

