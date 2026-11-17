Ông Jiang Rensheng 73 tuổi, được xếp vào nhóm những tỷ phú tự thân của Trung Quốc, với nguồn tài sản chủ yếu đến từ lĩnh vực vaccine.

Theo Forbes, tính đến ngày 16/11, ông Jiang Rensheng (Tưởng Nhân Sinh), Chủ tịch Chongqing Zhifei Biological Products, hiện sở hữu khối tài sản ước tính 5,1 tỷ USD (khoảng 132.000 tỷ đồng). Ít ai biết rằng, trước khi trở thành một trong những doanh nhân nổi bật của ngành dược phẩm sinh học Trung Quốc, Jiang Rensheng từng bắt đầu sự nghiệp trên bục giảng.

Sinh năm 1953 tại một vùng nông thôn ở Quảng Tây, Trung Quốc, ông tốt nghiệp trung học năm 17 tuổi và trở về quê nhà làm giáo viên tại một trường tiểu học dân lập. Công việc giảng dạy tưởng chừng sẽ gắn bó lâu dài với người đàn ông này, nhưng bước ngoặt xuất hiện khi ông quyết định tiếp tục con đường học vấn.

Ông Jiang Rensheng, Chủ tịch Chongqing Zhifei Biological Products

Sau hơn 10 năm gián đoạn cơ hội thi đại học, ông Jiang Rensheng tham gia kỳ thi tuyển sinh và trúng tuyển vào Trường Cao đẳng Y tế Quế Lâm (nay là Đại học Y Quế Lâm). Ông theo học ngành y, mở ra một hướng đi hoàn toàn khác so với công việc giảng dạy trước đó.

Tốt nghiệp, ông trở về huyện Quán Dương, tỉnh Quảng Tây, làm việc tại trạm vệ sinh phòng dịch. Nhờ kinh nghiệm và năng lực chuyên môn, ông dần được giao những vị trí quản lý, sau đó chuyển đến cơ quan phòng dịch cấp tỉnh, lần lượt đảm nhiệm các chức vụ phó trưởng phòng và trưởng phòng phụ trách công tác tiêm chủng, quản lý chế phẩm sinh học.

Năm 1999, ở tuổi 46, ông Jiang quyết định rời bỏ công việc nhà nước ổn định để gia nhập một doanh nghiệp vaccine tại Thành Đô, Tứ Xuyên, đảm nhiệm công việc quản lý kinh doanh và bán hàng. Ba năm sau, ông tiếp tục lựa chọn con đường riêng, đặt nền móng cho doanh nghiệp mang tên Chongqing Zhifei Biological Products.

Tháng 6/2002, Jiang Rensheng cùng hai cộng sự là Liu Junhui và Wu Guanjiang mua lại một doanh nghiệp sản xuất chế phẩm sinh học tại Trùng Khánh, sau đó đổi tên thành Chongqing Zhifei Biological Products.

Thời điểm đó, ngành vaccine Trung Quốc vẫn còn khoảng cách đáng kể so với các nhà sản xuất quốc tế. Thay vì chỉ tập trung vào nghiên cứu và sản xuất ngay từ đầu, Jiang Rensheng lựa chọn phát triển hoạt động phân phối vaccine, từng bước xây dựng hệ thống kinh doanh và mạng lưới tiếp cận khách hàng.

Năm 2006, công ty được cấp phép lưu hành vaccine tự nghiên cứu đầu tiên. Những năm tiếp theo, Zhifei liên tục mở rộng danh mục sản phẩm, phát triển năng lực nghiên cứu, sản xuất và phân phối. Tháng 9/2010, doanh nghiệp chính thức niêm yết trên sàn chứng khoán Thâm Quyến, trở thành một trong những công ty vaccine tư nhân đầu tiên của Trung Quốc lên sàn giao dịch này.

Một trong những bước tiến đáng chú ý của Zhifei là hợp tác với tập đoàn dược phẩm Mỹ Merck (MSD). Năm 2017 và 2018, doanh nghiệp ký các thỏa thuận phân phối vaccine HPV tứ giá và cửu giá của MSD tại Trung Quốc. Đây là nhóm vaccine được sử dụng để phòng ngừa các bệnh do virus HPV gây ra, trong đó có một số loại ung thư.

Năm 2023, Zhifei tiếp tục thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược độc quyền với tập đoàn dược phẩm Anh GSK, liên quan đến việc phân phối vaccine phòng bệnh zona thần kinh Shingrix và khả năng thương mại hóa vaccine phòng virus hợp bào hô hấp (RSV) tại Trung Quốc. Đến tháng 12/2024, hai bên điều chỉnh thỏa thuận, kéo dài quyền phân phối Shingrix của Zhifei đến năm 2034.

Được biết, đằng sau quyết định gắn bó với ngành vaccine của tỷ phú Jiang Rensheng còn có những trải nghiệm từ chính tuổi thơ và quãng thời gian làm công tác y tế dự phòng.

Sinh ra trong một gia đình nông thôn có 6 anh chị em, ông từng chứng kiến cha mẹ đau ốm nhưng gia đình không có điều kiện chữa trị thuận lợi. Có thời điểm, người thân phải dùng xe kéo đưa người bệnh đi hàng chục cây số đến bệnh viện huyện. Những ký ức ấy khiến Jiang Rensheng sớm nuôi ước mơ trở thành bác sĩ, mong muốn có thể chăm sóc sức khỏe cho gia đình và những người dân quê mình.

Sau này, khi làm việc tại hệ thống y tế dự phòng, ông tiếp tục chứng kiến những hệ lụy nặng nề do trẻ em không được tiêm chủng đầy đủ. Trong cuộc trò chuyện với con trai được Chongqing Daily đăng tải năm 2021, Jiang Rensheng kể rằng ông từng gặp những trường hợp trẻ em bị tàn tật suốt đời, thậm chí tử vong vì không được tiếp cận vaccine. Theo ông, việc nghiên cứu, phổ biến và sử dụng những loại vaccine an toàn, hiệu quả hơn có thể giúp cải thiện sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là trẻ em.

Đó cũng là lý do ông đặt mục tiêu xã hội lên trước lợi ích kinh doanh khi thành lập Zhifei. Jiang Rensheng từng nhấn mạnh rằng một doanh nghiệp chỉ thực sự có giá trị khi thực hiện trách nhiệm với xã hội.

Dù rời quê hương để lập nghiệp, ông vẫn duy trì sự gắn bó với ngôi làng nơi mình từng đứng lớp. Năm 2004, khi Zhifei mới thành lập và bản thân còn phải vay tiền để phát triển công ty, ông đã đóng góp 110.000 nhân dân tệ xây dựng trường học tại quê nhà. Năm 2007, ông tiếp tục quyên góp 60.000 nhân dân tệ để xây nhà ở cho giáo viên. Những khoản đóng góp này góp phần cải thiện điều kiện học tập, giảng dạy tại ngôi trường từng gắn bó với tuổi trẻ của ông.

Theo Forbes, The Paper