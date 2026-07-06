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Phát hiện cọc tiền 500.000 đồng và 1,3 cây vàng chơ vơ trên đường: Công an khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ xác minh

Kim Linh
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Sau khi tiếp nhận trình báo của người dân về việc đánh rơi 1,3 cây vàng và hơn 15 triệu đồng tiền mặt, Công an xã Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi đã khẩn trương xác minh, phối hợp với các đơn vị liên quan tìm.

Ảnh minh họa

Khoảng 14 giờ ngày 4/7, Công an xã Sơn Hà tiếp nhận trình báo của bà Đinh Thị Hoách (62 tuổi), ở thôn Gò Răng, xã Sơn Hà về việc đánh rơi số tài sản gồm 1,3 cây vàng và hơn 15 triệu đồng tiền mặt trên tuyến đường từ khu vực UBND xã Sơn Thượng (cũ) đến ngã ba Lý Nghiệp, thuộc thôn Gò Răng, xã Sơn Hà.

Số vàng và tiền mặt trên là toàn bộ tài sản bà Hoách dành dụm trong nhiều năm để chuẩn bị xây nhà. Do nhà ở chưa kiên cố, ít chỗ cất giữ tài sản nên nhiều hộ đồng bào Hrê vẫn có thói quen mang theo tài sản khi ra ngoài để bảo đảm an toàn. Trong quá trình di chuyển, bà Hoách không may đánh rơi.

Công an xã Sơn Hà phối hợp với lực lượng công an địa bàn giáp ranh đến nơi người nhặt được tài sản đang làm việc tiếp nhận số tài sản để sớm trao trả cho người bị mất. Ảnh: ĐVCC

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Sơn Hà đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, rà soát địa bàn, thu thập thông tin.

Người nhặt được tài sản hiện sinh sống tại Quảng Ngãi và đang làm công trình tại xã Trà Vân (TP.Đà Nẵng), khu vực giáp ranh với xã Sơn Tây (Quảng Ngãi). Trên đường đến nơi làm việc, người này phát hiện số tài sản bị đánh rơi.

Do nhặt được tài sản có giá trị lớn, lo ngại nếu tự ý thông tin rộng rãi có thể phát sinh rủi ro nên người này đã cất giữ cẩn thận. Sau khi đọc được thông tin tìm tài sản đánh rơi do Công an xã Sơn Hà đăng tải trên mạng xã hội, người này đã chủ động liên hệ với công an để trao trả. Tuy nhiên, vì đang làm việc xa nên dự kiến vài ngày sau mới có thể trở về địa phương.

Bà Đinh Thị Hoách nhận lại số tài sản bị đánh rơi từ cán bộ Công an xã Sơn Hà. Ảnh: ĐVCC

Công an xã Sơn Hà đã chủ động phối hợp với Công an các xã Sơn Tây và Sơn Tây Thượng đến nơi người nhặt được tài sản đang làm việc để tiếp nhận toàn bộ số tài sản theo đúng quy định, hoàn thiện các thủ tục cần thiết và nhanh chóng trao trả cho bà Đinh Thị Hoách.

Nhận lại toàn bộ số tài sản bị đánh rơi, bà Đinh Thị Hoách xúc động gửi lời cảm ơn đến lực lượng Công an xã Sơn Hà cùng người đã nhặt được tài sản. Bà cho biết, khi phát hiện đánh rơi số tài sản là toàn bộ vốn liếng tích góp nhiều năm, gia đình bà vô cùng hoang mang và nghĩ khó có cơ hội tìm lại. Việc nhận lại đầy đủ tài sản là niềm vui và sự may mắn lớn đối với gia đình.

Theo ﻿Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ngãi

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