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Phát hiện cơ sở in lậu sách giáo khoa

Chúc Trí - Minh Hiền
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Lực lượng công an vừa kiểm tra, phát hiện một cơ sở kinh doanh photocopy trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đang in ấn, nhân bản hàng chục đầu sách giáo khoa, giáo trình khi chưa được chủ sở hữu cho phép.

Ngày 3/10, thông tin từ Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đơn vị vừa phối hợp với công an phường Cao Lãnh kiểm tra, phát hiện một cơ sở kinh doanh dịch vụ photocopy vi phạm các quy định về sở hữu trí tuệ.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở photocopy trên đường Phạm Hữu Lầu (phường Cao Lãnh) có biểu hiện lén lút in ấn, sao chép sách giáo khoa, giáo trình không phép, nên tiến hành kiểm tra.

- Ảnh 1.

Cơ quan chức năng kiểm tra cơ sở photocopy phát hiện in nhiều sách giáo khoa trái phép.

Qua kiểm tra tại cơ sở, lực lượng chức năng bắt quả tang ông Đ.C.T (SN 1980, trú phường Cao Lãnh) là chủ cơ sở đang thực hiện việc in ấn, nhân bản 48 tài liệu gồm sách giáo khoa và giáo trình. Các tài liệu này thuộc quyền xuất bản của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Làm việc với cơ quan công an, ông Đ.C.T thừa nhận toàn bộ số tài liệu trên được sao chép khi chưa được chủ sở hữu quyền tác giả cho phép, sau đó bán lại cho khách hàng có nhu cầu nhằm thu lợi bất chính.

Hành vi của chủ cơ sở trên vi phạm Điều 16 Nghị định 341/2025/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan, với mức phạt tiền từ 5 - 10 triệu đồng.

Tags

Đồng Tháp

sách giáo khoa

photocopy

Sở hữu trí tuệ

nhà xuất bản giáo dục việt nam

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