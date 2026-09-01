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Phát hiện chồng sống chung với người tình, người vợ chỉ dùng một bữa cơm để đưa ra "phán quyết" cho 2 kẻ tội

Vỹ Đình
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Chồng cô không chỉ ngoại tình. Anh đã sống cùng một người phụ nữ khác.

Thư, 30 tuổi, từng nghĩ cuộc hôn nhân của mình đủ bền vững để vượt qua những cám dỗ bên ngoài. Cô và chồng đến với nhau từ hai bàn tay trắng, cùng nhau gây dựng sự nghiệp, mua nhà rồi lần lượt đón hai con. Những năm đầu hôn nhân, cả hai bận đến mức chẳng có thời gian giận dỗi nhau. Họ từng tin chỉ cần cùng cố gắng thì cuộc sống sẽ ngày càng tốt hơn.

Nhưng sau khi sinh con thứ hai, Thư bắt đầu nhận thấy chồng thay đổi. Anh thường xuyên về muộn, liên tục có những buổi tiếp khách và những chuyến đi bất chợt. Mỗi khi vợ thắc mắc, anh đều trấn an rằng mình biết giới hạn.

Thư từng tin chồng. Cho đến một lần, linh cảm khiến cô đăng nhập tài khoản Zalo của chồng trên chiếc laptop anh ít khi sử dụng. Những tin nhắn đọc được khiến Thư gần như không thể tập trung làm việc trong ngày hôm đó.

Chồng cô không chỉ ngoại tình. Anh đã sống cùng một người phụ nữ khác.

Người phụ nữ kia biết anh có vợ con nhưng vẫn chấp nhận mối quan hệ này. Những tin nhắn giữa hai người cho thấy họ đã duy trì cuộc sống ấy một thời gian. Buổi trưa anh thường sang nhà cô ta ăn cơm, còn buổi tối vẫn trở về với gia đình như chưa có chuyện gì xảy ra.

Thư không lập tức chất vấn chồng. Trong ba ngày, cô đọc lại từng đoạn tin nhắn, cố hiểu xem mối quan hệ ấy thực sự là gì. Cô muốn biết đó chỉ là một phút yếu lòng hay chồng đã nghiêm túc bước sang một cuộc sống khác.

Đến kỳ nghỉ lễ, chồng nói chỉ được nghỉ hai ngày vì bận công việc. Thư vẫn cố tin cho đến khi phát hiện anh đã dành hai ngày ấy để đưa người tình đi chơi.

Lúc đó, cô không còn muốn nghe thêm lời giải thích.

Thư quyết định dùng một bữa cơm để nói chuyện với chồng.

Tối hôm ấy, cô nấu bảy món. Sáu món còn lại đều là những món chồng thích, nhưng cô chỉ chăm chút cho một bát canh mướp nấu lạc rất đơn giản. Đó cũng là món anh vừa ăn trong một bữa cơm với người tình cách đó không lâu.

Khi chồng gắp thức ăn, anh chỉ ăn bát canh ấy rồi khen ngon, nói đúng vị món mẹ từng nấu.

Thư không nổi giận. Cô chỉ nhẹ nhàng hỏi anh có phải những món còn lại đã ăn quá nhiều ở bên ngoài nên hôm nay không còn thấy ngon.

Chồng cô im lặng.

- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Thư đặt con dao xuống, nói rằng một món ăn dù ngon đến đâu, ăn mãi cũng có lúc chán. Một mối quan hệ cũng vậy. Điều quan trọng là con người phải biết điểm dừng, bởi có những thứ khi đã vượt quá giới hạn thì rất khó quay trở lại như ban đầu.

Cô không nói thẳng mình đã biết tất cả. Nhưng chồng cô hiểu.

Tối hôm đó, anh liên tục giải thích và xin vợ cho một cơ hội. Thư vẫn bình tĩnh. Sau những gì đã nhìn thấy, cô không còn muốn tranh giành chồng với một người phụ nữ khác, càng không muốn các con lớn lên trong một gia đình mà sự phản bội được che giấu bằng những lời hứa.

Cuối cùng, Thư đề nghị ly hôn.

Không có màn đánh ghen ồn ào, cũng không có một cuộc trả đũa. Sau nhiều năm cùng nhau đi qua những ngày khó khăn nhất, cô chọn kết thúc khi nhận ra người bên cạnh mình đã không còn giữ được ranh giới tối thiểu của một cuộc hôn nhân.

Có những cuộc hôn nhân từng bắt đầu bằng rất nhiều yêu thương, nhưng vẫn có thể kết thúc chỉ vì một người không biết dừng lại đúng lúc. Đến khi đánh mất gia đình, lời xin lỗi có thể vẫn còn, nhưng niềm tin thì không phải lúc nào cũng có thể lấy lại.

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Tags

ngoại tình

ly hôn

hôn nhân

gia đinh

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