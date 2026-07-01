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Phát hiện chiếc ví chứa xấp tiền mệnh giá 500.000 đồng và 1 thẻ ngân hàng tại 1 quán cà phê: Công an lập tức vào cuộc xác minh

Ánh Lê
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Nhặt được chiếc ví chứa gần 10 triệu đồng tiền mặt cùng thẻ ngân hàng và nhiều giấy tờ quan trọng tại một quán cà phê, người đàn ông ở Đồng Nai đã nhanh chóng mang đến cơ quan công an để tìm và trả lại cho người đã đánh rơi.

Phát hiện chiếc ví chứa xấp tiền mệnh giá 500.000 đồng và 1 thẻ ngân hàng tại 1 quán cà phê: Công an lập tức vào cuộc xác minh - Ảnh 1.

Theo thông tin từ Công an thành phố Đồng Nai, khoảng 12h ngày 22/7/2026, anh Lê Việt Tùng (SN 1999, ngụ phường Đồng Xoài) đã đến Công an phường Bình Long trình báo về việc nhặt được một chiếc ví tại quán cà phê Rovina, thuộc khu phố Hưng Chiến. Bên trong chiếc ví có 9,7 triệu đồng tiền mặt, một thẻ ngân hàng cùng nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng.

Ngay sau khi tiếp nhận trình báo, Công an phường Bình Long đã nhanh chóng xác minh thông tin để tìm chủ sở hữu tài sản. Qua quá trình xác minh, lực lượng công an xác định chủ nhân của chiếc ví là chị Thanh Hồng (SN 1982, ngụ phường Thủ Dầu Một, TP.HCM).

Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, Công an phường Bình Long đã trao trả đầy đủ số tiền 9,7 triệu đồng, thẻ ngân hàng cùng toàn bộ giấy tờ liên quan cho chị Hồng.

Phát hiện chiếc ví chứa xấp tiền mệnh giá 500.000 đồng và 1 thẻ ngân hàng tại 1 quán cà phê: Công an lập tức vào cuộc xác minh - Ảnh 2.

Nhận lại tài sản, chị Hồng bày tỏ niềm vui và xúc động, đồng thời gửi lời cảm ơn chân thành đến anh Lê Việt Tùng vì hành động trung thực, cũng như lực lượng Công an phường Bình Long đã nhanh chóng hỗ trợ xác minh, trao trả tài sản trong thời gian sớm nhất.

Hành động của anh Lê Việt Tùng là nghĩa cử đẹp, thể hiện tinh thần trung thực, trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật và lòng nhân ái trong cuộc sống.

Ghi nhận việc làm của anh Tùng, Công an phường Bình Long đã biểu dương và kỳ vọng những hành động đẹp như vậy sẽ tiếp tục được lan tỏa trong cộng đồng. Qua đó, góp phần xây dựng nếp sống trung thực, nghĩa tình, nâng cao ý thức bảo vệ tài sản của người khác và chung tay giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn.

(Theo Công an TP Đồng Nai)

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Đồng Nai

công an

thẻ ngân hàng

xấp tiền mặt

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