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Phát hiện chiếc túi da chứa 3 cọc tiền mệnh giá 200K - 500K cùng 1 sổ tiết kiệm trị giá 4 tỷ đồng nằm chơ vơ tại nhà ga Cảng hàng không Pleiku

Ánh Lê
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Bỏ quên chiếc ví chứa 85 triệu đồng tiền mặt, sổ tiết kiệm trị giá 4 tỷ đồng cùng nhiều giấy tờ quan trọng tại sân bay Pleiku, một hành khách ở Hà Nội đã được lực lượng an ninh nhanh chóng tìm thấy và trao trả nguyên vẹn.

Phát hiện chiếc túi da chứa 3 cọc tiền mệnh giá 200K - 500K cùng 1 sổ tiết kiệm trị giá 4 tỷ đồng nằm chơ vơ tại nhà ga Cảng hàng không Pleiku - Ảnh 1.

Ngày 27/7/2026, Đội An ninh hàng không Pleiku (Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Gia Lai) cho biết đơn vị đã nhận được thư cảm ơn của anh Trần Hồng Điệp (trú xã Sóc Sơn, TP Hà Nội) sau khi xác minh, tìm lại và trao trả nguyên vẹn chiếc ví chứa nhiều tài sản có giá trị mà anh bỏ quên tại sân bay.

Trước đó, ngày 20/7, anh Trần Hồng Điệp trình báo với lực lượng an ninh về việc để quên một chiếc ví da màu đen tại khu vực nhà ga Cảng hàng không Pleiku trước khi lên chuyến bay VNA1614.

Phát hiện chiếc túi da chứa 3 cọc tiền mệnh giá 200K - 500K cùng 1 sổ tiết kiệm trị giá 4 tỷ đồng nằm chơ vơ tại nhà ga Cảng hàng không Pleiku - Ảnh 2.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội An ninh hàng không Pleiku đã khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh, kiểm tra hiện trường và trích xuất hệ thống camera giám sát để tìm kiếm tài sản.

Qua rà soát, lực lượng chức năng đã tìm thấy chiếc ví của anh Điệp. Bên trong có 85 triệu đồng tiền mặt, 2 thẻ ngân hàng, một sổ tiết kiệm trị giá 4 tỷ đồng cùng nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng.

Sau khi hoàn tất các thủ tục xác minh chủ sở hữu, toàn bộ tài sản đã được bàn giao nguyên vẹn cho anh Trần Hồng Điệp.

Phát hiện chiếc túi da chứa 3 cọc tiền mệnh giá 200K - 500K cùng 1 sổ tiết kiệm trị giá 4 tỷ đồng nằm chơ vơ tại nhà ga Cảng hàng không Pleiku - Ảnh 3.

Nhận lại chiếc ví cùng toàn bộ tài sản có giá trị, anh Điệp bày tỏ sự xúc động và gửi thư cảm ơn tới Đội An ninh hàng không Pleiku. Trong thư, anh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm cùng tác phong làm việc nhanh chóng, chuyên nghiệp của lực lượng an ninh hàng không, giúp anh kịp thời nhận lại tài sản bị thất lạc.

Theo Công an tỉnh Gia Lai, việc nhanh chóng tìm lại và trao trả tài sản cho hành khách không chỉ giúp người dân tránh thiệt hại lớn mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, tận tụy trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ. Đây cũng là kết quả từ việc triển khai Phong trào thi đua "3 nhất", góp phần xây dựng hình ảnh lực lượng công an gần dân, trách nhiệm, vì nhân dân phục vụ.

(Theo Bộ Công an)

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Tags

túi da

cảng hàng không Pleiku

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