Phát hiện chấn động: Rết khổng lồ bị mất tích hơn 120 năm được tìm thấy ở Madagascar!

Trong thế giới tự nhiên rộng lớn, việc đánh mất dấu vết của một loài động vật, đặc biệt là một loài có kích thước to lớn như rết khổng lồ, tưởng chừng như không thể xảy ra. Tuy nhiên, điều đó đã thực sự diễn ra với một loài rết ở Madagascar suốt hơn 120 năm qua. May mắn thay, nhờ nỗ lực không ngừng nghỉ của các nhà khoa học trong dự án "Re:wild's Search for Lost Species", họ đã tìm thấy trở lại loài rất này cùng với 20 loài khác trong khu rừng Makira hoang sơ.

Loài rết khổng lồ Spirostreptus sculptus lần đầu tiên được mô tả vào năm 1897 bởi nhà côn trùng học Henri de Saussure và nhà tự nhiên học Leo Zehntner sau khi được phát hiện tại Madagascar. Tuy nhiên, kể từ đó, không có bất kỳ ghi chép khoa học nào về loài này. Sự mất tích bí ẩn của nó đã trở thành một câu hỏi lớn cho các nhà khoa học trong hơn một thế kỷ.

Dự án này tập hợp các nhà khoa học từ nhiều tổ chức khác nhau với mục tiêu tìm kiếm những loài động vật đã biến mất khỏi tầm mắt của khoa học trong hơn một thập kỷ nhưng được cho là chưa tuyệt chủng (Danh sách ước tính lên đến 4.300 loài).

Vào năm ngoái, họ đã dành nhiều tuần để khám phá rừng Makira, một trong những khu bảo tồn lớn nhất Madagascar, với hy vọng tìm thấy những sinh vật bí ẩn này. Christina Biggs, nhân viên phụ trách "Re:wild's Search for Lost Species", chia sẻ: "Madagascar là một điểm nóng về đa dạng sinh học và rừng Makira là khu vực còn nguyên sơ nhất trong cả nước. Do đó, chúng tôi quyết định thử nghiệm một mô hình mới để tìm kiếm các loài đã mất tại đây".

Bắt đầu hành trình với danh sách 30 loài cần tìm, nhóm nghiên cứu đã gặt hái được thành công vang dội. Một trong những phát hiện đáng kinh ngạc nhất chính là sự tái xuất hiện của rết khổng lồ Spirostreptus sculptus. Điều thú vị là người dân địa phương dường như không hề hay biết về sự tồn tại của loài vật này.

Dmitry Telnov, nhà côn trùng học tại BINCO, bày tỏ sự ngạc nhiên và vui mừng: "Cá nhân tôi rất ngạc nhiên và vui mừng khi biết rằng loài rết khổng lồ Spirostreptus sculptus, vốn không phải là loài hiếm ở rừng Makira, nhưng dường như lại là một loài đã mất tích và chỉ được biết đến từ mẫu vật điển hình được mô tả vào năm 1897".

Kích thước của loài rết này cũngto lớn đến mức phải khiến các nhà khoa học tỏ ra kinh ngạc. Theo ghi nhận, mẫu vật dài nhất được tìm thấy tại rừng Makira là một con cái khổng lồ với chiều dài lên đến 27,5 cm (10,8 inch).

Mặc dù không tìm thấy tất cả các loài trong danh sách, nhóm nghiên cứu đã gặt hái được nhiều thành công khác có thể kể đến như họ đã phát hiện lại được hai loài bọ cánh cứng hình kiến không được nhìn thấy kể từ năm 1958 và một loài nhện nhảy Tomocyrba decollate (mất tích từ năm 1900).

Ngoài ra, đoàn thám hiểm còn tìm thấy một loài nhện ngựa vằn chưa từng được biết đến trước đây, đây là một phát hiện đáng chú ý bởi người ta cho rằng những loài này không sống trong các khu rừng mưa nhiệt đới Madagascar. Sau khi tìm thấy một số con nhện trưởng thành đang bảo vệ túi trứng trong hang động, Brogan Pett, giám đốc nhóm làm việc SpiDiverse tại BINCO, đã chia sẻ: "Chúng là những con nhện khá lớn và thật đáng ngạc nhiên khi chúng không được phát hiện trong một thời gian dài như vậy".

Sự tái xuất hiện của Spirostreptus sculptus và những loài khác mang ý nghĩa vô cùng quan trọng. Nó không chỉ là niềm vui cho những người đam mê khoa học mà còn là minh chứng cho tầm quan trọng của việc bảo tồn đa dạng sinh học.

Julie Linchant từ Hiệp hội Bảo tồn Động vật hoang dã Madagascar chia sẻ: "Điều quan trọng là phải tiếp tục nghiên cứu về đa dạng sinh học của Makira. Mặc dù đây là một trong những khu rừng mưa nhiệt đới lớn nhất cả nước, nhưng chúng ta vẫn biết rất ít về các loài thực vật và động vật sinh sống tại đây. Hiểu rõ hơn về sự phong phú sinh học của Makira sẽ giúp chúng ta có thể hướng các nỗ lực bảo vệ tốt hơn".

Sự tái xuất hiện của loài rết khổng lồ Spirostreptus sculptus sau hơn 120 năm mất tích là một minh chứng mạnh mẽ cho sự kiên trì và nỗ lực của các nhà khoa học trong việc bảo tồn đa dạng sinh học. Khám phá này không chỉ là một thành công lớn của dự án "Re:wild's Search for Lost Species" mà còn mở ra nhiều triển vọng mới cho việc nghiên cứu và bảo vệ các loài động vật trong tương lai. Rừng Makira của Madagascar, với sự phong phú và đa dạng sinh học, tiếp tục là một vùng đất hứa hẹn cho các khám phá khoa học tiếp theo.