Bộ ảnh kinh ngạc về loài trăn Anaconda lớn nhất thế giới tìm thấy ở Nam Mỹ

Đầu tháng 3/2024, một nhóm các nhà khoa học từ Đại học Queensland (Úc) công bố phát hiện ra loài trăn Anaconda lớn nhất thế giới - loài sinh vật có niên đại gần 10 triệu năm này - với sự giúp đỡ của người Huaorani bản địa vùng Amazon thuộc Ecuador trong khi quay bộ phim tài liệu 'Pole to Pole with Will Smith' của National Geographic.

Giáo sư Bryan Fry - người dẫn đầu dự án - cũng như các nhà khoa học khác nghiên cứu loài trăn khổng lồ này, đã chụp được những bức ảnh đáng kinh ngạc về sinh vật trông khá đáng sợ này.

Dưới đây là bộ ảnh khá đầy đủ về loài trăn Anaconda xanh phương Bắc được tìm thấy ở lưu vực Orinoco thuộc Amazon.

Ảnh: Giáo sư Bryan Fry và đồng nghiệp.

Giáo sư Bryan Fry nói với tờ USA TODAY (Mỹ) rằng, lời mời của tù trưởng Huaorani Penti Baihua về việc vào Lãnh thổ Baihuaeri Huaorani ở Amazon thuộc Ecuador là "một trong số ít lời mời được chấp thuận kể từ lần đầu tiên bộ tộc này tiếp xúc với bên ngoài vào năm 1958".

Ảnh: Giáo sư Bryan Fry và đồng nghiệp.

"Kích thước của những sinh vật tuyệt đẹp này thật đáng kinh ngạc", Giáo sư Fry cho biết trong một bản tin phát hành đầu tháng 3/2024. "Một con trăn Anaconda cái mà chúng tôi bắt gặp có chiều dài đáng kinh ngạc là 6,3 mét".

Ảnh: Giáo sư Bryan Fry và đồng nghiệp.

Nhóm của Giáo sư Fry cùng với người Huaorani bản địa đã chèo thuyền xuôi dòng ở khu vực Bameno, nơi họ tìm thấy "một số con trăn Anaconda ẩn núp trong vùng nước nông, nằm chờ con mồi".

Ảnh: Giáo sư Bryan Fry và đồng nghiệp.

Sau đó, nhóm đã bắt được một số mẫu vật của loài Anaconda mới này và đặt tên cho chúng là Trăn xanh phương Bắc (Eunectes akayima) - Đây là loài Anaconda xanh lớn nhất từng được ghi nhận trên Trái đất.

Ảnh: Giáo sư Bryan Fry và đồng nghiệp.

Giáo sư Fry đề cập rằng chìa khóa để hiểu khám phá này liên quan đến vị trí. Amazon có hai lưu vực riêng biệt. Lưu vực lớn hơn ở phía Nam là nơi sinh sống của loài trăn xanh phương Nam. Lưu vực nhỏ hơn ở phía Bắc là nơi sinh sống của loài trăn xanh phương Bắc mới được phát hiện.

Ảnh: Giáo sư Bryan Fry và đồng nghiệp.

Ảnh: Giáo sư Bryan Fry và đồng nghiệp.

Vị giáo sư chia sẻ rằng hai loài trăn xanh phương Bắc và phương Nam khác nhau về mặt di truyền là 5,5%. Để so sánh, con người khác tinh tinh về mặt di truyền là 2%.

Ảnh: Giáo sư Bryan Fry và đồng nghiệp.

Mặc dù những phát hiện của nhóm Giáo sư Fry thật đáng kinh ngạc, nhưng người Huaorani bản địa cho biết về những con trăn Anaconda khác trong khu vực có kích thước khổng lồ, "dài hơn 7,5 mét và nặng khoảng 500 kg".

Ảnh: Giáo sư Bryan Fry và đồng nghiệp.

Cho đến nay, giới khoa học định danh 4 loài Anaconda, trong đó loài lớn nhất - Anaconda xanh - sinh sống ở các vùng nhiệt đới của Nam Mỹ như lưu vực sông Amazon, Orinoco và Esequibo, cũng như một số lưu vực nhỏ hơn.

Những con trăn này, được tìm thấy ở các con sông và vùng đất ngập nước ở Nam Mỹ, nổi tiếng với tốc độ nhanh như chớp và khả năng siết chặt con mồi bằng cách cuộn tròn, làm chúng ngạt thở và nuốt chửng chúng.

Ảnh: Giáo sư Bryan Fry và đồng nghiệp.

Theo các nhà nghiên cứu, phát hiện này có vai trò then chốt trong việc bảo tồn loài trăn Anaconda, loài động vật ăn thịt đầu bảng và đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự cân bằng trong hệ sinh thái của chúng.

Các nhà khoa học cho biết, quần thể Anaconda khỏe mạnh có nghĩa là hệ sinh thái của chúng sống động với nguồn thức ăn dồi dào và nước sạch. Ngược lại, nếu số lượng loài trăn này giảm có thể báo hiệu sự suy thoái môi trường.

Independent (Anh) cho biết, loài trăn Anaconda nói chung và môi trường sống của chúng đang ngày càng bị đe dọa do tình trạng đất đai bị chia cắt do các hoạt động nông nghiệp, công nghiệp của con người cũng như ô nhiễm kim loại nặng liên quan đến sự cố tràn dầu; Và những thảm họa như cháy rừng, hạn hán, biến đổi khí hậu.

Nguồn: USA Today, Independent