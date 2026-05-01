Phát hiện chấn động chưa từng có tiền lệ trên bụng một xác ướp Ai Cập

Các nhà khảo cổ học làm việc tại thành phố cổ Oxyrhynchus, Ai Cập vừa công bố một khám phá chưa từng có trong lịch sử: một xác ướp có đoạn trích từ trường ca "Iliad" của Homer được đặt ngay trên vùng bụng.

Đây là lần đầu tiên các nhà nghiên cứu tìm thấy một văn bản văn học được sử dụng trong quá trình ướp xác. Trước đây, tại khu vực này, các chuyên gia từng phát hiện những xác ướp được quấn kèm các gói giấy cói ghi công thức nghi lễ, nhưng việc xuất hiện một tác phẩm văn học là bước ngoặt hoàn toàn mới.

Ignasi-Xavier Adiego, nhà ngôn ngữ học cổ điển tại Đại học Barcelona, Tây Ban Nha, thành viên của nhóm nghiên cứu, cho biết: "Cho đến nay, chúng tôi chưa từng biết người xưa lại sử dụng các văn bản văn học như một phần của nghi thức tang lễ này. Đây là một bước phát triển lớn đối với chúng tôi".

Xác ướp này có niên đại khoảng 1.600 năm, thuộc thời kỳ La Mã, được tìm thấy tại thị trấn Al Bahnasa, cách thủ đô Cairo khoảng 200 km về phía Nam. Mặc dù giấy cói đã bị phân mảnh và hư hại nặng, nhóm nghiên cứu đã xác định được đoạn văn bản trích từ "Danh mục tàu chiến" trong Khúc II của bản trường ca "Iliad".

Theo ông Adiego, hiện tại các nhà khoa học vẫn chưa thể xác định chính xác lý do tại sao một bản văn học lại được đặt trên cơ thể người quá cố. Một giả thuyết được đưa ra là chúng có thể đóng vai trò như "chữ ký" của người thợ ướp xác, hoặc một loại bùa chú bảo vệ tương tự như các văn bản nghi lễ từng được tìm thấy. Tuy nhiên, việc một tác phẩm văn học kinh điển đảm nhận chức năng này vẫn là một điều kỳ lạ và khó giải thích.

Bên cạnh xác ướp đặc biệt này, Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập cho biết cuộc khai quật đã phát hiện ba ngôi mộ đá vôi chứa nhiều xác ướp khác. Trong đó, có ba xác ướp được tìm thấy với lá vàng đặt trên lưỡi, và một xác ướp có lá đồng trên lưỡi.

Ngoài ra, tại các căn phòng bên trong ngôi mộ, các nhà khảo cổ còn tìm thấy những chiếc bình lớn chứa hài cốt hỏa táng của người lớn, cùng xương của trẻ sơ sinh và đầu của một loài động vật thuộc họ mèo, tất cả đều được bọc trong các mảnh vải liệm.

Hiện tại, việc nghiên cứu về mảnh giấy cói này vẫn đang ở giai đoạn sơ bộ. Các nhà khoa học hy vọng trong tương lai sẽ có cơ hội ứng dụng những công nghệ hiện đại hơn như tia X để có thể đọc được toàn bộ nội dung văn bản mà không làm hư hại thêm những mảnh giấy cói quý giá này.

Nguồn: CNN