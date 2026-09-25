Phát hiện cặp vợ chồng giáo viên 33 tuổi vay tiền đầu tư, sau 5 năm lãi hơn 38 tỷ đồng

Hai vợ chồng duy trì công việc giảng dạy trong khi từng bước xây dựng một khoản đầu tư đáng kể trong nhiều năm.

Một cặp vợ chồng giáo viên tiểu học ở vùng quê Hàn Quốc, sinh năm 1993, vừa gây chấn động cộng đồng mạng nước này khi tiết lộ khoản lãi ròng hơn 2 tỷ won (khoảng 38 tỷ đồng) từ việc kiên trì mua và nắm giữ 13.000 cổ phiếu ưu đãi Samsung Electronics trong suốt 5 năm, trong bối cảnh thị trường nhiều biến động.

Câu chuyện được chia sẻ trên Blind - một diễn đàn ẩn danh dành cho dân công sở Hàn Quốc cuối tháng 6 vừa qua, với tiêu đề "Cuộc đời tôi thay đổi nhờ Samsung Electronics". Chỉ trong vài ngày, bài viết thu hút hàng trăm bình luận, biến đôi vợ chồng giáo viên tỉnh lẻ thành tâm điểm bàn tán của giới đầu tư cá nhân.

Từ căn hộ ở tỉnh đến 13.000 cổ phiếu Samsung

Người chồng, 33 tuổi, tự giới thiệu là giáo viên tiểu học cùng vợ tại một trường ở địa phương. Anh kể rằng từ tháng 1/2021, hai vợ chồng bắt đầu vay từ nhiều nguồn từ tín dụng ngân hàng, quỹ công đoàn giáo viên, và Công ty Tài chính Chứng khoán Hàn Quốc... để mua cổ phiếu ưu đãi của Samsung Electronics.

Toàn cảnh khu phức hợp Pyeongtaek của Samsung Electronics tại tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc (Ảnh: Yonhap News)

Ý tưởng khởi nguồn từ một kênh YouTube giờ đã biến mất, có tên "Million Electronics". "Nguyên lý rất đơn giản: vay những khoản nợ tốt, mua cổ phiếu của công ty hàng đầu, rồi giữ thật lâu, không bán", anh viết.

Nhưng điều khiến người đọc sửng sốt là thời điểm anh mua vào. Tháng 11/2024, trong bối cảnh thị trường có nhiều thông tin trái chiều về khoản đầu tư này, anh vẫn quyết định rót thêm tiền. Đó là lần mua cuối cùng của hai vợ chồng. Hiện tại, người chồng nắm giữ 10.000 cổ phiếu, vợ anh nắm 3.000 cổ phiếu, tổng cộng 13.000 cổ phiếu Samsung Electronics ưu đãi.

Điều đáng chú ý hơn cả là con số lợi nhuận. Sau khi trừ toàn bộ lãi vay đã trả trong 5 năm, khoản lãi ròng của hai vợ chồng ước tính khoảng 2 tỷ won, tương đương hơn 38 tỷ đồng theo tỷ giá hiện tại.

Người chồng cho biết anh không có ý định bán ra.

"Tôi sẽ để lại cho con trai và con gái", anh viết.

Nhưng câu chuyện chưa dừng ở đó. Anh cho biết theo những ước tính mà anh tham khảo từ các công ty chứng khoán, mức cổ tức đặc biệt có thể đạt khoảng 10.000 won/cổ phiếu vào đầu năm sau. Với 13.000 cổ phiếu, nếu mức này được áp dụng, khoản cổ tức trước thuế của hai vợ chồng sẽ vào khoảng 130 triệu won, tương đương 2,47 tỷ đồng.

"Đó là con ngỗng đẻ trứng vàng và tôi không cần phải mổ bụng nó", anh viết, ví von khoản cổ tức này như nguồn thu nhập thụ động bền vững.

Anh cũng thẳng thắn chia sẻ về kế hoạch tương lai: "Nếu cổ tức thường xuyên vượt qua mức lương của hai vợ chồng giáo viên, tôi sẽ nghiêm túc cân nhắc việc nghỉ hưu".

Vợ chồng anh sẽ cân nhắc về quyết định nghỉ hưu sớm (Ảnh minh họa: Pinterest)

"Chọn đúng vợ là quyết định quan trọng nhất"

Trong bài viết, người chồng dành phần lớn lời lẽ để tri ân vợ - người đã kiên định ủng hộ anh suốt 5 năm thị trường lao dốc.

"Suốt 5 năm qua, dù giá cổ phiếu giảm sâu, cô ấy chưa một lần trách móc tôi. Câu nói của Warren Buffett rằng 'chọn đúng người bạn đời là quyết định quan trọng nhất trong cuộc đời' hoàn toàn đúng", anh chia sẻ.

Để tri ân, anh tặng vợ một chiếc Tesla Model Y. Bản thân anh cũng mới đặt mua một chiếc Model 3.

Không chỉ dừng ở chuyện tiền bạc, người đàn ông 33 tuổi còn chia sẻ một triết lý sống khiêm nhường. Khi một người dùng khác bình luận rằng 20 tỷ won "chẳng là bao" so với giá một căn hộ ở Seoul, anh đáp lại: "Với gia đình tôi, số tiền đó là quá đủ. Tiêu chuẩn 'giàu có' mà xã hội đặt ra không có ý nghĩa gì với tôi cả".

Câu chuyện nhanh chóng lan truyền, nhưng không phải phản ứng nào cũng tích cực. Một số người gọi đây là "hình mẫu đầu tư dài hạn", nhưng không ít ý kiến cảnh báo rằng việc vay nợ để đầu tư là chiến lược có rủi ro cao và kết quả đầu tư trong quá khứ không đảm bảo cho tương lai.

Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc cũng từng lên tiếng lo ngại rằng xu hướng "vay nợ để đầu tư" đang gia tăng có thể trở thành rủi ro cho sự ổn định tài chính của đất nước. Dù vậy, câu chuyện của đôi vợ chồng giáo viên 33 tuổi này vẫn là một minh chứng hiếm hoi cho thấy rằng, đôi khi, sự kiên nhẫn và niềm tin có thể tạo ra những kết quả không ai ngờ tới.

Theo News1, HeraldK, Asia Economy